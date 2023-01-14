Московские динамовцы забили в свои ворота, а их гол в чужие не засчитали судьи.

Невероятный гол из своей зоны и новое фиаско «Спартака». Итоги дня КХЛ

13 января в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись пять матчей. Коротко рассказываем о том, как сложился каждый из них.

«Куньлунь» оформил крупную победу в матче с «Витязем», но цифры не должны быть поняты превратно. Усилиями Люка Локхарта китайцы вышли вперёд уже на 36-й секунде. Дальше на льду воцарилось голевое молчание. Следующая шайба влетела в ворота только на старте второго периода.

«Витязи» отчаянно цеплялись за результат и нанесли в итоге 38 бросков в створ, но напористость не добавила мастерства. Как итог «Куньлунь» запустил в пустую сетку ещё две шайбы.

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«Локомотив», который только ленивый не критиковал за скучную игру в этом сезоне, вдоволь покуражился над «Северсталью». Железнодорожники забросили в ворота команды Андрея Разина шесть шайб, а пропустили в три раза меньше.



Причём у ярославцев залетало буквально всё, что они отправляли на противоположную сторону. Например, защитник Андрей Сергеев отличился с помощью броска из средней зоны. После этого Разин был вынужден отправить на скамейку запасных голкипера Александра Самонова. В результате «Локомотив» выиграл впервые в новом году, прервав пятиматчевую серию поражений.

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СКА всухую переиграл московское «Динамо». Встреча получилась упорной, по накалу вполне заслуживала статуса игры плей-офф. При этом счёт был открыт уже в самом начале. Никита Гусев заплёл причудливые кружева в чужой зоне и хитро выкатил шайбу на пятак. Найдя по пути амуницию динамовских защитников, она залетела за ленточку.

Бело-голубые смогли отыграться, но гол, забитый в ворота СКА, отменили судьи: в результативной атаке гостей они углядели помеху вратарю. Окончательный результат установил Марат Хайруллин, поразивший пустые ворота.

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«Спартак» оказался слабее «Трактора». Основные события в матче развернулись в конце второго периода – на небольшом интервале соперники забросили три шайбы и на перерыв ушли при счёте 2:2.



Однако в третьем отрезке царствовали челябинцы. Голы Шабанова и Тертышного позволили «Трактору» уйти в отрыв, а догнать подопечным Игоря Гришина не удалось.

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«Амур» одержал трудовую победу над минским «Динамо». До 51-й минуты игры противники шли с гордыми 0:0 на табло. Но затем случилась вспышка. Гол Бочарова вывел хабаровчан вперёд, однако почти тут же Коробов восстановил равенство. Тем не менее в серии буллитов дальневосточники оказались сильнее – всё тот же Бочаров записал на свой счёт решающий бросок.

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Матчи 14 января