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«Ак Барс» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ, шайба попала в дырку в воротах, видео, 20 января 2023 года

«Это наш русский колхоз!» В Уфе — фонтан на льду, в Казани — дырка в воротах
Павел Панышев
В Казани — дырка в воротах
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И снова в передрягу попала команда КХЛ с Александром Радуловым в составе.

«Пауза во время игры – это колхоз. Это наш русский колхоз! Больше нет никаких слов. Это просто непостижимо…

Я понимаю, что все были в одинаковых условиях, но получилось так, что пауза сыграла в пользу «Ак Барса». Все холодные, у нас сорвалась атака, не забили, получили в ответ – 0:2, и Казани после этого играть было легче.

Просто работники, которые за это отвечают, должны работать. Люди должны отвечать за такое. Пришло восемь тысяч человек, нас показывают по всей России, а у нас такой колхоз. Просто нет слов! Как вы считаете, что это было? Человек вышел со сверлом, просверлил дырку, и льётся вода. И пауза на час», – легендарное интервью Александра Радулова в микст-зоне уфимской арены.

Своё возмущение тогдашний лидер башкирского клуба высказал после поражения от «Ак Барса» в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина — 2012. Игру, которую «Салават Юлаев» проиграл со счётом 0:3, на две части разделила затяжная пауза. Причиной тому стали бурлящий фонтан и как следствие огромная лужа, возникшая на месте ворот. Работники стадиона явно перестарались в попытке пробурить скважину.

Та история и то высказывание одного из самых ярких российских нападающих стали своеобразными мемами, которые вспоминают до сих пор.

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Теперь, спустя долгие годы, Радулов находится по другую сторону баррикад, выступая в составе главного соперника юлаевцев. Более того, после ухода Олега Знарка и возвращения на пост главного тренера Зинэтулы Билялетдинова именно Александра назначили капитаном «Ак Барса». Вполне заслуженно, учитывая харизматичный характер и лидерские качества опытного форварда.

Но самое интересное, что сегодня в необычную историю попала и казанская команда. В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» на домашнем льду принимал «Авангард». Соперничество двух грандов Востока всегда принципиально, здесь важен абсолютно каждый нюанс.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2023, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 0
Авангард
Омск
1:0 Галиев (Семёнов, А. Радулов) – 53:18 (5x5)   2:0 Панюков (Семёнов, Лучевников) – 56:10 (5x5)

На шестой минуте первого периода казанцы, как сперва показалось, вышли вперёд. Нападающий хозяев Артём Галимов мощно бросил с ползоны — голкипер Василий Демченко отбил шайбу, после чего та полетела над перекладиной. Ударившись о борт, она отскочила к Михаилу Глухову. Форвард «барсов» нанёс бросок в касание и забил гол. Тем не менее судьи после видеопросмотра определили, что шайба влетела в ворота сквозь дырку в сетке.

ВИДЕО

Решение арбитров абсолютно правильное, здесь даже нечего обсуждать. Другой вопрос: почему матч такого уровня начался с непригодными для игры в хоккей воротами? Линейные судьи перед игрой должны были проверить сетку и попросить технический персонал «Татнефть-Арены» устранить все недочёты. Да и вообще в Казани всё должно быть на уровне. Столица Татарстана – один из самых хоккейных городов страны, поэтому таких казусов в 2023 году хочется избегать.

Хотя случиться, безусловно, может всякое. Главное, что во всём быстро разобрались и продолжили игру без длительных пауз, как это когда-то было в Уфе.

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