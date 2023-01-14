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Результаты матчей КХЛ 13 января, турнирная таблица, видеообзоры, расписание матчей КХЛ на 14 января

Невероятный гол из своей зоны и новое фиаско «Спартака». Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Итоги дня КХЛ
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Московские динамовцы забили в свои ворота, а их гол в чужие не засчитали судьи.

13 января в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись пять матчей. Коротко рассказываем о том, как сложился каждый из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2023, пятница. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 0
Витязь
Московская область
1:0 Локхарт (Юрчо, Фу) – 00:35 (5x5)   2:0 Кейн (Пу) – 40:55 (5x5)   3:0 Юрчо (Ловерде) – 58:13 (en)   4:0 Локхарт (Челиос) – 59:19 (en)

«Куньлунь» оформил крупную победу в матче с «Витязем», но цифры не должны быть поняты превратно. Усилиями Люка Локхарта китайцы вышли вперёд уже на 36-й секунде. Дальше на льду воцарилось голевое молчание. Следующая шайба влетела в ворота только на старте второго периода.

«Витязи» отчаянно цеплялись за результат и нанесли в итоге 38 бросков в створ, но напористость не добавила мастерства. Как итог «Куньлунь» запустил в пустую сетку ещё две шайбы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2023, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
6 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Шалунов (Беляев, Андронов) – 02:45 (5x5)   2:0 Полунин (Красковский, Елесин) – 19:23 (4x4)   3:0 Никулин (Алексеев, Сергеев) – 30:41 (5x4)   3:1 Рожков (Гераськин, Пресс) – 32:36 (5x4)   4:1 Сергеев (Рафиков, Алексеев) – 32:47 (5x5)   4:2 Думбадзе (Моисеев, Абросимов) – 33:02 (5x5)   5:2 Беляев (Шалунов) – 43:50 (5x5)   6:2 Шалунов – 53:01 (5x5)

«Локомотив», который только ленивый не критиковал за скучную игру в этом сезоне, вдоволь покуражился над «Северсталью». Железнодорожники забросили в ворота команды Андрея Разина шесть шайб, а пропустили в три раза меньше.

Причём у ярославцев залетало буквально всё, что они отправляли на противоположную сторону. Например, защитник Андрей Сергеев отличился с помощью броска из средней зоны. После этого Разин был вынужден отправить на скамейку запасных голкипера Александра Самонова. В результате «Локомотив» выиграл впервые в новом году, прервав пятиматчевую серию поражений.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2023, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Гусев (Никишин, Яшкин) – 03:18 (5x4)   2:0 Хайруллин (Педан) – 58:15 (en)

СКА всухую переиграл московское «Динамо». Встреча получилась упорной, по накалу вполне заслуживала статуса игры плей-офф. При этом счёт был открыт уже в самом начале. Никита Гусев заплёл причудливые кружева в чужой зоне и хитро выкатил шайбу на пятак. Найдя по пути амуницию динамовских защитников, она залетела за ленточку.

Бело-голубые смогли отыграться, но гол, забитый в ворота СКА, отменили судьи: в результативной атаке гостей они углядели помеху вратарю. Окончательный результат установил Марат Хайруллин, поразивший пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2023, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Стась (Стёжкин, Хэмилтон) – 23:10 (5x5)   1:1 Заседа (Принс, Хохлачёв) – 34:29 (5x4)   2:1 Заседа (Свечков) – 36:54 (4x5)   2:2 Бурдасов (Сошников, Тертышный) – 37:54 (5x5)   2:3 Шабанов (Тертышный) – 40:46 (5x5)   2:4 Тертышный (Карпухин, Калинин) – 44:12 (5x5)

«Спартак» оказался слабее «Трактора». Основные события в матче развернулись в конце второго периода – на небольшом интервале соперники забросили три шайбы и на перерыв ушли при счёте 2:2.

Однако в третьем отрезке царствовали челябинцы. Голы Шабанова и Тертышного позволили «Трактору» уйти в отрыв, а догнать подопечным Игоря Гришина не удалось.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2023, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
Б
Амур
Хабаровск
0:1 Бочаров (Николишин, Дрозг) – 51:24 (5x5)   1:1 Коробов (Мороз, Пышкайло) – 53:24 (5x5)   1:2 Бочаров – 65:00

«Амур» одержал трудовую победу над минским «Динамо». До 51-й минуты игры противники шли с гордыми 0:0 на табло. Но затем случилась вспышка. Гол Бочарова вывел хабаровчан вперёд, однако почти тут же Коробов восстановил равенство. Тем не менее в серии буллитов дальневосточники оказались сильнее – всё тот же Бочаров записал на свой счёт решающий бросок.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 14 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2023, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2023, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Адмирал
Владивосток
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2023, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2023, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
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