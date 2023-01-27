«Миннесота» и «Филадельфия» очень долго отказывались играть в хоккей.

Бойня в матче НХЛ! Команды устроили три яркие драки всего за 16 секунд

На ответственных за официальный протокол матча между «Миннесотой» и «Филадельфией» сегодня выпало очень много работы. Список из хоккеистов, заработавших удаления, едва ли уместился на одном листе и пополнялся с космической скоростью.

Серьёзность своих намерений соперники обозначили уже в середине первого периода. Немного поиграв в хоккей, они переключились на другой вид спорта. Боксёрский вечер открыли Николя Делорье и Райан Ривз. Когда дуэлянты только сбросили краги, за представителя «Филадельфии» стало страшно: Ривз известен продвинутыми, почти профессиональными навыками владения кулаками. Но Делорье применил оборонительную тактику и, дождавшись, когда 36-летний боец выдохнется, выстоял под градом ударов.

Прошло 16 секунд – и на льду вспыхнуло новое пламя. Оппоненты вступили в драку по обоюдному согласию, однако затем Уэйд Эллисон подтолкнул Мэйсона Шоу на борт – смотрелось это отнюдь не в духе фэйр-плей. Игрок «Уайлд» не удержал равновесие, и стычка быстро свернулась.

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Взять реванш за партнёра вызвался Маркус Фолиньо. Не дожидаясь следующего вбрасывания, форвард «Миннесоты» накинулся на Зака Макьюэна. «Лётчик» держался на морально-волевых, но в конце концов рухнул на лёд.

Казалось, на этом ресурс, отведённый на агрессию, исчерпал себя, однако во втором периоде снова загорелось. Встреча Брэндона Дюхайма и Патрика Брауна в средней зоне привела к настоящей мясорубке, хотя в итоге победила дружба.

Всё это время «Флайерз» вели в счёте: уже на шестой минуте отличился Ноа Кейтс. Тем не менее «Миннесота» нашла в себе силы переломить ход матча. Во многом помогли индивидуальные усилия Мэтта Болди – 21-летний нападающий оформил дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде Болди остановился в нескольких сантиметрах от хет-трика: во время розыгрыша большинства он попал в каркас ворот. Кто-то из болельщиков на противоположном борту, обманувшись, даже выбросил кепку на лёд.

«Филадельфия» отыгралась только во время финального штурма. Иван Проворов отдал пас на только что вышедшего шестым полевым Кевина Хейза, он отправил шайбу Тони Деанджело, и тот хлёстко и точно бросил.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В овертайме чаша весов качнулась на сторону «Уайлд». Матс Цуккарелло закончил игру роскошным, техничным проходом до чужих ворот. У Кирилла Капризова – один ассист и две минуты штрафа.