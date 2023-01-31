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Игрок «Сочи» Фёдоров не смог закончить игру после удара клюшкой от вратаря Красикова

Игрок «Сочи» Фёдоров не смог закончить игру после удара клюшкой от вратаря Красикова
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В эти минуты в Москве проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» принимает на своём льду «Сочи». Идёт второй период, счёт 3:2 в пользу гостей.

Нападающий «Сочи» Артём Фёдоров не смог закончить матч после удара по лицу от голкипера «Спартака» Алексея Красикова. Официальный телеграм-канал южан опубликовал фото игрока после удара. На фото видна разбитая губа форварда.

Напомним, после этого нарушения голкипер москвичей получил 5+20 за опасную игру высоко поднятой клюшкой.

Фёдоров в текущем сезоне сыграл за «Сочи» 15 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал девять результативных передач.

В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» сыграет в гостях с «Витязем» 2 февраля (19:00 мск).

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