Сенсационное поражение СКА и фантастический гол «Сибири». Итоги дня КХЛ

«Адмирал» в третий раз в сезоне обыграл «Авангард», минское «Динамо» вернулось в зону плей-офф.

30 января в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

«Сибирь» взяла реванш за невероятный камбэк «Амура» недельной давности. В сегодняшнем матче не было такого града голов, только два в основное время. Гости открыли счёт фантастически разыгранной комбинацией уже в первой же смене, но развить успех не смогли, хотя шикарные моменты были у Голубева и Мёрфи.

Великолепно играл Янис Калниньш, отразивший в итоге 37 из 39 бросков. А в середине второго периода Александр Шаров хлёстким броском сравнял счёт. Другой Шаров, сибирский, принёс победу «Сибири» в овертайме после прохода через всю площадку.

Для Андрея Мартемьянова эта победа стала 202-й в КХЛ – он обогнал Вячеслава Быкова и вышел на чистое 12-е место среди тренеров по победам в лиге.

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«Адмирал» в очередной раз, уже третий в сезоне, обыграл «Авангард». После равного первого периода во втором хозяева усилили давление на ворота соперника, в то время как у «ястребов» всё начало валиться из рук. Это вылилось в прострел Уильямса на пятачок и гол Горшкова ногой – но судьи ничего нелегального в нём не усмотрели и засчитали шайбу.

Только в заключительном отрезке, дважды поиграв в большинстве и перехватив инициативу, «Авангард» смог отыграться и в итоге положить в свою копилку одно очко. В овертайме же грубая ошибка Владимира Ткачёва привела к первому голу Даниила Гутика в сезоне, который Леонид Тамбиев назвал вишенкой на торте.

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Минское «Динамо» сегодня осталось без помощи Гилмора, который заработал дисквалификацию, а также травмированного Спунера. Волею судеб команда Крэйга Вудкрофта встречается с «Куньлунем» в третий раз за этот январь, и результат каждый раз непредсказуем. В первых двух встречах были разгромы (по одному с каждой стороны), а сегодня игра вылилась в равную борьбу, где то один выходил вперёд, то другой сравнивал. Только в середине третьего периода Брэндон Козун прервал 11-матчевую безголевую серию и склонил чашу весов на сторону минчан. Благодаря победе «Динамо» вернулось в зону плей-офф, выйдя на седьмое место на Западе.

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«Торпедо» вышло на матч с лидером чемпионата без своих главных звёзд Алексея Кручинина и Николая Коваленко. Дыры в нападении пришлось затыкать даже защитником Максимом Федотовым. Тем не менее билось «Торпедо» как лев, и совместно с петербуржцами выдали настоящий матч-концерт с обилием потрясающих моментов.

Удивительно, что при этом за первые 50 с лишним минут была заброшена только одна шайба. Причём в меньшинстве. Но она получилась крайне примечательной. Во-первых, СКА в шестой раз забросил как минимум 200 шайб за один регулярный чемпионат. Во-вторых, Дмитрий Яшкин вернул себе единоличное лидерство в гонке снайперов этого сезона, а также вышел на второе место среди чешских снайперов в истории КХЛ (109), опередив Лукаша Кашпара. Теперь впереди только Ян Коварж со 129 шайбами.

«Торпедо» отыгралось лишь в середине третьего периода – Максим Летунов обеспечил «Торпедо» одно очко. В овертайме продолжился не менее огненный хоккей, но вратари сегодня никак не хотели пропускать с игры. Да и на буллитах тоже – удачной оказалась только самая последняя попытка из 10 – Артёма Михеева. «Торпедо» без лидеров одержало сенсационную победу над СКА – первую в Петербурге с 2015 года.

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Матчи 31 января