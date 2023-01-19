«Разозлить Малкина – худший план». Наглый поступок канадца в НХЛ разбудил русскую звезду

Евгений забил сам, создал ещё два гола «Питтсбурга», но «пингвины» по делу уступили «Оттаве».

После тяжёлой победы над «Анахаймом» «Питтсбург» отправился в столицу Канады, чтобы сыграть с ещё одним аутсайдером НХЛ «Оттавой». «Сенаторы» привычно болтаются в нижней части Восточной конференции, «пингвины» же бьются за место в плей-офф, и терять очки в таких матчах крайне нежелательно.

Однако встреча в Оттаве прошла с весомым преимуществом хозяев. По итогам 60 с копейками минут «Сенаторз» перебросали «пингвинов» более чем в два раза, так что одно заработанное очко «Питтсбург» может считать вполне хорошим результатом.

Хотя началось всё для гостей неплохо. На седьмой минуте Джейсон Цукер открыл счёт, и этот гол во многом сделал Евгений Малкин, который привёз шайбу в чужую зону и подключил к атаке Маркуса Петтерссона, после его броска Цукер и сыграл результативно на добивании.

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Однако через три минуты «Питтсбург» уже проигрывал: Алекс Дебринкэт и Тим Штюцле двумя бросками развернули ход матча. Хотя и ненадолго. На 14-й минуте Джош Норрис припечатал к борту Малкина и заработал удаление, а вид упавшего на лёд россиянина вывел из равновесия «сенатора» Паркера Келли: тот толкнул плечом Малкина, когда тот ехал на скамейку, явно предъявляя за симуляцию.

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Наглый поступок канадца как будто разбудил Джино. Буквально в следующей смене он заработал ещё одно удаление на себе и вскоре реализовал большинство, забив 16-й гол в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Разозлить Евгения Малкина – худший план на игру, какой только может быть», — резюмировал в «Твиттере» один из фанатов «Питтсбурга».

В начале второго периода «пингвины» и вовсе вышли вперёд, когда Марк Фридман забросил первую шайбу в сезоне, но «Оттава» в этот вечер была намерена драться. В середине игры Дрейк Батерсон счёт сравнял, а на 51-й минуте Шейн Пинто вывел канадцев вперёд. Оба гола «сенаторы» провели в большинстве, как, кстати, и две шайбы в первом периоде. Реализация лишнего у «Оттавы» сегодня составила невероятные 44,4%.

Впрочем, «Питтсбург» тоже был очень неплох в расстановке «5 на 4». И в овертайм игру утащить «пингвинам» помогло именно большинство. На 53-й минуте к решению вопроса подключилась тяжёлая артиллерия: Малкин снова привёз шайбу в зону и нашёл продолжение атаки, подняв её наверх к Кросби, и Сидни уже увидел проезжавшего мимо пятачка Рикарда Ракелля, который, чуть замешкавшись, всё же забил Кэму Тальбо.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Оттава» упустила победу в основное время, но в овертайме очень быстро приговорила соперника. На 25-й секунде Штюцле и Брэди Ткачук разыграли нехитрую комбинацию на скорости, но с броском американца Кейси Десмит справиться не сумел.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Заслуженная победа «сенаторов», ну а главным героем «Питтсбурга» стал Евгений Малкин, забивший сам и сконструировавший ещё два гола. Жаль, что сегодня рвение российского центрфорварда не принесло «пингвинам» успех.