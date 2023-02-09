Гол с середины площадки и нелепый ход тренера. Сумасшедший день в КХЛ

До конца регулярного чемпионата КХЛ меньше месяца, но занимательных событий от этого меньше не становится. Особенно с учётом составленного календаря, когда, как говорят в народе, то пусто, то густо. Если накануне все отдыхали, то сегодня в лиге было запланировано аж девять встреч. В некоторых из них зрители могли лицезреть настоящие курьёзы.

«Автомобилист» играл вшестером

На сайте КХЛ вышло большое интервью с главным арбитром лиги Алексеем Анисимовым, в котором он рассказывал в том числе о высоком уровне судейства. Однако сегодня в матче между «Автомобилистом» и СКА хозяева более 10 (!) секунд играли вшестером, но ни главные, ни линейные арбитры в упор этого не замечали. Как подобное возможно во встречах на таком уровне? А ведь не за горами, напомним, плей-офф. В общем, нареканий к людям в полосатой форме по-прежнему хватает, но эпизод, если отбросить в сторону серьёзность, получился забавным.

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Сын главного тренера «Нефтехимика» творит чудеса

В важном с турнирной точки зрения матче между «Нефтехимиком» и «Адмиралом» отличился сын главного тренера нижнекамцев Олега Леонтьева – Владислав. И не просто отличился, а сотворил маленькое чудо. Разве кто-то ожидал от Леонтьева-младшего такого гола? На третьей минуте первого периода защитник открыл счёт в игре кистевым броском из средней зоны. Конечно, вратарь гостей Хомченко мог и должен был сыграть надёжнее, но заслуг Леонтьева это не принижает.

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Вудкрофт продолжает чудить

Всё-таки североамериканский тренер минского «Динамо» своеобразный человек. Скажите, что могло взбрести в голову специалисту, который весь сезон пытается сделать нападающего из защитника Джона Гилмора?

Переучивать, что ли, собрался? Это же абсурд. Вот и сегодня в важном матче с «Трактором» при счёте 4:3 в пользу челябинцев, когда до конца третьего периода оставалось две минуты, а «зубры» играли в меньшинстве, на точку вбрасывания вышел… Гилмор! Хотя на льду находился центральный форвард Пышкайло. В итоге Джон ожидаемо и без борьбы проиграл «точку». И ведь на пресс-конференции Вудкрофт будет с умным видом говорить, что он так видел и ему такой ход казался оптимальным, а Гилмор играл на позиции нападающего до 17 лет. Но ведь сколько времени с тех пор прошло!

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