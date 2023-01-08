Необычный русский впервые забил в НХЛ! Никогда не играл в России и не отказался от страны

Очередной матч «Сент-Луис Блюз» в регулярном чемпионате НХЛ превратился в настоящий бенефис российских хоккеистов «музыкантов», которые приняли активное участие в каждом из четырёх голов команды Крэйга Берюбе во встрече с одним из главных аутсайдеров сезона «Монреаль Канадиенс». Но даже такое супервыступление наших соотечественников не спасло «музыкантов» от сенсационного поражения – 4:5.

Первый гол в матче номинальный фаворит забил за 35 секунд до конца первого периода, когда Иван Барбашёв выступил одним из ассистентов у Брэндона Саада, продлившего свою голевую серию до трёх матчей. На этом отрезке американский форвард «Сент-Луиса» забросил четыре шайбы, став одним из главных лидеров в стане своей команды.

Однако не прошло и двух минут с момента возобновления игры после завершения перерыва, как «Монреаль» сумел оперативно восстановить равновесие в счёте – теперь уже российский форвард «Канадиенс» Евгений Дадонов записал на свой счёт результативную передачу в эпизоде с голом Йоэля Армиа. Финский форвард не мог отличиться на протяжении 26 матчей со старта сезона НХЛ, но после гола в предыдущем матче в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:4) его буквально прорвало, и он поставил заброшенные шайбы на поток.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следом «Сент-Луис» во второй раз в матче захватил лидерство в счёте – находившийся у борта Тайлер Питлик с неудобной руки смог выполнить точную передачу на Алексея Торопченко, и выкатившийся один на один с голкипером гостей Джейком Алленом россиянин не упустил возможности во второй раз в нынешнем сезоне отметиться заброшенной шайбой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

23-летний россиянин только в минувшем сезоне дебютировал в НХЛ и умудрился с ходу закрепиться в составе своей команды на матчи плей-офф. В розыгрыше Кубка Стэнли Алексей провёл 12 встреч, оформив несколько результативных действий, полностью устроив своей игрой тренерский штаб «Сент-Луиса». Несмотря на полученную травму и перенесённую летом серьёзную операцию, Торопченко не потерял место в основе «музыкантов». Сыграв пять матчей в АХЛ для набора игровых кондиций, россиянин был быстро возвращён на уровень НХЛ, на котором он даже не думает теряться.

Потерпевшие семь поражений подряд «Канадиенс» сегодня были настроены очень серьёзно и сдаваться не собирались. Ещё до перерыва Кирби Дак восстановил равновесие в счёте, а в первой смене третьего периода отличился один из лучших молодых хоккеистов всей лиги Коул Кофилд.

Теперь уже «Сент-Луису» пришлось перехватывать игровую инициативу, и здесь снова просто не могло обойтись без российского участия. Даже без травмированного Владимира Тарасенко «блюзмены» остаются самой российской командой НХЛ в нынешнем сезоне. В её активном составе каждый третий форвард является россиянином – и каждый из них сегодня отметился каким-либо результативным действием.

На третьей минуте третьего периода 22-летний Никита Александров из-за ворот выполнил передачу назад на защитника Калле Росена – шведский хоккеист произвёл бросок в створ, заставив голкипера «Монреаля» отразить шайбу перед собой, а на отскоке уже находился сам Александров, который и забил свой первый гол на уровне НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Проводящий дебютный сезон в лиге нападающий является россиянином с очень необычной судьбой. Никита родился в Германии в городе Бургведель и никогда не играл в нашей стране даже на уровне детских команд. Ситуация с отъездом семьи из России и последующим началом занятий хоккеем в Европе являлась вполне обыденным делом для 90-х, но в такой ситуации обычно мы становились свидетелями того, как дети получали гражданство своей новой страны и выступали за сборные уже под их цветами. Взять хотя бы финна Александра Баркова или швейцарца Филиппа Курашёва. Такая судьба могла постичь и Александрова, но Никита остался верен России.

«Дома с родителями мы всегда говорили по-русски. Если забуду какое-то слово, могу перейти на немецкий, но такое случалось редко. Мы всё-таки русские, надо по-русски говорить. Я ходил в немецкую школу, но в выходные у меня была и русская. Мама с папой хотели, чтобы умел читать и писать по-русски. Но после немецкого русская грамматика давалась очень тяжело, плюс у меня параллельно шёл английский язык. Сейчас свободно говорю на трёх языках, но порой перестраиваться очень сложно.

Сколько раз мне предлагали сделать паспорт и играть за сборную Германии? Каждый год обращались ко мне. Два года назад меня приглашали в сборную Германии, но я отказался. Сразу им сказал, что хочу за Россию. И даже если не получится за Россию, я не буду за Германию. Всегда мечтал только о сборной, за которую выступал мой папа», — говорил Александров о своём выборе несколько лет назад, когда получил вызов на молодёжный чемпионат мира, где завоевал серебряную медаль, добравшись с командой до финала мирового первенства.

К сожалению для Александрова, его первый гол в НХЛ не помог «Сент-Луису» заработать даже одно очко в турнирную таблицу. И это несмотря на то, что спустя две минуты после шайбы Никиты отличился ещё и Павел Бучневич. Российский форвард использовал большинство, забросив 13-ю шайбу в сезоне, тем самым выведя «музыкантов» вперёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но решающее усилие в матче произвели «Канадиенс», всё-таки сумевшие перевернуть ход матча в середине третьего периода. Сначала впервые в этом сезоне набравший два очка за игру Дадонов снова выступил ассистентом у Армиа, а затем Джош Андерсон ещё раз переиграл Джордана Биннингтона, поставив точку в яркой встрече.

Общими усилиями четыре россиянина «Сент-Луиса» набрали 5 (2+3) очков, но даже столь высокой результативности оказалось недостаточно для спасения команды от тяжёлого поражения в турнирном плане. Подопечные Берюбе продолжают находиться вне зоны плей-офф на Западе и в условиях ожесточённой конкуренции за попадание в восьмёрку, в конце сезона недобор очков в таких матчах вполне может оказаться фатальным для «Блюз».