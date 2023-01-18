Без пощады к бывшим! Радулов «прибил» «Салават» и яркими жестами отпраздновал победу

«Ак Барс» при Билялетдинове играет всё лучше и стабильнее.

Матчи между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» всегда приковывают к себе пристальное внимание, даже когда речь идёт о регулярном чемпионате, а не о плей-офф. А при нынешней плотности в турнирной таблице Восточной конференции каждая встреча приобретает вдвойне важное значение. Идёт битва за каждое очко, положение команд постоянно меняется. Плюс не будем забывать, что до плей-офф полтора месяца, поэтому пришло время готовиться к финишной прямой.

«Нет ли опасений из-за того, что забили всего по два гола в последних матчах? Мы встречаемся с хорошими соперниками. Моменты есть, только не можем забить.

Впереди матч с «Ак Барсом»? Они сейчас на ходу, набирают очки. Это заслуга Зинэтулы Хайдяровича. Важно, чтобы мы были сконцентрированы и играли все 60 минут», — заявил главный тренер уфимцев Виктор Козлов до игры.

Отметим, что «Ак Барс» после возвращения Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера сыграл восемь матчей и одержал шесть побед. Казанцы за этот отрезок набрали 13 очков из 16 возможных.

Тренерская дуэль – ещё одна интересная подоплёка этого матча. Опытный Билялетдинов, сменивший по ходу сезона Знарка, против молодого Козлова. Чья возьмёт? Лёгкой прогулки казанцам, обладающим более звёздным составом, ждать точно не стоило. Уфимская молодёжь была заряжена на победу, а лидеры во главе с Кадейкиным ей в этом активно помогали.

В первом периоде именно гости открыли счёт. Прошла передача под синюю линию, Пустозёров на скорости подхватил шайбу, продвинулся к воротам и резким броском поразил дальний верхний угол ворот Билялова.

Вообще, в новом году «Салават» старается играть более аккуратно, с большим акцентом на защиту. Зная хоккей и стиль Билялетдинова, многие болельщики испугались, что их ждёт закрытый и незрелищный хоккей. Но матч получился вполне себе бодрым.

Начало второй двадцатиминутки прошло без заброшенных шайб, а ближе к её завершению Тимкин и Воронков развлекли зрителей небольшим кулачным поединком. На табло по-прежнему светились цифры 0:1, поэтому хозяева серьёзно прибавили.

В результате казанцы убежали в контратаку «три в два», Радулов отыгрался с Семёновым, получив обратный пас под ворота, а в завершении Александр заставил поверить Кареева в прострел вдоль вратарской — а сам бросил в ближний угол. Кому, как не капитану, помогать выходить своей команде из сложной ситуации? При этом Радулов очень экстравагантными жестами праздновал голы своей команды.

Уже в третьем периоде всё тот же Радулов левым бортом забрался в зону атаки, развернулся и с неудобной руки сделал передачу в центр, а Лукоянов броском с кистей отправил шайбу в угол ворот.

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Вот так Казань за небольшой отрезок времени буквально перевернула игру. Конечно, время на отыгрыш у «Салавата» было, но воспользоваться им не получилось. В результате «Ак Барс» выиграл важный матч со счётом 2:1, набрав два очка и не позволив сопернику набрать даже одного. В результате победы «Ак Барс» обошёл «Салават Юлаев» в турнирной таблице.