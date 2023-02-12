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Результаты матчей КХЛ 12 февраля, турнирная таблица, видеообзоры, расписание матчей на 13 февраля

«Металлург» вышел в плей-офф, лидер «Динамо» прервал ужасную серию. Итоги игрового дня КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 12 февраля
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Дмитрий Рашевский забил впервые с конца ноября, оформил дубль, но не стал главным героем встречи с ЦСКА.

12 февраля в регулярном чемпионате Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось две игры. Коротко рассказываем о каждом из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2023, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Зернов (Кёрран, Лайпсик) – 02:42 (5x4)   0:2 Кошелев (Карпов, Голдобин) – 17:22 (5x4)   0:3 Зернов (Карпов) – 23:02 (5x5)   0:4 Лайпсик (Никонцев) – 34:04 (4x4)   1:4 Шашков (Морозов) – 47:27 (5x5)

«Металлург» очень удачно съездил на выездной матч в Новосибирск. Уже в первом периоде уральцы дважды реализовали большинство: сначала Денис Зернов подставился на пятачке под бросок Коди Кёррана, а затем Семён Кошелев с пятачка замкнул передачу Максима Карпова.

Во втором периоде «Магнитка» продолжила забивать, но уже в равных составах и при полном попустительстве обороны «Сибири». Зернов оформил дубль, а Брендан Лайпсик на 35-й минуте довёл счёт до крупного. При 0:4 новосибирцы заменили голкипера Антона Красоткина на его коллегу Дениса Костина, и запасной голкипер хозяев в результате не пропустил ни одной шайбы. Правда, «Сибири» это не помогло: подопечные Андрея Мартемьянова в третьем периоде лишь раз пробили Эдди Паскуале и потерпели закономерное поражение.

После этой победы «Металлург» обеспечил себе участие в плей-офф, а «Сибирь» упустила шанс приблизиться к лидеру конференции «Ак Барсу».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Абрамов (Мингачёв) – 11:11 (5x5)   1:1 Рашевский (Кодола, Миронов) – 36:43 (5x5)   2:1 Рашевский (Прибыльский, Кодола) – 42:12 (5x5)   2:2 Григоренко (Мамин, Соркин) – 55:57 (5x5)   2:3 Слепышев – 65:00

В Москве «Динамо» и ЦСКА проводили пятое в сезоне очное дерби. Номинальные гости открыли счёт на 12-й минуте: Виталий Абрамов шикарно распорядился шайбой после выигранного Тахиром Мингачёвым вбрасывания.

0:1 держались на медиакубе динамовской арены почти до конца второго периода, когда Дмитрий Рашевский убежал к воротам Александра Шарыченкова и, несмотря на сопротивление защитника, отличным броском с неудобной руки переиграл вратаря ЦСКА. На этом Рашевский не остановился и уже в начале третьего периода оформил дубль, здорово доработав момент на пятачке. Интересно, что Дмитрий – лучший снайпер «Динамо», но сегодня он прервал аж 24-матчевую безголевую серию! До этого в последний раз Рашевский отличался заброшенными шайбами ещё в конце ноября, тогда, кстати, форвард также отметился дублем в ворота «Витязя».

Турнирная таблица КХЛ

Однако стать героем встречи с ЦСКА Рашевскому было не суждено. Армейцы сравняли счёт за четыре минуты до конца основного времени усилиями Михаила Григоренко, а затем забрали дополнительное очко в серии буллитов. В ней Шарыченков сделал четыре сейва, а удачными попытками у ЦСКА отметились тот же Григоренко и Антон Слепышев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 13 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2023, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Динамо Мн
Минск
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2023, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2023, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Витязь
Московская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2023, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Локомотив
Ярославль
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2023, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
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Уфа
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