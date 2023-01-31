Такого ещё никогда не было! Матч звёзд НХЛ увидит мощный русский рекорд

НХЛ взяла паузу из-за мини-каникул и Матча звёзд, который в этом году будет по-настоящему историческим для россиян. Впервые в этом мероприятии будут участвовать сразу девять наших соотечественников, что станет национальным рекордом. Такого не было даже во времена расцвета Фёдорова, Могильного и Буре.

Первая волна россиян, уезжающих в НХЛ, началась в 1989 году, а с 1992-го наши игроки неизменно были представлены на Матче звёзд. Честь быть первыми выпала Александру Могильному и Сергею Фёдорову, который в том году выиграл дебютный конкурс на скорость (а в 1994 году стал первым двукратным победителем конкурса).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В 1994 году в Матче звёзд участвовали уже пять россиян, но на полную мощь наше представительство развернулось во времена противостояния сборных мира и Северной Америки. В 1998 году лига решила создать новый международный формат, приурочив это событие к первому участию игроков НХЛ в Олимпиаде.

Именно тогда и был установлен предыдущий национальный рекорд. Для Вячеслава Фетисова тот Матч звёзд стал вторым и последним в карьере, для суперзвезды «Ванкувера» Павла Буре – четвёртым, а для Игоря Ларионова, Дмитрия Миронова, Валерия Каменского, Игоря Кравчука, Николая Хабибулина и Сергея Зубова – дебютным. Наверняка в состав попал бы и Фёдоров, но в то время он бастовал из-за контрактных споров с «Детройтом».

В таком формате Матч звёзд проходил ещё четыре года, и всякий раз там собиралась русская банда – не меньше пяти игроков. Следующее знаменательное событие произошло в 2000 году, когда на звёздный лёд впервые вышли русские братья – Павел и Валерий Буре.

В другом формате они бы не смогли сыграть в одной команде, так как выступали в разных конференция, а в сборной мира сыграли ключевую роль в первой победе над Северной Америкой в рамках Матчей звёзд.

Более того, они стали первыми братьями с 1956 года, поучаствовавшими в заброшенной шайбе – Валерий дважды ассистировал Павлу, который закончил игру с хет-триком и званием самого ценного игрока.

Год проведения Российские участники 1992 Могильный, Фёдоров 1993 Могильный, П. Буре 1994 П. Буре, Касатонов, Могильный, Яшин, Фёдоров 1996 Могильный, Фёдоров 1997 Фетисов, П. Буре, Твердовский 1998 Фетисов, Ларионов, Д. Миронов, Каменский, Кравчук, Хабибулин, Зубов, П. Буре 1999 Яшин, Кривокрасов, Хабибулин, Житник, Зубов 2000 П. Буре, В. Буре, Виктор Козлов, Юшкевич, Зубов 2001 П. Буре, Самсонов, Набоков, Ковалёв, Фёдоров, Гончар 2002 Фёдоров, Житник, Хабибулин, Гончар, Жамнов, Яшин 2003 Хабибулин, Гончар, Фёдоров 2004 Ковальчук, Дацюк 2007 Овечкин 2008 Марков, Ковальчук, Гончар, Овечкин, Малкин, Набоков, Дацюк 2009 Марков, Малкин, Ковалёв, Ковальчук, Овечкин 2011 Овечкин 2012 Малкин, Дацюк 2015 Овечкин, Тарасенко 2016 Тарасенко, Кузнецов, Малкин 2017 Кучеров, Тарасенко, Бобровский, Овечкин 2018 Кучеров, Василевский, Овечкин 2019 Кучеров, Василевский 2020 Василевский 2022 Василевский, Кузнецов, Капризов 2023 Кучеров, Василевский, Овечкин, Панарин, Свечников, Сорокин, Шестёркин, Капризов, Тарасенко

Матч звёзд — 2001 отметился первой русской победой во вратарском конкурсе – Евгений Набоков (который стал лучшим новичком лиги в том сезоне) поделил с Шоном Бурком победу в конкурсе буллитов.

В 2002 году Фёдоров стал первым русским, выигравшим конкурс на самый сильный бросок – 162,5 км/ч. После него из наших в этом конкурсе побеждал только Александр Овечкин, в 2018 году он бросил ровно так же сильно.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В середине нулевых пошла смена поколений, в 2004 году дебютировали Илья Ковальчук и Павел Дацюк, в 2007-м впервые на Матч звёзд поехал Александр Овечкин, в следующем сезоне – Евгений Малкин и Андрей Марков. В 2008-м могло быть повторение русского рекорда, если бы Сергей Зубов не отказался участвовать в Матче звёзд.

В 2012 году Овечкин впервые пропустил Матч звёзд по желанию. В тот момент он отбывал трёхматчевую дисквалификацию, и, хотя правила не запрещали ему участвовать в звёздном уикенде, Ови тогда сказал, что не заслуживает быть там. В последующие годы он ещё трижды откажется от участия (один раз — из-за травмы, ещё дважды — по желанию), но в Санрайз Ови приедет. И не один, а с сыновьями! По пропускам Матчей звёзд вторым после Ови, пожалуй, является Малкин (3 раза), но у него каждый раз была более чем уважительная причина – травмы.

С конца 2010-х самыми частыми гостями Матчей звёзд становятся Владимир Тарасенко, Никита Кучеров, а затем и Андрей Василевский. В этом году, наконец, дебютирует Артемий Панарин. Уже давно пора, но раньше всё никак не складывалось. В 2020-м его выбрали, причём единственным из россиян, но он не вовремя получил травму. Серия российского представительства тем не менее не прервалась (Василевский заменил отказавшегося Туукку Раска).

Никита Кучеров и Андрей Василевский на Матче звёзд НХЛ Фото: AP/TASS

И, наконец, в этом году, помимо рекорда, впервые в Матче звёзд примут участие сразу трое российских вратарей. Даже Канада представлена только двумя голкиперами, а наших, которые сейчас правят балом в НХЛ, – сразу трое. В общем, на выходных точно будет на что посмотреть! Ждём яркого шоу от русских ребят.