Сбились со счёта. Хоккейная Россия обманывает себя, начисляя очки по новой схеме

«Голы, очки, секунды» — удобный и расхожий лексический оборот подразумевает, что каждый из компонентов равноценен. Но если всмотреться, нетрудно обнаружить, что высшей ценностью в этом триединстве обладают очки — от способа их начисления зависят голы и секунды.

Нынешняя система распределения турнирных баллов действует в КХЛ с сезона-2018/2019. Тогда лига решила отдавать два очка за любую победу, а проигравшему в овертайме или по буллитам — одно. Прежде победа в основное время «стоила» три очка, в дополнительное — два.



Реформа собрала преимущественно положительную реакцию от руководителей клубов. Сегодня многие хоккейные боссы сохраняют прежнюю позицию — следуя прежним аргументам. В декабре генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский лаконично озвучил основные из них: «Безусловно, я за двухочковую систему, потому что она даёт возможность до конца чемпионата сохранять интригу. При трёхочковой системе, когда играют конкуренты, возникают опасения, что будут осторожные игры на ничью, потому что три очка дают большее преимущество, чем два».

Матч «Сибири» и «Адмирала» Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Интересно, что возвращение к ушедшему формату начисления очков больнее всего ударило бы именно по новосибирскому клубу. 42,8% своих побед в текущем сезоне «снежинки» одержали за пределами 60 минут — больше, чем любая другая команда лиги. В 15 из 35 победных матчей «Сибирь» не была настолько сильнее соперника, чтобы одолеть его в основное время, но получила ровно столько же очков, как если бы этой силой обладала.

Двухочковая система однозначно девальвирует ценность успеха в основное время. Имея возможность избегать лишнего риска без ущерба для турнирного положения, команды увеличивают количество ничьих. Более чем каждый четвёртый матч нынешней регулярки не уложился в стандартное время.

Динамика ничьих в КХЛ

Сезон Матчи Матчи с ничьей в основное время Процент ничьих 2017/2018 756 168 22,2% 2018/2019 775 159 20,5% 2019/2020 744 178 23,9% 2020/2021 690 156 22,6% 2021/2022 572 146 25,5% 2022/2023 639 169 26,4%

Наверняка кто-то скажет: «О! Билеты продавали на 60 минут, а ещё пять овертайма мы посмотрели бесплатно!» Но чаще всего равные результаты рождаются не в упорной борьбе, а как плод подчёркнуто осторожной игры. Преимущество в таких условиях получают команды, чьи игровые настройки заточены под оборонительный стиль. Помимо «откатной» «Сибири» к обстоятельствам приспособился «Адмирал». Так команда из Владивостока сыграла последние девять матчей — «моряки» не одержали ни одной победы в основное время, но забрали ровно половину от разыгранных очков (9 из 18).

Матчи «Адмирала» с 12 января

Дата Соперник Результат 12 января «Металлург» 2:1 Б 14 января «Салават Юлаев» 0:2 16 января «Ак Барс» 1:2 ОТ 18 января «Амур» 1:3 21 января «Амур» 0:1 26 января «Сибирь» 2:3 Б 28 января «Сибирь» 5:4 ОТ 30 января «Авангард» 2:1 ОТ 1 февраля «Авангард» 2:3 Б

Недостатки есть у всего, ничто не идеально. Пусть двухочковая система поощряет оборону — зато она увеличивает плотность в таблице, поднимает конкуренцию на уровень выше, делает чемпионат непредсказуемым! Ведь так?.. К сожалению, тоже мимо. Представим, что КХЛ продолжает начислять по три очка за победу в основное время.

Турнирная таблица Западной конференции при трёхочковой системе

Место (место при действующей системе начисления очков) Команда Очки 1 (1) СКА 125 2 (3) «Локомотив» 109 3 (4) ЦСКА 108 4 (2) «Торпедо» 108 5 (5) «Динамо» М 99 6 (6) «Витязь» 89 7 (7) «Динамо» Мн 79 8 (9) «Спартак» 76 9 (8) «Северсталь» 75 10 (10) «Куньлунь» 59 11 (11) «Сочи» 28

В такой конфигурации минское «Динамо», «Спартак» и «Северсталь» находятся в состоянии более плотной борьбы. Ослабли позиции «Динамо» московского — что, впрочем, вполне справедливо: у бело-голубых на шесть побед в основное время меньше, чем у ЦСКА. Разрыв между первой и последней командой конференции — СКА и «Сочи» — принял катастрофические формы, но он не меняет сути: разве кто-то сомневается, что богатых от бедных в российской лиге отделяет пропасть?

Турнирная таблица Восточной конференции при трёхочковой системе

Место (место при действующей системе начисления очков) Команда Очки 1 (3) «Автомобилист» 98 2 (5) «Металлург» 96 3 (4) «Авангард» 95 4 (1) «Ак Барс» 95 5 (2) «Сибирь» 95 6 (6) «Салават Юлаев» 92 7 (7) «Адмирал» 84 8 (8) «Нефтехимик» 79 9 (10) «Барыс» 77 10 (9) «Амур» 77 11 (11) «Трактор» 74

На Востоке трёхочковая система делает погоду ещё более жаркой, чем та, что установилась сейчас (хотя, казалось бы, куда веселее?). В розыгрыше остаётся не только восьмое, но и седьмое место: скучный «Адмирал» не может ощущать себя в полной безопасности. У трёх команд одинаковое количество баллов (при нынешней системе паритет между двумя), а обладатели первого и шестого мест могут поменяться через два тура (при нынешней системе — через три).



Пожалуй, самым простым способом угодить всем стал бы резкий перевод лиги на двухочковую систему, при которой два балла получал бы победитель (безотносительно — в основное время или дополнительное), а проигравший покидал лёд ни с чем. Однако трёхочковый подсчёт, учитывающий разницу между разными способами победы, всё равно выглядит более справедливым.



Впрочем, ещё сильнее уравнять КХЛ могли бы более глобальные меры: колоссальная разница в зарплатных бюджетах, суровый лимит на легионеров, неограниченная заявка — каждое из этих условий тормозит лигу гораздо жёстче, чем способ калькуляции очков.