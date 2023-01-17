Канадца приводили в чувство прямо на льду. Зубодробительный силовой Овечкина в НХЛ!

«Вашингтон» одержал сверхволевую победу в Нью-Йорке, а победный гол за 33 секунды до конца овертайма забил Дмитрий Орлов.

Александр Овечкин провёл очередной сокрушительный силовой приём, который, возможно, и разбудил «Вашингтон» в матче с «Айлендерс». От россиянина крепко досталось Жан-Габриэлю Пажо, которого пришлось приводить в чувство партнёру по команде после слишком резкой попытки канадца вскочить на ноги.

Пажо ушёл в раздевалку, и арбитрам всё это показалось настолько подозрительным, что они отправились просматривать видеоповтор момента. Существовала вероятность, что Овечкин получит большой штраф, но в результате с россиянина вообще сняли все обвинения. Что касается Пажо, то он, к счастью, вернулся на лёд уже во втором периоде и даже перекинулся парой слов с Ови, показав, что никто никаких обид не держит.

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После удачного отрезка в декабре, «Кэпиталз» снова потряхивает. В последних шести встречах «Вашингтон» проиграл четыре раза, в том числе дважды подряд уступил заваливающей сезон «Филадельфии». При таком состоянии гостевой матч с крепкими «Айлендерс», которые как раз преследуют «столичных» в таблице, сулил мало хорошего.



И действительно – старт игры полностью остался за «островитянами». На 5-й минуте защитник Себастьян Ахо запустил шайбу в сетку броском от синей линии, а на 14-й похожий трюк почти повторил Александр Романов, вот только снаряд после «выстрела» россиянина собрал сразу два рикошета от клюшек его одноклубников. Так или иначе, но Романов заработал балл за голевую передачу, ставшую для него 14-й в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В начале второго периода «Айлендерс» обескуражили «Вашингтон» третьей шайбой. Это конец? Возможно, при Барри Тротце «островитяне» без проблем бы довели дел до победы, однако в Нью-Йорке ушло время мастера обороны, а современная команда с Лонг-Айленда вполне подвержена обычным спортивным слабостям.

Ровно в середине матча «Вашингтон» отыграл первую шайбу. Гарнет Хэтэуэй протолкнул шайбу за спину Ильи Сорокина, сработав на добивании после броска Александра Овечкина. Капитан «Кэпиталз» заработал 20-ю передачу в сезоне и 650-ю в карьере, а также достиг отметки в 50 набранных очков в регулярке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вторую шайбу «Кэпиталз» в матче и первую в сезоне забросил Том Уилсон. Отметим и шикарную передачу от мастера Никласа Бэкстрёма.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А уже в третьем периоде «Вашингтон» оформил камбэк, сравняв счёт: Ти Джей Оши мастерски подставил клюшку под бросок Эрика Густафссона. И если в первом голе «Кэпиталз» посодействовал Овечкин, во втором — Орлов, то сейчас настало время для «секондари ассиста» Кузнецова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Развязка же этого матча наступила в овертайме. Точнее, за 33 секунды до конца дополнительного времени. «Вашингтону» удалась великолепная позиционная атака, в финале которой безупречный пас Оши воплотил в гол Орлов, невероятно технично разобравшийся на пятачке со своим земляком Сорокиным.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Российский защитник принёс «Кэпиталз» сверхволевую победу, которая позволила «столичным» закрепиться в зоне плей-офф на Востоке.