Ведущий форвард «Ак Барса» собрался в НХЛ. Что ждёт Воронкова в «Коламбусе»?

В последние дни всё активнее обсуждается тема с переездом нападающего «Ак Барса» Дмитрия Воронкова в «Коламбус». Напомним, 22-летний форвард задрафтован «Блю Джекетс» в 2019 году в четвёртом раунде под общим 114-м номером. Низковато, но ведь Кирилла Капризова в своё время и вовсе задрафтовали в пятом раунде. Зато сейчас все видят, как форвард вырос за время, проведённое в НХЛ. Это потому, что за океан Кирилл отправлялся уже готовым и состоявшимся игроком.

Нет сомнений, что готов к новому для себя витку карьеры и Дмитрий Воронков. Россиянин подходит для НХЛ по всем параметрам: габаритный, не боится силовой борьбы, отлично работает на пятаке, силён в спецбригадах. В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ в активе у Дмитрия уже 31 (18+13) очко в 53 матчах при показателе полезности «+13». Для игрока подобного типажа более чем достойные цифры.

«С Воронковым переговоры идут, у него действующий контракт до 30 апреля, и всё может в любой момент поменяться. Я не говорю, что с ним закрытая страница, мы будем стараться делать всё, чтобы он остался у нас», — приводил ТАСС слова генменеджера казанцев Марата Валиуллина ещё в конце декабря прошлого года.

Однако подписанного соглашения по-прежнему нет, и, по нашей информации, Дмитрий практически решил для себя, что в следующем сезоне отправится в «Коламбус». Просто сейчас об этом нельзя говорить официально, ведь впереди плей-офф КХЛ, а контракт с «Ак Барсом» действующий, поэтому проведение переговоров с другими командами, в том числе из других чемпионатов, не предусмотрено регламентом.

Дмитрий Воронков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Мы такой информацией не обладаем. Уверены, что Дмитрий и его представители честно соблюдают договорённости и точно бы не стали подписывать договоры при действующем контракте, тем более не сообщив об этом нам.

Воронков — парень со стержнем, прямой и искренний, это не в его стиле. Фактически сейчас мы ведём переговоры, клуб выдвинул своё предложение, и отказа пока не слышал», — приводит слова Валиуллина «Спорт Бизнес Online» в ответ на слухи о возможном переходе Воронкова в «Коламбус».

Похвально, что руководство «барсов» до последнего бьётся за одного из своих ведущих нападающих. Которого, кстати, приметили в ангарском «Ермаке» — это родина Дмитрия. Сейчас дела у казанского клуба пошли в гору, времена Олега Знарка, когда команда терпела одно поражение за другим, остались в прошлом. Клуб из столицы Татарстана досрочно победил в Восточной конференции.

Посмотрим, смогут ли Билялетдинов, Валиуллин и другие важные люди из казанского коллектива убедить Воронкова остаться, но шансов на это достаточно мало. Кстати, в «Коламбусе» Воронков может отлично сыграться с Кириллом Марченко и Егором Чинаховым, а вот застать защитника Владислава Гаврикова вряд ли удастся: россиянина активно готовят к обмену.