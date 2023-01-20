И снова в передрягу попала команда КХЛ с Александром Радуловым в составе.

«Это наш русский колхоз!» В Уфе — фонтан на льду, в Казани — дырка в воротах

«Пауза во время игры – это колхоз. Это наш русский колхоз! Больше нет никаких слов. Это просто непостижимо…

Я понимаю, что все были в одинаковых условиях, но получилось так, что пауза сыграла в пользу «Ак Барса». Все холодные, у нас сорвалась атака, не забили, получили в ответ – 0:2, и Казани после этого играть было легче.

Просто работники, которые за это отвечают, должны работать. Люди должны отвечать за такое. Пришло восемь тысяч человек, нас показывают по всей России, а у нас такой колхоз. Просто нет слов! Как вы считаете, что это было? Человек вышел со сверлом, просверлил дырку, и льётся вода. И пауза на час», – легендарное интервью Александра Радулова в микст-зоне уфимской арены.

Своё возмущение тогдашний лидер башкирского клуба высказал после поражения от «Ак Барса» в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина — 2012. Игру, которую «Салават Юлаев» проиграл со счётом 0:3, на две части разделила затяжная пауза. Причиной тому стали бурлящий фонтан и как следствие огромная лужа, возникшая на месте ворот. Работники стадиона явно перестарались в попытке пробурить скважину.

Та история и то высказывание одного из самых ярких российских нападающих стали своеобразными мемами, которые вспоминают до сих пор.

Теперь, спустя долгие годы, Радулов находится по другую сторону баррикад, выступая в составе главного соперника юлаевцев. Более того, после ухода Олега Знарка и возвращения на пост главного тренера Зинэтулы Билялетдинова именно Александра назначили капитаном «Ак Барса». Вполне заслуженно, учитывая харизматичный характер и лидерские качества опытного форварда.

Но самое интересное, что сегодня в необычную историю попала и казанская команда. В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» на домашнем льду принимал «Авангард». Соперничество двух грандов Востока всегда принципиально, здесь важен абсолютно каждый нюанс.

На шестой минуте первого периода казанцы, как сперва показалось, вышли вперёд. Нападающий хозяев Артём Галимов мощно бросил с ползоны — голкипер Василий Демченко отбил шайбу, после чего та полетела над перекладиной. Ударившись о борт, она отскочила к Михаилу Глухову. Форвард «барсов» нанёс бросок в касание и забил гол. Тем не менее судьи после видеопросмотра определили, что шайба влетела в ворота сквозь дырку в сетке.

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Решение арбитров абсолютно правильное, здесь даже нечего обсуждать. Другой вопрос: почему матч такого уровня начался с непригодными для игры в хоккей воротами? Линейные судьи перед игрой должны были проверить сетку и попросить технический персонал «Татнефть-Арены» устранить все недочёты. Да и вообще в Казани всё должно быть на уровне. Столица Татарстана – один из самых хоккейных городов страны, поэтому таких казусов в 2023 году хочется избегать.

Хотя случиться, безусловно, может всякое. Главное, что во всём быстро разобрались и продолжили игру без длительных пауз, как это когда-то было в Уфе.