«Металлург» вышел в плей-офф, лидер «Динамо» прервал ужасную серию. Итоги игрового дня КХЛ

Дмитрий Рашевский забил впервые с конца ноября, оформил дубль, но не стал главным героем встречи с ЦСКА.

12 февраля в регулярном чемпионате Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось две игры. Коротко рассказываем о каждом из них.

«Металлург» очень удачно съездил на выездной матч в Новосибирск. Уже в первом периоде уральцы дважды реализовали большинство: сначала Денис Зернов подставился на пятачке под бросок Коди Кёррана, а затем Семён Кошелев с пятачка замкнул передачу Максима Карпова.

Во втором периоде «Магнитка» продолжила забивать, но уже в равных составах и при полном попустительстве обороны «Сибири». Зернов оформил дубль, а Брендан Лайпсик на 35-й минуте довёл счёт до крупного. При 0:4 новосибирцы заменили голкипера Антона Красоткина на его коллегу Дениса Костина, и запасной голкипер хозяев в результате не пропустил ни одной шайбы. Правда, «Сибири» это не помогло: подопечные Андрея Мартемьянова в третьем периоде лишь раз пробили Эдди Паскуале и потерпели закономерное поражение.



После этой победы «Металлург» обеспечил себе участие в плей-офф, а «Сибирь» упустила шанс приблизиться к лидеру конференции «Ак Барсу».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В Москве «Динамо» и ЦСКА проводили пятое в сезоне очное дерби. Номинальные гости открыли счёт на 12-й минуте: Виталий Абрамов шикарно распорядился шайбой после выигранного Тахиром Мингачёвым вбрасывания.

0:1 держались на медиакубе динамовской арены почти до конца второго периода, когда Дмитрий Рашевский убежал к воротам Александра Шарыченкова и, несмотря на сопротивление защитника, отличным броском с неудобной руки переиграл вратаря ЦСКА. На этом Рашевский не остановился и уже в начале третьего периода оформил дубль, здорово доработав момент на пятачке. Интересно, что Дмитрий – лучший снайпер «Динамо», но сегодня он прервал аж 24-матчевую безголевую серию! До этого в последний раз Рашевский отличался заброшенными шайбами ещё в конце ноября, тогда, кстати, форвард также отметился дублем в ворота «Витязя».

Однако стать героем встречи с ЦСКА Рашевскому было не суждено. Армейцы сравняли счёт за четыре минуты до конца основного времени усилиями Михаила Григоренко, а затем забрали дополнительное очко в серии буллитов. В ней Шарыченков сделал четыре сейва, а удачными попытками у ЦСКА отметились тот же Григоренко и Антон Слепышев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 13 февраля