В «Авангарде» затаили дыхание, «Салават» смирился с потерей, а «Металлург» не борется за свою звезду.

Два будущих «дьявола» и казанский гигант. Кто из молодых россиян может уехать в Америку

Шакир Мухамадуллин, 21 год

61 матч, 23 (5+18) очка в сезоне КХЛ



В текущем сезоне 21-летний игрок окончательно оформился в статусе основного защитника «Салавата Юлаева». Со стороны кажется, что, как и в прежние годы, Мухамадуллину не хватает дерзости — порой его действия выглядят слишком академично, а недостаток веса явно проявляется в борьбе.

Но всё остальное у Шакира на месте: хоккеист уверенно чувствует себя как в равных составах, так и в первой спецбригаде большинства. На финиш регулярки защитник накатывает с внушительным показателем полезности — «+15». Заброшенные шайбы (5) не его конёк, а вот возможности вывести партнёра на голевой бросок Мухамадуллин упускает — 18 передач.

Шакир Мухамадуллин Фото: photo.khl.ru

Уфимец отрезал пути к отступлению и открыто заявил, что поедет покорять Америку. Шакир признавался, что не чувствует себя полностью готовым к НХЛ и готовым начать в фарм-клубе. Впрочем, щедрый кредит доверия Мухамадуллину почти гарантирован: «Нью-Джерси» потратил на россиянина 20-й драфт-пик, а проспектам из первого раунда всегда положено больше внимания, чем всем остальным.

Дмитрий Воронков, 22 года

49 матчей, 25 (14+11) очков

«Думаю об этом, но точно пока не решил», — Дмитрий Воронков, в отличие от Мухамадуллина, не определился с будущим местом работы на сто процентов, но инсайдеры КХЛ активно сватают его за океан.

Случай Воронкова из тех, когда все карты ложатся игроку прямо в руки. Огромный, злой нападающий, готовый протаранить и уложить на пол всё, что встаёт на его пути, и вместе с тем обладающий приличными навыками в созидании — находка для боттом-6 почти любого клуба НХЛ. Впрочем, Воронков задрафтован «Коламбусом», и в теории это обстоятельство ещё более облегчает его возможный путь в США. «Блю Джекетс» находятся на стадии перестройки, а потому открыты к любому роду и виду экспериментов — наверняка они смогут предоставить Воронкову достаточно возможностей для раскрытия.

Арсений Грицюк, 21 год

61 матч, 36 (14+22) очков



Перед необходимостью принятия сложного жизненного решения стоит Арсений Грицюк. Если нападающий выберет противоположный берег Атлантики, то окажется одноклубником Мухамадуллина: в 2019 году «дьяволы» выбрали его под 129-м номером. Прорыв в карьере Грицюка случился в прошлом сезоне: благодаря мастерскому броску и взрывной скорости ему удалось быстро заместить Егора Чинахова на позиции молодой звезды «Авангарда», а также пробиться в основу олимпийской сборной России.

На старте нынешнего сезона Грицюк померк и был не похож на себя настоящего. Словно утративший голевое чутьё, нападающий долго приходил в себя, а окончательно ожил только после смены главного тренера в омской команде. Сам Арсений полагает, что вернуться в приличный очковый график ему помогли подсказки из «Нью-Джерси».

[Один из ассистентов. — Прим. «Чемпионата] мне написал, скинул статистику с прошлого сезона, — говорил Грицюк. — Сказал, что много времени на пятаке проводил, много голов оттуда забил. Мне дали рекомендацию больше обострять игру с пятака, с центра. А я много бросал с углов, из‑за этого не получалось. Начал искать пространство в центре и стал чаще забивать».

Грицюк действительно стал забивать чаще, его бросок ошеломителен как никогда, но по части создания моментов для его демонстрации у нападающего ещё есть пространство для развития.

Семён Чистяков, 21 год

51 матч, 22 (5+17) очка



Ещё один человек, который в своё время обрадовал омских фанатов, близок к тому, чтобы их разочаровать. Семён Чистяков не пользовался доверием Боба Хартли, однако после смены тренера и ухода ключевых защитников принял в «Авангарде» новую роль.

Прогресс Семёна не бросается в глаза — это довольно поступательный, но одновременно и непрерывный процесс. Обладавший отличным первым пасом и, несмотря на габариты, способный буквально кинуть соперника на прогиб, Чистяков по ходу сезона оформился как защитник второй спецбригады большинства. Омский 66-й рассказывал, что летом изменил подготовку, сделав акцент на физике — результат не оставляет сомнений в его словах. 15 минут, которые Чистяков получает сейчас, всё ещё выглядят недостаточной нагрузкой для него.

Семён Чистяков Фото: photo.khl.ru

«Хороший молодой перспективный защитник, потенциал которого пока не раскрыт, — в январе главный тренер «Северстали» Андрей Разин отдельно высказался о проспекте «Нэшвилла». — Но, главное, предполагаю, многим кажется, что в «Авангарде» его используют меньше, чем можно было бы».

О личных перспективах в «Предаторз», который задрафтовал Чистякова 117-м, защитник высказывается аккуратно: «Агент по этому поводу разговаривает. Я сейчас стараюсь не думать о «Нэшвилле». У нас сейчас идёт тяжёлый сезон, стараюсь думать только о нём».

Данила Юров, 19 лет

54 матча, 9 (5+4) очков

Журналисты регулярно атакуют Илью Воробьёва вопросами о Даниле Юрове. Каждый раз тренер «Металлурга» непреклонен как в ответных словах, так и в действиях. Воробьёв уверяет, что нападающему не хватает здоровья, и не первый год сетует на его физическое состояние. Последний комментарий специалиста о молодой звезде такой: «Юрову есть в чём прибавлять. Игрок первого круга драфта должен вести за собой команду. Не подыгрывать, а создавать сам. Ему нужно соответствовать своему номеру драфта».

При этом только в 10 матчах сезона Юров провёл на льду больше 13 минут. Его средний айс-тайм не доходит и до девяти, а в первой половине сезона игрок нередко получал издевательские 40–80 секунд. Если в такой ситуации 24-й номер последнего драфта рванёт в свою «Миннесоту», кто его осудит?