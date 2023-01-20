Капризов выбил сотню голов в НХЛ. Он идёт почти в темпе Овечкина!

Матч мог бы стать для Кирилла праздником, но всё испортила «Каролина».

Матч с «Каролиной» начался для Кирилла Капризова хуже не придумаешь: на 39-й секунде россиянин схватил удаление. «Каролина» взяла ворота «Миннесоты» в плотную осаду, но не добилась успеха, дав Кириллу возможность выдохнуть. До перерыва «Уайлд» получили ещё два малых штрафа, а Райану Хартману выписали 10-минутный дисциплинарный. Тем не менее, «дикари» справились со всеми трудностями и сохранили равный счёт.

Во второй двадцатиминутке «Миннесота» наладила дисциплину в собственных рядах, а вот к сопернику, в отличие от него самого, оказалась безжалостна. «Уайлд» реализовали первое же большинство. Длительная перепасовка долгое время шла без участия Капризова, а роль двигателя атаки исполнил Матс Цуккарелло. Получив шайбу на лицевой линии норвежец резко ускорился и отдал её российскому партнёру в тот момент, когда и ближайший защитник, и вратарь были отыграны. Капризову оставалось бросить – и он с этой задачей справился.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Таким образом, нападающий отметил юбилей: этот гол стал для него сотым в регулярных чемпионатах НХЛ. 27 в дебютном (укороченном) сезоне, 55 во втором и 26 по итогам половины третьего. Примечательно, что снайперская эффективность Капризова год от года растёт. С 0,49 шайбы за матч Кирилл вышел на 0,58. А его аналогичный показатель в этом году – 0,59.

Всего же для достижения трёхзначной отметки форварду потребовалось 180 игр. Среди действующих игроков лиги это третий показатель. Быстрее Кирилла сотню выбивали только двое – Александр Овечкин (167 матчей) и Патрик Лайне (179). А вот другим искушённым снайперам понадобилось больше времени: Остону Мэттьюсу – 187 матчей, Стивену Стэмкосу – 194.

Памятный день Капризову испортила «Каролина». Гол лидера «Уайлд» заставил «Харрикейнз» оживиться – вскоре они уже повели в счёте. Три ответных шайбы – от Бёрнса, Шея и Терявяйнена – поставили «Миннесоту» на край пропасти. В начале заключительного отрезка «ураганы» забили ещё дважды и сделали счёт близким к неприличному. В одной из атак результативной передачей отметился Андрей Свечников.

На 48-й минуте Болди сократил отставание от «Каролины» до трёх шагов. В этот момент «дикари» могли бы подумать и о камбэке, но удалился Капризов. Ещё две минуты в меньшинстве стали для «Уайлд» приговором.

Благодаря победе «Каролина» упрочила лидерство в Столичном дивизионе. А вот «Миннесота» упустила возможность приблизиться к «Виннипегу»: команда по-прежнему остаётся на третьем месте в Центральном дивизионе.