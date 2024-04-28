«Кубок Гагарина не заменит золота ЧМ». Якушев — об отстранении сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев высказал мнение, что отстранение сборной России от главных мировых турниров оказывает негативное влияние на развитие отечественного хоккея.

— Отсутствие международных соревнований, от которых отстранены российские хоккеисты, сказывается на КХЛ?

— То, что сейчас приходится вариться в собственном соку, плохо для российского хоккея. Для хоккеистов и моего поколения, и для тех, кого тренировал в сборной России, чемпионаты мира, не говоря уж про Олимпиады, всегда были главными соревнованиями сезона. Даже Кубок Гагарина не заменит золотых медалей чемпионата мира.

— Несмотря на отстранение россиян от международных соревнований, лига приняла решение по лимиту на легионеров в сторону увеличения. Понимаете, зачем это сделано?

— Мне довелось однажды стать свидетелем встречи президента РФ Владимира Путина с тогдашним президентом ФИФА Йозефом Блаттером. На ней как раз была затронута тема легионеров, и Блаттер убеждал руководителя нашей страны, что для того, чтобы была сильная сборная, нужно открыть границы страны для иностранных футболистов. В качестве примера он приводил Англию, где никакого лимита на легионеров не было. В командах АПЛ и тогда, да и сейчас было по два-три англичанина, но из 20 клубов можно было набрать футболистов на сильную сборную. Тренируясь с сильнейшими футболистами мира и играя против них в матчах чемпионата, английские парни росли. Пять легионеров в КХЛ — нормальная цифра. Главное, чтобы к нам приезжали квалифицированные хоккеисты.

- А заметная в завершившемся сезоне тенденция, когда иностранцам, в которых сегодня сборная России совершенно не заинтересована, оформляют российские паспорта, вас не тревожит?

— Это действительно уловки, с помощью которых отдельные клубы стараются усилить свой состав и превзойти конкурентов. Думаю, это не пойдёт на пользу нашему хоккею. Да и нет никаких гарантий, что они останутся в том же клубе на следующий сезон, а в России — после завершения карьеры, — приводит слова Якушева издание «Спорт уик-энд».