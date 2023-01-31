Как в России появилось столько вратарей для НХЛ? Большое исследование «Чемпионата»

Конец 2010-х — начало 2020-х — это время российских вратарей в НХЛ. Никогда прежде отечественные представители самого специфического хоккейного амплуа не играли в североамериканской лиге настолько массово и успешно, насколько играют прямо сейчас.

Российские вратари — это бренд

Россияне установили количественный рекорд в предыдущем сезоне — тогда на льду НХЛ сыграли 11 человек. В нынешнем году динамика снизилась, но несущественно — до 10 игроков. Пик по качеству растянулся и, вероятнее всего, продолжается до сих пор: трое из последних шести лауреатов «Везина Трофи» — с российским гражданством. Причём все трое — разные люди (Бобровский, Василевский, Шестёркин).

Российские вратари НХЛ в сезоне-2022/2023

* Процент отражённых бросков

** Вратарь не учитывается в общем рейтинге, так как провёл меньше трети матчей в регулярном сезоне

В общих рейтингах НХЛ россияне тоже держат марку, хотя и абсолютно доминирующими их позиции не назовёшь.

Общее количество (провели не меньше 10 игр) Количество в топ-15 по % ОБ Канада 20 1 США 16 4 Россия 9 4 Швеция 7 3 Финляндия 7 2 Чехия 6 1 Германия 2 0 Дания 1 0 Словакия 1 0

Страшно представить, но раньше всё было гораздо хуже. До Бобровского в 2013 году никто из россиян вообще не прикасался к главной индивидуальной вратарской награде. С другой стороны, за весь XX век этот титул брали лишь два европейца — чех Доминик Гашек и швед Пелле Линдберг.

В абсолютных цифрах если и можно сравнивать последние 10 российских сезонов, то не с одним из предшествующих им, а со всеми сразу. И всё равно любые сравнения обречены. В нулевые Россию в лиге представляли только трое вратарей-стартёров — Николай Хабибулин, Евгений Набоков и Илья Брызгалов. Из остальных больше пяти сезонов в Северной Америке продержался лишь Михаил Шталенков, а другие не сыграли за карьеру и 82 матчей. В общей сложности между 1989 и 2008 годами хотя бы один раз на энхаэловском льду появились всего… семь россиян.

Российские вратари, дебютировавшие в НХЛ в 1989-2008 годах

Вратарь Годы выступлений Игры Кол-во побед Сергей Мыльников 1989—1990 10 1 Андрей Трефилов 1992—1999 54 12 Михаил Шталенков 1993—2000 190 62 Николай Хабибулин 1994—2014 799 333 Евгений Набоков 1999—2015 697 353 Евгений Константинов 2000—2003 2 0 Илья Брызгалов 2001—2015 465 221

Впрочем, экс-вратарь и заслуженный тренер России Юрий Новиков считает, что определённые «козыри» у российских голкиперов были во все времена. «Бытие определяет сознание. Содержание этой фразы подходит как ключ ко многим вопросам и в жизни тоже. Что касается хоккея, бытие российского вратаря заключается в том, что он играет на относительно больших площадках, — говорит Новиков. — Большие площадки требуют совершенно другого понимания хоккея. Второй вопрос — специфика нашего хоккея, корни которого уходят в советский. Наш хоккей всё равно коллективный и «пасовый». Такой хоккей заставляет вратаря иметь в голове три ответа на одну ситуацию.

В Канаде сейчас всё немного меняется. Но если раньше канадец выходил из угла и замахивался, вратарь знал, что он будет бросать. Для нашего хоккеиста было обязательно посмотреть, в какой ситуации находится партнёр, а вратарь обязан это учитывать. Вратарь отбивает головой — не в прямом смысле, хотя иногда и так получается. Кроме того, отличие наших хоккеистов — творчество. Это касается и вратарей. Наши вратари более играющие. Вот почему в России считается дурным тоном говорить: «Вратарь стоит». Нет, вратарь играет».

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Тем не менее ни российская коллективность, ни «пасовость» не создавали новых звёзд для вратарского сегмента на протяжении целых десятилетий. В интервале между 2001 и 2008 годами в НХЛ не зашёл ни один (!) новичок из России.

Кто и как попал в НХЛ

Персоной, нарушившей затянувшуюся вратарскую тишину, оказался Семён Варламов. «Вашингтон» поверил в талантливого голкипера и выбрал его в середине первого раунда драфта. Перед тем как отправиться в американскую столицу, Варламов отыграл два отличных сезона за «Локомотив» и дождался своего двадцатилетия.

В 2010 году в лиге дебютировали трое соотечественников Варли. Их хоккейная жизнь, за исключением Александра Печурского (он сыграл только один матч в лиге), сложилась крайне неоднозначно. Антон Худобин, пройдя огонь и воду, всё же выбил две с половиной сотни матчей в лиге. На старте карьеры Худобин долго не мог определиться со своим местоположением: Магнитогорск — Лига Западного побережья Северной Америки — снова Магнитогорск… В итоге вратарь всё же сделал выбор в пользу заграницы. Долго и мучительно пробивая дорогу через АХЛ, Худобин периодически получал место в воротах команд НХЛ, а в конце концов был вознаграждён вице-чемпионским сезоном в «Далласе».

В то же время Сергей Бобровский, едва покинув родной Новокузнецк, прорвался в основу «Филадельфии». Позже вратарь стал звездой и опорой «Коламбуса» и взял две «Везины». Однако период его доминирования ограничился шестью годами. Переехав во «Флориду», россиянин утратил прежний лоск — теперь многие считают его шикарный 10-миллионный контракт якорем, который тянет клуб вниз.

Следующий этап расширения российского присутствия в НХЛ пришёлся на 2014 год. До сильнейшей лиги мира добрались оба вратаря молодёжной сборной — Андрей Макаров и Андрей Василевский. Их результаты получились диаметрально противоположными. Макаров, который прежде три сезона провёл в минорных североамериканских лигах, остановился на одном матче. Василевский же с ходу закрепился в основе «Тампы» и уже в дебютный год сыграл в финале Кубка Стэнли.

В 2017-м лига пополнилась самым нетипичным российским вратарём. Александр Георгиев родился в Болгарии, вырос в Москве, но с хоккейным образованием на второй родине не сложилось. В системе воскресенского «Химика» Георгиеву настойчиво отказывали в игровой практике. Найти её помогло неочевидное знакомство. Голкипер с детства посещал тренировочный лагерь известного финского вратаря Фредрика Норрены. Когда тот занял пост тренера в клубе ТПС, Георгиев отправился на просмотр. Несколько товарищеских матчей убедили Норрену и ТПС в конкурентоспособности россияно-болгарина и дали контракт. Через четыре года он впервые вышел в старте «Нью-Йорк Рейнджерс».

Фредрик Норрена Фото: ИТАР-ТАСС/ Роман Кручинин

Во многом созвучная история предшествовала появлению в лиге и Игоря Шестёркина. Воспитанник «Крыльев Советов» через давно почивший драфт КХЛ попал в «Спартак», быстро зарекомендовал себя с наилучшей стороны, но вскоре как подающий большие надежды был «конфискован» СКА. В Петербурге Шестёркина не баловали игровым временем, поначалу даже спуская в ВХЛ. В конце 2016 года вратарю предоставили долгожданный шанс стать первым номером, и Игорь сполна им воспользовался — с лёту обновил рекорд СКА по продолжительности «сухой» серии (272 минуты). Тем не менее, одержав 32 победы в 39 матчах регулярки, в плей-офф Шестёркин уступил «рамку» Микко Коскинену. В двух следующих сезонах россиянин не сыграл больше половины матчей чемпионата, после чего отправился в «Рейнджерс».

Судьба Ильи Самсонова сложилась значительно проще. Вратарь изначально котировался очень высоко. С драфта «Вашингтон» забрал магнитогорца 22-м. Три сезона в «Магнитке», один в АХЛ — и Самсонов получил прописку в «Кэпиталз».

В 2020 году за океан рванул Илья Сорокин. Его путь в НХЛ — более счастливая версия карьеры Шестёркина. Уроженец Междуреченска вошёл в КХЛ через новокузнецкий «Металлург», а затем отправился помогать гранду. Но, в отличие от своего напарника по различным сборным, в ЦСКА Сорокину стабильно доверяли — он отвечал стабильной игрой на площадке.

В 2021-м в Америку прибыл Пётр Кочетков. Игрок с титулом лучшего вратаря МЧМ, напротив, отличался неустойчивым характером, что отражалось и на его результатах. Со временем в Петре разочаровался не только СКА, но и «Витязь». Переход в АХЛ позволил Кочеткову вернуть себе себя, а несколько ярких матчей в НХЛ, вероятно, заставили российских менеджеров кусать локти. На руках у россиянина четырёхлетний контракт с «Каролиной», хотя полноценным вратарём основы он всё ещё не стал — периодические спады и следующие за ними командировки в АХЛ по-прежнему составляют часть карьеры голкипера.

По пути становления идёт и Даниил Тарасов. В «Салавате Юлаеве» он не был обласкан вниманием тренеров и сыграл всего 20 матчей. По части игровой практики среди взрослых в два раза больше опыта ему дала финская Лиига, где голкипер провёл полноценный сезон. По окончании турнира Тарасов вернулся в Россию, но, отчаявшись от борьбы за место в воротах с Юхой Метсолой, полетел по другую сторону Атлантики. В НХЛ позиции Даниила пока нестабильны.

Даниил Тарасов Фото: nhl.com/bluejackets

С меньшим успехом в Северной Америке пробовались ещё три россиянина. И если Иван Просветов давно закрепился в АХЛ и продолжает бороться за лучшую долю, то Алексей Мельничук и Артём Загидулин оставили эти попытки.

В чём причины успехов

На двоих россиян в НХЛ, которым за 30, приходится три вратаря, кому немного за 20. А основную часть российского контингента голкиперов в НХЛ составляют игроки между 25 и 28 годами.

Действующие российские вратари в НХЛ

Заслуженный тренер страны Сергей Черкас, работавший с Василевским и Макаровым в молодёжке-2013, не считает, что причина российских успехов заключается в плодовитости одного поколения. «Всё-таки в лиге играют наши вратари разного возраста, — констатирует Черкас в беседе с «Чемпионатом». — Что касается настоящих причин, то изменилась система подготовки вратарей. Сейчас практически в каждой детской спортивной школе есть тренер вратарей — раньше такого не было. Это не могло не сказаться на качестве подготовки. В руководстве клубов стали уделять огромное внимание подготовке вратарей — и те стали появляться. Естественно, и доверие. Пример — СКА. Посмотрите, какое доверие к Николаеву и как здорово он играет. Возьмите «Локомотив» с Исаевым. Московское «Динамо» доверяет.

Раньше очень большим влиянием обладала финская школа, но в итоге она до конца себя не оправдала, как мне кажется. Свойственная этой школе игра на коленях привела к тому, что нападающие научились забивать голы верхом. Волей-неволей пришлось делать коррекцию. В нашей системе подготовки вратарей идёт микс: и работы в стиле баттерфляй (передвижение на коленях), и в основной стойке. Со временем очень многое меняется, и мне показалось, что наши тренеры вратарей увидели эти изменения первыми, зацепились — отсюда и пошёл некий рост, вратари стали играть интереснее и лучше».

Аргумент (очень распространённый) Черкаса о доверии не выглядит железобетонным или — по крайней мере — не обладает универсальным характером. Он идеально работает в отношении медленно уходящих со сцены вратарей — Варламова и Бобровского. Его можно использовать при исследовании Василевского и Самсонова. Им легко объяснить успехи Сорокина — с большим отрывом самого заигранного в России из действующих вратарей НХЛ. Но что про доверие расскажет другая половина голкиперов: Кочетков, Тарасов, Аскаров, Шестёркин и тем более Георгиев, который лишился благоволения российских тренеров ещё до совершеннолетия?

Сергей Бобровский и Семён Варламов на Олимпиаде-2014 в Сочи Фото: РИА Новости

При этом бессмысленно спорить с тем, что в России действительно начали профессионально заниматься вратарями. Пожалуй, весь секрет их успехов — в одной этой фразе. Сергей Борисов, экс-голкипер «Амура», «Спартака» и «Атланта», а впоследствии основатель собственной школы вратарей, два года назад говорил «Чемпионату» практически то же, что и сейчас Черкас: «Многие российские школы просто отошли от парадигмы «один тренер – одна команда». Теперь практически в любой приличной ДЮСШ с голкиперами работает отдельный специалист, чего говорить о профессиональных командах. Отныне вратари перестали быть предоставленными сами себе».

Кроме того, Борисов отмечал особую роль иностранных специалистов в процессе воспитания российских вратарей. По словам экс-вратаря, тренеры в России активно внедряли зарубежные методики. Некоторые клубы лиги использовали чужой опыт напрямую. Самый красноречивый пример — Юсси Парккила. Финн запускал карьеру Варламова в «Локомотиве», а затем смог вытянуть на новый уровень Константина Барулина.

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Позднее Парккила стал настолько востребованным, что российские звёзды лично за ним охотились. Бобровский очень хотел видеть Юсси своим тренером и пригласил его на сборы «Коламбуса». Но в итоге финн устроился в «Колорадо» — первое собеседование с генменджером Джо Сакиком ему организовал выступавший за «Эвеланш» Варламов.

Юсси Парккила Фото: Федосеев Сергей, photo.khl.ru

В России хотели совсем запретить иностранных вратарей! Что? Да!

Забавно, что в конце нулевых в России пытались дать старт обратному процессу — выставить перед нашими вратарями защиту от иностранных конкурентов. В середине нулевых президент ФХР Владислав Третьяк ввёл налог на заморских вратарей: клуб был обязан заплатить федерации 4,5 млн рублей, чтобы внести в заявку нероссийского голкипера. Зимой 2006-го Третьяк собирался не только повысить акциз, но и пойти на более радикальные меры. «Поймите, дело тут не в деньгах, — говорил лучший вратарь XX века. — Мы были готовы не вводить никаких налогов, лишь бы клубы совсем отказались бы от вратарей-легионеров. На следующий год мы хотим ещё увеличить эту сумму, чтобы заставить наши команды брать российских вратарей. А ещё через год запретим вратарям-легионерам играть в российском хоккее».

Владислав Третьяк Фото: РИА Новости

Планы Третьяка нарушила КХЛ — с появлением новой лиги от идеи искусственных ограничений отказались. При налоге в сильных голкиперов успели оформиться Варламов и Бобровский. Но показательно, что и тот, и другой в своих командах соперничали с иностранцами. Варламов выиграл конкуренцию у финна Юусо Риксмана, а Бобровский — у канадца Скотта Лэнгкоу. Два разных клуба — обеспеченный «Локомотив» и не слишком благополучный «Металлург» Нк — пошли по одному пути: заплатили налог, чтобы подстраховаться, а отказались от легионеров только в тот момент, когда молодые таланты окончательно убедили в своём превосходстве.

Впрочем, хоккейный вратарь — профессия в профессии, и порой даже самые выверенные выводы не объясняют всех её тонкостей. Кажется, в этой работе слишком много деталей, которые невозможно ни подсчитать, ни предсказать.

«У нас очень много финнов работало в своё время, — говорит «Чемпионату» трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко. — Сейчас тренеры — тот же Рашид Давыдов — тренируют. Конечно, школа российских вратарей существует. Не то чтобы она наша — просто ребята подмечают свои нюансы. Здесь должен быть индивидуальный подход у каждого — что он видит, какие нюансы в технике. Честно, я даже туда не лезу, не понимаю, как ногу надо поставить, как руку».

Пока вратари выполняют своё дело, с уверенностью можно делать только одно — описывать их игру.