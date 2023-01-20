Спорный поступок Кучерова взбесил канадских фанатов! И запустил серию драк в матче НХЛ

Встреча «Эдмонтона» и «Тампы» в Канаде была матчем команд, находящихся в великолепной текущей форме. «Нефтяники» выиграли четыре последние встречи, «молнии» — пять, оба клуба сейчас достаточно уверенно идут в зоне плей-офф своих конференций.

Начало игры осталось за «Ойлерз». Хозяева оформили весьма быстрый гол, когда шайба после броска Венсана Деарне угодила на пятачке в Райана Маклауда и юркнула за спину Андрею Василевскому. А на 17-й минуте Коннор Макдэвид с Леоном Драйзайтлем образцово разыграли первое большинство «нефтяников» в матче.

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Кстати, два супербомбардира наказали за грубость Пэта Маруна, который секундами ранее очень неуважительно обошёлся с Макдэвидом.

Игра шла явно не по плану «Тампы», а когда у «молний» не получается, то в дело может вступить российский лидер команды Никита Кучеров. При этом никогда не знаешь, какую грань Куч явит в этот раз – гения или злодея.

Сегодня форвард напомнил о себе тем, что вскоре после гола Драйзайтля возле борта толкнул в спину Эвандера Кейна. К счастью, расстояние позволило игроку «Эдмонтона» избежать тяжёлой травмы, и в итоге Кучеров вообще обошёлся без штрафа в этом эпизоде, зато Кейн отреагировал мгновенно и заплёл ноги отъезжавшему россиянину. Тот упал, и на льду возникла небольшая заварушка.

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После весьма бесцеремонных поступков Маруна и Кучерова атмосфера в матче накалилась, и на рубеже периодов состоялись две полноценные драки. До перерыва схлестнулись Дарнелл Нурс и Кори Перри, а сразу после — Клим Костин и Марун. Россиянин и дерзкий канадец заранее договорились о бое и устроили поединок прямо после вбрасывания. По его итогам игрок «Тампы» завалил оппонента на лёд, но до этого Костин успел съездить Маруну по физиономии.

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Вспышка эмоций благоприятнее отразилась на «Тампе». Брэндон Хагель быстро отыграл одну шайбу, и, хоть вскоре Зак Хайман вернул «Эдмонтону» преимущество в два гола, в середине периода «Тампа» провернула камбэк. У «молний» забили лидеры – Стивен Стэмкос и Брейден Пойнт, а третью шайбу «Лайтнинг», в которой поучаствовал Кучеров, смело можно вносить в хоккейные учебники. Если такие, конечно, существуют в природе.

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При счёте 3:3 игра могла качнуться в любую сторону, а в результате всё решили дуэли Макдэвида и Василевского. Во втором периоде российский вратарь блестяще сыграл клюшкой, нейтрализовав лучшего хоккеиста современности.

Но в начале третьего периода невероятный Макдэвид всё-таки добился своего. 39-й гол и 86-е очко Коннора в сезоне, и вы посмотрите, как он доминирует в НХЛ!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Эта шайба оказалась победной. «Тампа» не смогла больше забить Джеку Кэмпбеллу, да ещё и пропустила в пустые ворота от Хаймана. Драться в третьем периоде уже тоже никто не планировал.

Макдэвид ожидаемо получил очередное звание первой звезды встречи, автор дубля Хайман стал вторым, ну а Никите Кучерову снова досталось от канадских болельщиков в интернете. Россиянина в который уже раз наградили титулом «самая грязная звезда НХЛ» и прочими подобными эпитетами, а также назвали «подлецом» за тот толчок Кейна возле борта, а ещё за то, что в том эпизоде форвард «Тампы» избежал удаления.

К счастью, в этот раз Никиту пронесло, но вряд ли впредь он будет аккуратнее. Такой уж у Кучерова стиль игры, а на высказывания фанатов ему, разумеется, наплевать.