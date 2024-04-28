Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коваленко — третий игрок в истории «Колорадо», дебютировавший в НХЛ в плей-офф

Коваленко — третий игрок в истории «Колорадо», дебютировавший в НХЛ в плей-офф
Комментарии

В данный момент на стадионе «Болл-Арена» (Денвер, США) в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встречаются команды Западной конференции «Колорадо Эвеланш» и «Виннипег Джетс». Это четвёртый матч серии.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
1-й период
1 : 0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Лехконен (Миттельштадт, Паризе) – 08:10 (5x5)    

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Этот матч стал для российского нападающего «Колорадо» Николая Коваленко дебютным в НХЛ. Таким образом он стал третьим игроком в истории «лавин», который провёл свой первый матч в лиге во время плей-офф.

Первым был форвард Джоуи Хишон, дебютировавший в четвёртом матче первого раунда против «Миннесоты Уайлд» (24 апреля 2014). Вторым — защитник Кейл Макар в третьем матче первого раунда против «Калгари Флэймз» (15 апреля 2019).

Материалы по теме
Николай Коваленко дебютирует в НХЛ в матче с «Виннипегом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android