Трагедия олимпийского чемпиона. Жизнь хоккеиста Капустина оборвал ржавый гвоздь

Сергей Капустин – это Фёдор Черенков от хоккея. Нападающий без слабых мест, очень скромный и не любивший популярности человек. Зачастую этот хоккейный форвард оставался в тени партнёров, хотя заслуживал большего. Быстрое и широкое, с большой амплитудой катание, сильный кистевой бросок, постоянная помощь и работа в защите. И это у левого крайнего нападающего!

Своего главного тренера в жизни Капустин встретил в «Крыльях Советов», куда перебрался из родной Ухты. Именно Борис Кулагин стал для Сергея не только наставником, но и, по сути, родным отцом. Настолько близкими и дружественными были отношения между тренером и спортсменом.

Ключевыми партнёрами Капустина в «Крылышках» стали Сергей Котов и Владимир Репнёв. Там же, в московском клубе, Капустин завоевал первое для него чемпионство. Помимо этого, в 1974 году Сергей стал чемпионом мира в составе сборной СССР. А уже в 1976 году на Олимпиаде в Инсбруке Капустин стал олимпийским чемпионом в составе советской сборной под руководством своего любимого тренера Кулагина. Тройка Капустин – Жлуктов – Мальцев показала себя с лучшей стороны.

В 1977 году сборную СССР и её базовый клуб ЦСКА возглавил Виктор Тихонов. Переходить в армейскую команду Капустин желанием не горел, но кто будет спрашивать, когда есть приказ? Тройка Капустин – Жлуктов – Балдерис по замыслу должна была стать наследницей легендарной тройки Петрова.

После трёх сезон в ЦСКА Капустина отпустили в «Спартак», куда его с удовольствием забрал всё тот же Кулагин, работавший главным тренером красно-белых. Ведущая тройка нападения клуба Шалимов — Шепелев — Капустин успешно играла несколько сезонов, завоевав со сборной СССР Кубок Канады 1981 года. Болельщики со стажем помнят великолепный хет-трик Шепелева.

Интересно, что Капустин – семикратный чемпион мира, при этом титулы он выигрывал, будучи хоккеистом трёх команд: «Крыльев Советов», ЦСКА и «Спартака».

А вот на Олимпиадах 1980 и 1984 годов нападающий сыграть не смог: всему виной регулярно обострявшаяся хроническая травма паха. При этом в 1984 году Тихонов буквально уговаривал Капустина поехать, мэтру отечественного тренерского цеха нужен был в составе такой опытный человек. Однако Сергей заявил, что постоянно играет через боль и отправиться вместе со сборной не сможет.

По сути, заканчивал Капустин в 1986 году в «Спартаке» уже при Борисе Майорове у руля, а затем отправился доигрывать в Австрию.

Зинэтула Билялетдинов и Сергей Капустин Фото: РИА Новости

«Капустин – святой человек. Просто красавец, у него многие учились. По сути, его система работала в сборной СССР: парный вход в зону, в наши времена такое было. Серёга раскрыл Шепелева, таких людей мало, человек буквально жил хоккеем. Мне он тоже многое дал в жизни.

Подрубила Серёгу смерть сына, это произошло в Ялте. В общем, человек с большой буквы. Кулагин считал его своим сыном, как Харламова и меня. У Кулагина три фотографии висело дома при входе. Доигрывал Капустин в «Спартаке» у Бориса Александровича Майорова. Ещё, конечно, Капустин переживал, когда Борис Павлович Кулагин не сказал нам, что уходит из «Спартака». Нам было неприятно, но его, по сути, заставили уйти на пенсию в 1984 году», – рассказал нам двукратный олимпийский чемпион, прославленный спартаковец Александр Кожевников.

Увы, но жизнь Капустина оборвалась трагически. Он умер 4 июня 1995 года в Москве на 43-м году жизни от заражения крови в результате несчастного случая (поранил локоть ржавым гвоздём во время купания в пруду), хотя различных слухов вокруг той истории ходило немало.