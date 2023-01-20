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Россиянин Кирилл Капризов забросил сотую шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

Капризов выбил сотню голов в НХЛ. Он идёт почти в темпе Овечкина!
Егор Бульчук
Кирилл Капризов
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Матч мог бы стать для Кирилла праздником, но всё испортила «Каролина».

Матч с «Каролиной» начался для Кирилла Капризова хуже не придумаешь: на 39-й секунде россиянин схватил удаление. «Каролина» взяла ворота «Миннесоты» в плотную осаду, но не добилась успеха, дав Кириллу возможность выдохнуть. До перерыва «Уайлд» получили ещё два малых штрафа, а Райану Хартману выписали 10-минутный дисциплинарный. Тем не менее, «дикари» справились со всеми трудностями и сохранили равный счёт.

Во второй двадцатиминутке «Миннесота» наладила дисциплину в собственных рядах, а вот к сопернику, в отличие от него самого, оказалась безжалостна. «Уайлд» реализовали первое же большинство. Длительная перепасовка долгое время шла без участия Капризова, а роль двигателя атаки исполнил Матс Цуккарелло. Получив шайбу на лицевой линии норвежец резко ускорился и отдал её российскому партнёру в тот момент, когда и ближайший защитник, и вратарь были отыграны. Капризову оставалось бросить – и он с этой задачей справился.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Таким образом, нападающий отметил юбилей: этот гол стал для него сотым в регулярных чемпионатах НХЛ. 27 в дебютном (укороченном) сезоне, 55 во втором и 26 по итогам половины третьего. Примечательно, что снайперская эффективность Капризова год от года растёт. С 0,49 шайбы за матч Кирилл вышел на 0,58. А его аналогичный показатель в этом году – 0,59.

Всего же для достижения трёхзначной отметки форварду потребовалось 180 игр. Среди действующих игроков лиги это третий показатель. Быстрее Кирилла сотню выбивали только двое – Александр Овечкин (167 матчей) и Патрик Лайне (179). А вот другим искушённым снайперам понадобилось больше времени: Остону Мэттьюсу – 187 матчей, Стивену Стэмкосу – 194.

Памятный день Капризову испортила «Каролина». Гол лидера «Уайлд» заставил «Харрикейнз» оживиться – вскоре они уже повели в счёте. Три ответных шайбы – от Бёрнса, Шея и Терявяйнена – поставили «Миннесоту» на край пропасти. В начале заключительного отрезка «ураганы» забили ещё дважды и сделали счёт близким к неприличному. В одной из атак результативной передачей отметился Андрей Свечников.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2023, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов (Цуккарелло, Эрикссон Эк) – 27:11 (5x4)   1:1 Бёрнс (Свечников, Штястны) – 29:07 (5x5)   2:1 Шей (Нечас, Ноэсен) – 33:33 (5x4)   3:1 Терявяйнен (Чатфилд, Фаст) – 37:22 (4x5)   4:1 Чатфилд (Свечников) – 42:13 (5x5)   5:1 Нечас (Джарвис, Шей) – 45:27 (5x4)   5:2 Болди (Хартман, Бродин) – 47:21 (5x5)

На 48-й минуте Болди сократил отставание от «Каролины» до трёх шагов. В этот момент «дикари» могли бы подумать и о камбэке, но удалился Капризов. Ещё две минуты в меньшинстве стали для «Уайлд» приговором.

Благодаря победе «Каролина» упрочила лидерство в Столичном дивизионе. А вот «Миннесота» упустила возможность приблизиться к «Виннипегу»: команда по-прежнему остаётся на третьем месте в Центральном дивизионе.

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