Овечкин не железный. Провалил тест на ковид и снова пропустит Матч звёзд НХЛ

Уже в третий раз подряд. Но пауза капитану «Вашингтона» сейчас может пойти на пользу.

До этого вечера Александр Овечкин был единственным игроком «Вашингтона», который не пропустил ни одной игры клуба в сезоне. Богатырское здоровье капитана клуба особенно ярко выделялось на фоне того, что игроков «Кэпиталс» в этом году поражали и обычные травмы, и «радости» ковид-протокола.

Но пал даже бастион постоянства: Овечкин сдал положительный тест на ковид в последний день действия старых ковид-протоколов НХЛ и не сыграет с «Эдмонтоном», а мы лишимся дуэли Овечкин — Макдэвид, которая чуть потускнела в последние недели из-за спада двух капитанов клубов. Обидно. Подробности, конечно, не разглашаются — но вряд ли Овечкин заболел тяжело. Кроме того, Александр пропустит и Матч звёзд — но это новостью уже не стало.

Это не первый раз, когда Ови попадает под действие ковид-протокола — первый случай был как раз в прошлом январе. Овечкин не заболел, но четвёрка русских игроков нарушила ковид-протоколы лиги, вместе собравшись в одном гостиничном номере. Клуб просто не мог не отстранить всех наших от игр — закон суров, но это закон. У Ильи Самсонова, присутствовавшего на посиделках, вскоре тест дал положительный результат.

«Никто не говорит, что не знал о правилах. Это наш первый выезд в сезоне, ребята долго сидели в отеле, хотели побыть друг с другом, я всё понимаю. В конечном итоге, главное – соблюдать осторожность», — говорил тогда главный тренер клуба Питер Лавиолетт.

Жена Овечкина Анастасия Шубская была крайне недовольна таким решением: «Конечно, только русские игроки «Вашингтон Кэпиталз» находились вместе в номере. Конечно, все игроки НХЛ во время выездных игр сидят по номерам. Конечно, вирус не распространяется, когда игроки сидят на скамейке, обнимаются во время празднования гола, находятся в раздевалке и в лаунже для игроков!»

И можно было бы подумать, что Овечкин в третий раз подряд намеренно пропускает Матч звёзд, как в 2019-м и 2020-м. В 2019-м он заявил: «Мне нравится участвовать во всех мероприятиях, но сейчас я думаю, что и время года, и мой возраст говорят о том, что нужен недельный перерыв. Это тяжело, но мне кажется, так будет лучше». Через год объяснил свой отказ тем же самым. Оба раза НХЛ накладывала на одну из своих суперзвёзд одноматчевую дисквалификацию.

Возможно, этот перерыв поможет и самому Овечкину, и «Вашингтону». Первый на старте сезона играл нетипично много для 36-летнего игрока и вряд ли бы мог провести весь сезон в таком темпе. «Кэпиталз» же за это время можно поискать способы игры без капитана и лидера, хотя после неудачной серии клуб снова начал потихоньку побеждать.