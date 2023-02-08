Звезду КХЛ отправили на перевоспитание? Герой Олимпиады Гусев — в глубоком запасе СКА

Стоило Никите Гусеву пропустить всего один матч – и это уже породило волну слухов. 1 февраля нападающий наблюдал за игрой между СКА и «Локомотивом» со стороны. Питерцы уступили в драматичной борьбе, а для их главного тренера тяжёлый вечер продолжился за пределами льда.

«У нас нет конфликтов в команде, идёт ротация, – на пресс-конференции Роману Ротенбергу пришлось отвечать на каверзные вопросы журналистов. – Постоянно отдыхают лидеры. Если вы заметили, многие лидеры уже отдыхали. Хотим подвести команду к общему знаменателю в плей-офф, нашей системе нужна лучшая физика в лиге. Выводим каждого игрока и всю команду в целом на пик перед плей-офф. У нас всё впереди. Сегодня мы увидели ту энергию и скорости, которые хотели. А с Никитой мы работаем. Всё обсудили, готовимся. Хотим увидеть лучшего Гусева в плей-офф. У нас серьёзный опыт совместной работы, много побед, но есть и поражения. Мы хотим их исключить. Идёт восстановление и подготовка к плей-офф».

В двух следующих матчах Гусеву также не нашлось места в составе СКА. По последней – неофициальной, впрочем – информации, Никита пропустит ещё три игры сверху.

Перед «отстранением» Гусев здорово справлялся со своей работой. Нападающий начал январь с четырёх очков в игре с «Трактором», а за последующие десять матчей забросил шесть шайб. 97-й номер армейцев дебютировал в регулярном сезоне лишь 10 ноября. Поздний старт не позволил ему, как в золотые годы, вырваться в лидеры бомбардирской гонки. При этом Гусев так взялся за работу, что вскоре не оставил в лиге равных себе по среднему числу набранных за матч очков (1,33).

Возвращение в СКА получилось отложенным из-за желания игрока присмотреться к НХЛ. В ожидании предложения из-за океана он провёл всю предсезонку и ещё почти два с половиной месяца осени. Тем не менее Гусеву удалось быстро влиться в команду и выдать стабильный результативный отрезок.

Никита Гусев Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Вот только ни это достижение, ни почётный статус героя российской сборной на Олимпиаде-2018 не помогли Никите избежать традиционных для СКА «уроков воспитания». Из слов Ротенберга следует, что в рамках ротации 97-го номера отправили набирать физику накануне плей-офф.

Сам по себе термин «ротация» в устах тренеров СКА не новинка. Но даже в те времена, когда петербургский клуб обладал семью тройками, Гусев оставался в стороне от круговорота игроков. Например, в сезоне-2016/2017 он не вышел только на одну игру, а в сезоне 2018/2019 вообще не имел выходных

Если миссия действительно в том, чтобы подтянуть физическую форму Гусева, то выполнима ли она? Форвард и в более молодые годы не отличался скоростью катания или остервенелостью в единоборствах. Сейчас нападающему уже 30, и было бы слишком самонадеянно ждать от него того же объёма движения, что и от большинства других игроков СКА.

В то же время скорость, спортивная злость, невероятный объём движения – едва ли не ключевые критерии в системе требований Ротенберга. Как выясняется, нельзя, не соответствуя им, сохранять устойчивые позиции в команде.

«Чемпионат» предупреждал, что новая глава во взаимоотношениях питерского клуба и Гусева может закончиться печально. «Нет сомнений в таланте и светлой голове Гусева, однако без быстрых ног, которые будут возить эту голову по площадке, Никите будет невероятно трудно соответствовать уровню современной команды Романа Ротенберга», – писали коллеги в конце октября.

По сути, так и случилось: талант, светлая голова и золотые руки помогли Гусеву вновь обрести себя в КХЛ… но не в СКА. Мастеровитый игрок и злая, бегущая команда хороши каждый по-своему – проблема только в том, что они совсем не подходят друг другу.

Подобный стиль воздействия на игроков в Санкт-Петербурге используется не впервые. Два года назад лучший бомбардир СКА и очень похожий на Гусева игрок попал в аналогичную ситуацию: в середине января 2021-го Владимир Ткачёв не поехал в гостевое турне. Позднее Ткачёв выпал из основы на более продолжительный срок, а на более ранних отрезках по толком не озвученным причинам пропускал единичные матчи.