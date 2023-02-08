Выше — только легенды. Русский вратарь в НХЛ тащит свою команду в плей-офф

За месяц до дедлайна «Айлендерс» стали авторами пока что самого громкого обмена сезона НХЛ, заполучив уже бывшего капитана «Ванкувера» Бо Хорвата. «Айлс» последних месяцев редко появлялись на обложках: уход Барри Тротца ожидаемо сильно ударил по команде, а костяк команды состоит из 30-летних игроков среднего уровня. Неделю назад телеэксперт Пол Биссоннетт даже назвал «островитян» самой скучной командой НХЛ.

Хорват очень быстро стал любимцем местной публики, которая за вычетом Мэтью Барзала видит мало ярких фигур в атаке. Уже на представлении составов Бо получил свою порцию аплодисментов, а после дебютной шайбы за новый клуб арена зашлась в экстазе и начала скандировать фамилию своего звёздного новичка, который уже успел продлить контракт с клубом на восемь лет.

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Однако прямо сейчас главной звездой «Айлендерс» был не он, а Илья Сорокин. Русский голкипер во многом тянул на себе «островитян»: за 38 матчей он отразил 33 гола сверх ожидаемого. Это первое место в лиге и перформанс на уровне прошлогоднего Игоря Шестёркина, который чуть ли не единолично затащил «Рейнджерс» в плей-офф. Такая форма русского вратаря позволяет скрыть недостатки обороны «Айлс»: по допущенным xG команда идёт лишь 24-й в НХЛ.

Соперник в Нью-Йорк сегодня приехал крайне непростой: у «Сиэтла» нет ни одной суперзвезды в атаке, ни один форвард не получает там больше $ 5,5 млн за сезон, но это позволило «Кракен» создать четыре крайне равных звена. Правда, уже после 20 секунд игры лучший бомбардир клуба Андре Бураковски был вынужден покинуть лёд и больше в матче не сыграл.

Тем не менее работы для Сорокина от этого меньше не стало: его воротам угрожали другие технари «Кракен». «Сиэтл» перебросал «Айлендерс», хотя и чуть проиграл по xG, но новокузнецкий вратарь отразил все эти броски, показав невероятную пластичность и технику.

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Этот «сухарь» стал для Сорокина вторым подряд и уже пятнадцатым в энхаэловской карьере, которая длится чуть больше сотни матчей. Он обогнал знаменитого шведа Томми Сало, который начинал свою карьеру в Нью-Йорке, а до рекорда клуба уже сейчас ему остаётся лишь 11 шатаутов. Такими темпами это достижение может пасть уже в следующем чемпионате.

Если брать достижение Ильи в масштабах всей лиги, то быстрее до отметки в 15 «сухарей» добирались только легенды: игравший ещё в 1940-е Фрэнк Бримсек, Тони Эспозито, Терри Савчак, Жак Плант и Гленн Холл. Все эти вратари выступали в совершенно другую стилевую эпоху: на фоне резкого взлёта результативности в НХЛ и падения процента сейвов по всей лиге результат Сорокина выглядит ещё более феноменальным.

После победы «Айлендерс» сравнялись с «Питтсбургом», но у «пингвинов» есть четыре матча в запасе. По процентовке очков «островитяне» — 10-е на Востоке, математическая модель MoneyPuck оценивает их шансы на плей-офф лишь в 17,7% — так что и Сорокину, и звёздному новичку предстоит ещё много работы впереди.