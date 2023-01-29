Кросби вдохновил скромного русского в НХЛ! Тот выдал суперматч, заставив психовать вратаря

Александр Барабанов наиграл на третью звезду матча после похвалы канадца. А «Сан-Хосе» неожиданно грохнул «Питтсбург» в гостях.

«Питтсбург Пингвинз» уже сейчас сражается за попадание в плей-офф НХЛ. Команда Евгения Малкина идёт лишь пятой в Столичном дивизионе, но пока попадает в зону «уайлд-кард» на Востоке, хотя на пятки наступают «Баффало», «Айлендерс» и «Флорида». Так что терять очки «пингвинам» нежелательно, особенно в домашних матчах, особенно с ни на что не претендующими аутсайдерами Западной конференции.

Но далеко не всегда всё идёт гладко. Может, например, травмироваться основной вратарь. Или один из форвардов соперника выдаст лучший матч в карьере. А если два эти фактора объединятся, то не поможет и вдохновенная игра твоего ведущего нападающего.

Как вы поняли, это всё про сегодняшний «Питтсбург». Кейси Десмит, замещающий в рамке травмированного Тристана Джерри, сыграл очень слабо (как, впрочем, и полевая оборона «пингвинов»), а Логан Кутюр из «Сан-Хосе» впервые в карьере набрал пять очков за матч. Уже на второй минуте канадец отдал блестящий пас из-за ворот на гол Майки Эйссимонту.

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Затем он ассистировал ещё Ноа Грегору и Александру Барабанову, а на 56-й минуте Кутюр забил победный гол.

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Закончил же «разрыв» «пингвинов» канадский форвард голом в пустые ворота за 10 секунд до сирены. Так что это был матч Кутюра, ну а главным помощником Логана выступил россиянин Барабанов. Вы уже могли выше видеть, как элегантно и умно он ассистировал Кутюру в эпизоде с решающим голом. Чуть раньше Александр забил сам, заставив психовать Десмита.

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А в конце первого периода Барабанов отлично нашёл на пятачке Эрика Карлссона, подарив шведу 16-й гол в сезоне.

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Набрав 3 (1+2) очка за матч, россиянин во втором сезоне подряд перешагнул отметку в 30 баллов за регулярку, а в этот вечер был признан третьей звездой матча. Возможно, в Питтсбурге Барабанова вдохновил комплимент от Сидни Кросби: эту историю поведал журналист Шенг Пенг. «Коллега Дрю Ременда говорит, что общался утром с Кросби, и тот сказал, что ему нравится игра Александра Барабанова. Когда Ременда передал похвалу россиянину, тот улыбнулся так широко, как Дрю ещё никогда не видел».

Сам же Кросби против «акул» набрал два очка ещё в первом периоде. В первом большинстве «пингвинов» канадец ассистировал на гол Евгению Малкину.

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А во втором большинстве сам забил с паса давнего российского товарища.

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Ещё первое очко в матче позволило Сидни обойти Стэна Микиту и выйти на чистое 15-е место в списке бомбардиров всех времён. На 14-й позиции располагается легендарный защитник Пол Коффи, до результата которого Кросби нужно набрать ещё 62 очка.

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Но лучшим игроком матча в составе «Питтсбурга» стал всё-таки Малкин. Вероятно, из-за того, что в третьем периоде он уже без участия Кросби сделал счёт 4:4, предоставив «пингвинам» последний шанс забрать очки в этой встрече.

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Но, как вы уже знаете, сегодня в обороне «Пингвинз» был проходной двор, помешавший хозяевам помечтать хотя бы об одном набранном очке. Малкин же набрал 50-е очко в 49-й игре сезона, став пятым россиянином (после Кучерова, Капризова, Овечкина и Панарина), который в нынешней регулярке добрался до этой отметки.