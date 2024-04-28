Тренер «Торонто» рассказал о болезни, из-за которой Мэттьюс не доиграл матч с «Бостоном»

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф высказался о болезни лидера команды Остона Мэттьюса, из-за которой он не смог выйти на лёд в третьем периоде четвёртого матча серии с «Бостон Брюинз».

«По какой-то причине это не одно из тех обычных заболеваний, которые проходят за пару дней. Это заболевание затянулось. Остаточные симптомы сохранились и усиливаются, когда он выходит на лёд и вступает в игру», — приводит слова Кифа журналист Крис Джонстон в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Мэттьюс не доиграл последний матч с «Брюинз». Всего форвард провёл на площадке 14 минут 16 секунд без набранных очков. В четырёх матчах серии с «Бостоном» на счету американского форварда один победный гол и две результативные передачи.

«Торонто» уступает «Бостону» в серии со счётом 1-3. Пятый матч противостояния состоится на площадке «Бостона» в ночь на 1 мая.