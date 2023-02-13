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Нападающему сборной СССР по хоккею Сергею Капустину могло исполниться 70 лет, 13 февраля 2023 года

Трагедия олимпийского чемпиона. Жизнь хоккеиста Капустина оборвал ржавый гвоздь
Павел Панышев
Сергею Капустину могло исполниться 70 лет
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Сегодня легендарному нападающему сборной СССР могло исполниться 70 лет.

Сергей Капустин – это Фёдор Черенков от хоккея. Нападающий без слабых мест, очень скромный и не любивший популярности человек. Зачастую этот хоккейный форвард оставался в тени партнёров, хотя заслуживал большего. Быстрое и широкое, с большой амплитудой катание, сильный кистевой бросок, постоянная помощь и работа в защите. И это у левого крайнего нападающего!

Своего главного тренера в жизни Капустин встретил в «Крыльях Советов», куда перебрался из родной Ухты. Именно Борис Кулагин стал для Сергея не только наставником, но и, по сути, родным отцом. Настолько близкими и дружественными были отношения между тренером и спортсменом.

Ключевыми партнёрами Капустина в «Крылышках» стали Сергей Котов и Владимир Репнёв. Там же, в московском клубе, Капустин завоевал первое для него чемпионство. Помимо этого, в 1974 году Сергей стал чемпионом мира в составе сборной СССР. А уже в 1976 году на Олимпиаде в Инсбруке Капустин стал олимпийским чемпионом в составе советской сборной под руководством своего любимого тренера Кулагина. Тройка Капустин – Жлуктов – Мальцев показала себя с лучшей стороны.

Кузнецы славы. Часть 36. Сергей Капустин Кузнецы славы. Часть 36. Сергей Капустин

В 1977 году сборную СССР и её базовый клуб ЦСКА возглавил Виктор Тихонов. Переходить в армейскую команду Капустин желанием не горел, но кто будет спрашивать, когда есть приказ? Тройка Капустин – Жлуктов – Балдерис по замыслу должна была стать наследницей легендарной тройки Петрова.

После трёх сезон в ЦСКА Капустина отпустили в «Спартак», куда его с удовольствием забрал всё тот же Кулагин, работавший главным тренером красно-белых. Ведущая тройка нападения клуба Шалимов — Шепелев — Капустин успешно играла несколько сезонов, завоевав со сборной СССР Кубок Канады 1981 года. Болельщики со стажем помнят великолепный хет-трик Шепелева.

Интересно, что Капустин – семикратный чемпион мира, при этом титулы он выигрывал, будучи хоккеистом трёх команд: «Крыльев Советов», ЦСКА и «Спартака».

Наставники. Часть 9. Борис Кулагин Наставники. Часть 9. Борис Кулагин

А вот на Олимпиадах 1980 и 1984 годов нападающий сыграть не смог: всему виной регулярно обострявшаяся хроническая травма паха. При этом в 1984 году Тихонов буквально уговаривал Капустина поехать, мэтру отечественного тренерского цеха нужен был в составе такой опытный человек. Однако Сергей заявил, что постоянно играет через боль и отправиться вместе со сборной не сможет.

По сути, заканчивал Капустин в 1986 году в «Спартаке» уже при Борисе Майорове у руля, а затем отправился доигрывать в Австрию.

Зинэтула Билялетдинов и Сергей Капустин

Зинэтула Билялетдинов и Сергей Капустин

Фото: РИА Новости

«Капустин – святой человек. Просто красавец, у него многие учились. По сути, его система работала в сборной СССР: парный вход в зону, в наши времена такое было. Серёга раскрыл Шепелева, таких людей мало, человек буквально жил хоккеем. Мне он тоже многое дал в жизни.

Подрубила Серёгу смерть сына, это произошло в Ялте. В общем, человек с большой буквы. Кулагин считал его своим сыном, как Харламова и меня. У Кулагина три фотографии висело дома при входе. Доигрывал Капустин в «Спартаке» у Бориса Александровича Майорова. Ещё, конечно, Капустин переживал, когда Борис Павлович Кулагин не сказал нам, что уходит из «Спартака». Нам было неприятно, но его, по сути, заставили уйти на пенсию в 1984 году», – рассказал нам двукратный олимпийский чемпион, прославленный спартаковец Александр Кожевников.

Увы, но жизнь Капустина оборвалась трагически. Он умер 4 июня 1995 года в Москве на 43-м году жизни от заражения крови в результате несчастного случая (поранил локоть ржавым гвоздём во время купания в пруду), хотя различных слухов вокруг той истории ходило немало.

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