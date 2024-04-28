Коваленко — третий игрок в истории «Колорадо», дебютировавший в НХЛ в плей-офф

В данный момент на стадионе «Болл-Арена» (Денвер, США) в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встречаются команды Западной конференции «Колорадо Эвеланш» и «Виннипег Джетс». Это четвёртый матч серии.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Этот матч стал для российского нападающего «Колорадо» Николая Коваленко дебютным в НХЛ. Таким образом он стал третьим игроком в истории «лавин», который провёл свой первый матч в лиге во время плей-офф.

Первым был форвард Джоуи Хишон, дебютировавший в четвёртом матче первого раунда против «Миннесоты Уайлд» (24 апреля 2014). Вторым — защитник Кейл Макар в третьем матче первого раунда против «Калгари Флэймз» (15 апреля 2019).