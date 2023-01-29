Круче даже несравненного Гашека! Российский вратарь из Нью-Йорка переписал историю НХЛ

В спортивной части Северной Америки настолько скрупулёзно фиксируют любые статистические факты, что некоторые рекорды игры могут показаться слишком незначительными. Но о новом достижении Ильи Сорокина этого точно не скажешь. Россиянин, который во многом остаётся в тени обладателей «Везины» Андрея Василевского и Игоря Шестёркина, превзошёл своих соотечественников и без преувеличения переписал историю НХЛ.

В матче с «Детройтом» Сорокин отразил все 23 броска по своим воротам: по пять в первом и третьем периодах и 13 — во втором. Невеликая нагрузка, хотя несколько сейвов Ильи вполне достойны места в профильном хит-параде. Например, голкипер в неоднозначной ситуации выловил шайбу, пущенную Диланом Ларкином: нападающий наносил хлёсткий выстрел из удобной позиции и без опеки. Когда до сирены оставалось чуть больше 15 минут, Сорокин среагировал на щелчок защитника Филипа Гронека. Чех бросал в одно касание после резкого перевода с противоположного фланга.



В итоге игроки «Детройта» покинули Нью-Йорк ни с чем. Сорокин заработал четвёртый «сухарь» в сезоне и 14-й в карьере. Для этой отметки новокузнецкому воспитаннику хватило всего лишь 109 игр. Иными словами, 12,8% появлений Сорокина в стартовом составе заканчиваются для его соперников совсем печально — они не могут не только выиграть, но и забить.

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По проценту шат-аутов Сорокин выбился в абсолютные лидеры НХЛ с сезона-1943/1944 (учитываются вратари, которые провели минимум 100 матчей в старте). Позади остались не самый известный Роман Чехманек (12,2%), а также настоящие глыбы вратарского дела — Кен Драйден (11,8%) и Доминик Гашек (11,3%).



Сохранить взятый темп до завершения выступлений, конечно, будет не самой простой задачей, но, с другой стороны, со времён Гашека никто из вратарей лиги не попадал в тройку по этому показателю даже на промежуточных отсечках.

Веры в российского голкипера добавляет и тот факт, что в первые два года в НХЛ статистика Сорокина была ещё более впечатляющей – в первом сезоне он «засушил» три матча в 21 старте (14,2%), во втором – семь из 52 (13,4%), в то время как в этом году он закончил «на ноль» лишь 11% матчей.

И всё это далеко не случайность, а стабильность, которая признак незаурядного мастерства. В КХЛ у Ильи была точно такая же картина — в 244 матчах регулярных чемпионатов КХЛ на его счету 44 шат-аута, то есть 18% от общего числа (в плей-офф КХЛ эта цифра и вовсе взлетала до фантастических высот в 23%).



Сорокин уже давно привык с завидной регулярностью сушить «сухари» и останавливаться не собирается. После матча с «Детройтом» Илья вышел на четвёртое место в истории «Айлендерс» по количеству шат-аутов и уже в следующем сезоне он может побить клубный рекорд, который сейчас удерживает Гленн Рёш (25).