Капризов — суперзвезда НХЛ нового поколения. Он станет великим, хотя не догонит Овечкина

«Под каким он был выбран номером? 135-м? Тот скаут, который предложил «Миннесоте» Кирилла, сейчас однозначно должен стать генменеджером». Так Никита Кучеров высказался, когда американские журналисты предложили ему прокомментировать самые сильные качества партнёра по сборной.

На днях Капризов забил свой сотый гол в НХЛ — лишь в своей 180-й игре в лиге, фактически проведя два полноценных сезона (первая регулярка Капризова была укороченной из-за ковида). Быстрее из действующих игроков были, разумеется, Александр Овечкин, а ещё Патрик Лайне, который подавал гигантские надежды в дебютных сезонах НХЛ, а потом слишком увлёкся компьютерными играми, красивой жизнью и сильно сдал.

Уже сейчас, вполне возможно, Капризова можно называть самым ярким атакующим игроком в истории «Миннесоты». Карьеру Габорика подпортили травмы, Паризе и Стаал приезжали в Сент-Пол уже не в праймовом возрасте, хотя успели неплохо пошуметь, а ветеран Койву давал больше надёжности, чем суперрезультативности. Фан-база «Миннесоты», которая за долгое время приучена к посредственности, молится на 97-го номера и с ужасом ждёт, когда он станет неограниченно свободным агентом.

Эта быстрота тем более удивительна тем, что у Капризова никогда не было звёздного центра под боком, каким был Бекстрём для Овечкина или Адам Оутс для Бретта Халла. К «дикарям» вообще редко заглядывали такие ребята, а уж Кириллу совсем не повезло. В первом сезоне Капризова центрил вылетевший ныне из лиги Виктор Раск, во втором — Райан Хартман, который до этого играл в четвёртом звене. В этом чемпионате основной центр Капризова — Сэм Стил, который даже не получил квалификационного предложения от «Анахайма» и играет за минимальную зарплату.

Кирилл Капризов и Матс Цуккарелло Фото: Stacy Bengs/AP Photo/ТАСС

Однако почти неизменным остаётся то, что рядом с Капризовым на фланге выходит Матс Цуккарелло. Лучший норвежский хоккеист современности не только блещет модными костюмами, но и создаёт идеальную связку с русским снайпером. В первую очередь Кирилл и Матс стали друзьями вне льда: Капризов частенько заглядывал на обед в дом семьи Цуккарелло, а когда делать этого не мог, общался с ним по видеосвязи.

Что куда более важно, креативность Цуккарелло позволяет звену обходиться без звёздного центра, заменяя его рабочей лошадкой. Это вовсе не значит, что норвежец стал «делателем короля»: первый год Матса в «Миннесоте» вышел отвратительным, менеджмент клуба клевали все кому не лень за то, что возрастной норвежец получил солидный ($ 6 млн в год) контракт. Однако смесь плеймекерских качеств Цуккарелло, а также таланта и спортивной злости Капризова дала мощную синергию: из 47 своих прошлогодних голов Капризов забил 23 с передачи норвежца, почти что половину.

«На каждой тренировке они пасуют друг другу — перед упражнениями, после них, после того как закончится тренировка», — рассказывал прессе Райан Хартман. Поигравший в «Чикаго» форвард даже сравнил этот дуэт со связкой Панарин — Кейн, которая делала лучше друг друга. Центривший ту связку Артём Анисимов просто рекомендовал Хартману делать, как он: идти к воротам и открываться. Форвард «Миннесоты» послушался мудрого совета и в прошлом году выбил 65 очков — с отрывом лучший результат в карьере.

Суперзвёзды лиги тоже восхищаются Капризовым — журналисты опрашивали каждого мегатоп-игрока лиги, когда он приезжал в Сент-Пол. «Мне нравится в Кирилле всё — бросок, катание, видение площадки, его желание бороться. Он может создавать моменты любым способом, благодаря этому он и добивается такого успеха. Когда я выхожу играть против него, то не замечаю особых слабых мест. Капризов может обыграть тебя один на один, забросить дальним броском, а когда надо сделать пас на открытого игрока, он выложит ему шайбу прямо в крюк», — это сказал не кто-нибудь, а Сидни Кросби.

«В лиге очень мало парней, которые всегда отлично катаются — Маккиннон, Макар, Кросби. Капризов один из них, никогда нет ощущения, что ему некомфортно в коньках. Кирилл играет так, как будто он едет по рельсам, благодаря своему уникальному катанию он может создавать свои моменты», — говорит аналитик канала TNT Кевин Уикс.

Кирилл Капризов Фото: Mark Humphrey/AP Photo/ТАСС

Портит всё только один факт: долгое время в «Миннесоте» не будет помощников для Кирилла. Хотя эксперты отмечают, что Капризов сам может создавать моменты на уровне топового центра, в плей-офф без них не обойтись. У «дикарей» пока таких нет, а молодой Марко Росси, которого местные фанаты не хотели менять на Айкела, ещё разочаровывает.

Сможет ли Капризов удержать звёздный уровень в течение долгого времени? Форвард не подвержен травмам, пусть и не является машиной уровня Овечкина. Он не силовик, но при этом играет с душой чекера из четвёртого звена. Брэд Маршан сохраняет свой класс довольно долго, так что резкого спада от нашего форварда ждать не стоит.



Вряд ли Кирилл догонит Овечкина, несмотря на темпы: всё-таки форвард приехал в НХЛ довольно поздно. С одной стороны, он потерял возможность прокачать статистику, с другой — реально приехал в НХЛ уровневым игроком, который стал показывать класс с первых же матчей в лиге. Эта десятилетка имеет все шансы пройти под именем Капризова.