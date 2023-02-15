Самые восточные команды страны на пороге рекорда. Как меняются расклады перед плей-офф КХЛ

Самый длинный в истории с точки зрения количества матчей регулярный чемпионат КХЛ вышел на финишную прямую. Командам остаётся сыграть от четырёх до шести матчей. При этом многие вопросы в турнирной таблице остаются не решёнными до сих пор.

Что уже решено?

На Западе со своим посевом в плей-офф определились три клуба. СКА давно обеспечил себе лидерство, и даже лёгкая турбулентность, с которой армейцы столкнулись в последнее время, не пошатнёт их позиции. Теоретически петербуржцы ещё могут потерять первое место, но только при совпадении двух условий: если сами проиграют все оставшиеся матчи в основное время, а ЦСКА наберёт максимум очков. Очевидно, что такой сценарий не подойдёт даже для самых смелых фантастических фильмов.



«Витязь» почти наверняка закончит гладкое первенство на шестом месте. Десятибалльное расстояние до пятой строчки непреодолимо, а пятиочковый отрыв от седьмой выглядит внушительно. «Северсталь» официально ещё не оформила своё участие в плей-офф, однако лишиться такой возможности череповчане могут лишь в том случае, если просто развалятся.

Кто попадёт в плей-офф на Западе

А вот с последней путёвкой от Западной конференции ещё ничего не понятно. «Спартак» находится не в лучших кондициях; против красно-белых и сложный календарь. С другой стороны, от минского «Динамо» можно ожидать всего чего угодно — от защитников на точке вбрасывания до кошмарных ошибок вратаря в самые ответственные моменты. Промежуточное состояние команд делает их борьбу бессмысленной. Кто бы ни преуспел в конце регулярки, это достижение лишь продлит мучения на четыре-пять матчей.

Место в конференции Команда Игры Очки 8 «Динамо» Минск 64 63 9 «Спартак» 63 60

Оставшиеся матчи

«Динамо» Минск: «Барыс» (г), «Торпедо» (д), «Трактор» (д), «Витязь» (г).

Прогноз по очкам на конец регулярки: 67, 8-е место на Западе.



«Спартак»: «Динамо» Москва (д), «Северсталь» (д), «Металлург» (д), ЦСКА (д), «Динамо» Москва (г).

Прогноз по очкам на конец регулярки: 64, 9-е место на Западе.



«Спартаку» предстоит сыграть с командами, имеющими турнирные задачи. Белорусы же встретятся с «Барысом» и «Витязем» — коллективами, которые к середине февраля уже осознали свою судьбу. Остаток сезона «Спартак» и «Динамо» должны дойти примерно в один ноги, а минимальной форы минчанам будет достаточно.

Кому достанутся второе-пятое места?

Впрочем, самая запутанная интрига всё же в верхней части таблицы. Там три команды бьются за два места в топе, а ещё одна готова воспользоваться любой их ошибкой и вмешаться в спор. Очевидно, что для кого-то из участников итоговое положение в регулярке может предрешить исход первого раунда. Второе и третье места обеспечивают встречи пусть и с дерзкими, но не самыми статусными соперниками, а четвёртое — сплошную головную боль.

«Динамо» — «Спартак» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Все четыре команды удержали стабильный уровень и концу регулярного чемпионата демонстрируют уверенность в собственных силах. И хотя каждая периодически терпит неожиданные поражения, глобальных проблем в организациях нет.

Место в конференции Команда Игры Очки 2 «Торпедо» 63 87 3 «Локомотив» 64 86 4 ЦСКА 62 86 5 «Динамо» Москва 63 82

Оставшиеся матчи

«Торпедо»: «Динамо» Минск (г), ЦСКА (г), «Северсталь» (д), «Авангард» (г), «Трактор» (г).

Прогноз по очкам на конец регулярки: 93, 3-е место на Западе.



«Локомотив»: ЦСКА (г), ЦСКА (д), «Авангард» (г), «Барыс» (г).

Прогноз по очкам на конец регулярки: 91, 4-е место на Западе.



ЦСКА: «Локомотив» (д), «Локомотив» (г), «Торпедо» (д), «Спартак» (г), «Динамо» Москва (д), «Северсталь» (г).

Прогноз по очкам на конец регулярки: 95, 2-е место на Западе.



«Динамо» Москва: «Спартак» (г), «Витязь» (г), «Витязь» (д), ЦСКА (г), «Спартак» (г).

Прогноз по очкам на конец регулярки: 89, 5-е место на Западе.



Пока чисто арифметически более осязаемыми перспективами на принадлежность к топ-3 обладают «Торпедо» и ЦСКА. Нижегородцам по-прежнему хватает рвения, а армейцы добывают некоторые победы (недавний пример — игра с московским «Динамо») на классе и опыте. В наименее привлекательном положении «Локомотив»: у железнодорожников осталось меньше всего матчей. С другой стороны, их судьба во многом в их же руках: у Ярославля будет сразу две возможности огорчить ЦСКА. Лояльное расписание позволяет «Динамо» вскочить выше, но рассчитывать исключительно на себя бело-голубые не могут — нужны неудачи других.

Как распределятся места в топе Востока?

Расположение команд на Востоке, как и прежде, причудливо. Четыре команды накопили одинаковое количество очков. Вместе они не дали «Адмиралу» подняться с седьмого места, так что состав лучшей шестёрки не претерпит деформаций. Сражаться за более высокий слот внутри топ-6 кажется бессмысленной затеей. Можно мощно «набежать» на финиш и вскочить на второе место, вот только открывающийся за старания бонус — тягучий и колючий «Адмирал» вкупе с полётами на Дальний Восток — как бонус совсем не выглядит. Пожалуй, такому сопернику не обрадуется даже «Сибирь» — команда наиболее близкая владивостокцам как по расстоянию, так и по стилю.



Вершину конференции захватил «Ак Барс». Казанцы соорудили приличный по нынешним меркам отрыв, и нет оснований полагать, что они способны его растерять, ведь причины побеждать у команды Билялетдинова остаются. «Барсам» предстоят ещё две встречи с «Амуром», бьющимся за право сыграть в плей-офф. Если «Ак Барсу» не удастся забрать у «тигров» очки, то придётся снова лететь в Хабаровск.

Место в конференции Команда Игры Очки 1 «Ак Барс» 63 83 2 «Сибирь» 63 79 3 «Металлург» 62 77 4 «Автомобилист» 62 77 5 «Авангард» 62 77 6 «Салават Юлаев» 63 77 7 «Адмирал» 63 71

Оставшиеся матчи

«Ак Барс»: «Адмирал» (г), «Амур» (г), «Амур» (г), «Металлург» (д), «Авангард» (д).

Прогноз по очкам на конец регулярки: 91, 1-е место на Востоке.



«Сибирь»: СКА (г), «Салават Юлаев» (г), «Барыс» (д), «Салават Юлаев» (д), «Автомобилист» (д).

Прогноз по очкам на конец регулярки: 86, 3-е место на Востоке.



«Металлург»: «Нефтехимик» (д), «Сочи» (д), «Спартак» (г), «Нефтехимик» (г), «Ак Барс» (г), «Салават Юлаев» (д).

Прогноз по очкам на конец регулярки: 87, 2-е место на Востоке.



«Автомобилист»: «Амур» (г), «Адмирал» (г), «Адмирал» (г), «Салават Юлаев» (д), «Трактор» (д), «Сибирь» (г).

Прогноз по очкам на конец регулярки: 82 очка, 6-е место на Востоке.



«Авангард»: «Салават Юлаев» (д), «Нефтехимик» (д), «Барыс» (д), «Локомотив» (д), «Торпедо» (д), «Ак Барс» (г).

Прогноз по очкам на конец регулярки: 84 очка, 4-е место на Востоке.



«Салават Юлаев»: «Авангард» (г), «Сибирь» (д), «Автомобилист» (г), «Сибирь» (г), «Металлург» (г).

Прогноз по очкам на конец регулярки: 83 очка, 5-е место на Востоке.



«Адмирал»: «Ак Барс» (д), «Автомобилист» (д), «Автомобилист» (д), «Амур» (д), «Амур» (г).

Прогноз по очкам на конец регулярки: 77 очков, 7-е место на Востоке.



Места со второго по шестое могут распределиться как угодно, предсказывать окончательный результат — подписывать согласие на участие в лотерее. «Магнитка» очнулась после трудного периода в своей жизни, но пока непонятно, попытается ли опытный тренерский штаб избежать поездки во Владивосток в первом раунде.

«Ак Барс» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Автомобилист» не сумел в полной мере оправиться от затяжной серии неудач и в последнее время проигрывает чаще, чем побеждает, а выездные матчи с «Амуром» и «Адмиралом» не способствуют взлётам. «Салават Юлаев» и «Авангард», напротив, добавили и теперь воспринимаются как фавориты в споре за право начать плей-офф дома.

Кто заберёт последнюю путёвку в плей-офф от Востока?

Наиболее высокий градус борьбы на Востоке — в той части таблицы, где проходит граница между плей-офф и ранним отпуском. «Амур» и «Нефтехимик» не потеряли набранный ход и продолжают играть каждый матч так, как будто он последний. «Трактор» оставляет гораздо менее выразительное впечатление, но со скрипом всё же наскребает очки, сохраняя себя в роли претендента на восьмую позицию. А вот «Барыс» из борьбы выпал.

Место в конференции Команда Игры Очки 8 «Амур» 63 67 9 «Нефтехимик» 63 65 10 «Трактор» 63 64

Оставшиеся матчи

«Амур»: «Автомобилист» (д), «Ак Барс» (д), «Ак Барс» (д), «Адмирал» (г), «Адмирал» (д).

Прогноз по очкам на конец регулярки: 73 очка, 8-е место на Востоке.



«Нефтехимик»: «Металлург» (г), «Авангард» (г), «Сочи» (д), «Металлург» (д), «Куньлунь» (д).

Прогноз по очкам на конец регулярки: 71 очко, 9-е место на Востоке.



«Трактор»: «Сочи» (д), СКА (г), «Динамо» Минск (г), «Автомобилист» (г), «Торпедо» (д).

Прогноз по очкам на конец регулярки: 68 очков, 10-е место на Востоке.



Первая половина февраля как будто бы убедила в предположении, что «Амуру» и «Нефтехимику» плей-офф нужен больше, чем «Трактору». Несмотря на это, челябинцы остались в гонке. Хабаровчане и нижнекамцы уже давно играют на пределе физических и эмоциональных возможностей. И если завтра одна из этих команд (или обе) «встанет», то никто не удивится, а «Трактор» получит «зелёный» свет на прохождение в плей-офф. Впрочем, на данный момент такой вариант едва ли можно оценить как самый вероятный. «Амуру» уже не придётся далеко летать, а в конце его ждут две дуэли с «Адмиралом», чьи последние турнирные задачи к тому времени решатся окончательно. Кроме того, у хабаровчан есть небольшой отрыв. Если «Амуру» удастся его сохранить, впервые в истории лиги две дальневосточные команды одновременно примут участие в плей-офф Кубка Гагарина.