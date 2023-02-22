«Вашингтон» позорится без Овечкина. Проигрывают всем подряд, отдаляясь от плей-офф

В ближайшее время капитан должен вернуться в состав после смерти отца. Сможет ли он вдохнуть жизнь в команду?

«На этой неделе у нас начинается плей-офф, иначе мы будем чужими на этом празднике жизни. Надо осознать, что если мы хотим вернуться в зону плей-офф, сейчас должен играть в стиле плей-офф», — говорил нападающий Ти Джей Оши перед матчем с «Детройтом».

Это было сказано после того, как «Вашингтон» выпал из зоны плей-офф. Судя по результату, мысль до команды не дошла. «Столичные» без Александра Овечкина выглядят абсолютно разобранной командой, которая не способна не подвиги.

Матч с «Детройтом» не стал исключением. «Крылышки», в отличие от «столичных», в последнее время набрали ход и выиграли шестой из последних семи матчей, в полной мере включившись в гонку за плей-офф. «Вашингтон» же проиграл пятый матч подряд, четыре из которых провёл без Овечкина.

«Кэпс» пропускают лёгкие голы, часто ошибаются и с трудом что-то генерируют в атаке. В первом периоде Роберт Хег открыл счёт в тот момент, когда в Дарси Кемпера въехал собственный защитник Тревор Ван Римсдайк.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вскоре Дилан Ларкин с двух рук заехал Оши клюшкой в лицо и получил удаление до конца матча. Лучшего шанса исправить ситуацию нельзя было и представить, но «Кэпиталз» пропустили контратаку два в одного, которую реализовал Пиус Сутер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Этот гол стал в итоге победным – один гол в том большинстве всё же отыграл Том Уилсон. Такой счёт держался до третьего периода, когда «столичные» всё же подняли голову в атаке и стали нагружать Вилле Хуссо бросками.

Однако вместо камбэка зрители увидели результативную ошибку Евгения Кузнецова. Россиянин выбросил шайбу точно на клюшку Сутера, который оформил дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.



«Вашингтон» вновь проиграл прямому конкуренту за плей-офф, и картина в Восточной конференции теперь выглядит следующим образом. Уайлд-кард занимают «Айлендерс» (65 очков) и «Флорида» (64 очка), но они сыграли уже по 60 матчей — больше всех из приграничных команд. Дальше идут «Питтсбург» (63 очка) и «Детройт» (62 очка), у которых, к тому же, по четыре матча в запасе по сравнению с вышестоящими, и по три матча в запасе относительно «Вашингтона».

Как сообщает ESPN, Овечкин прилетит в расположение команды сегодня и должен вернуться в состав либо уже завтра в матче с «Анахаймом», либо в следующем матче с «Рейнджерс», который состоится 25 февраля.

Но сможет ли Ови, на днях похоронивший отца, вдохнуть жизнь в команду, которая не смогла поддержать своего лидера хорошей игрой в его отсутствие и развалилась в критический момент сезона? Крайне непростая ситуация для всех. Если нет, то «столичным» грозит распродажа. Например, клуб может сменить Дмитрий Орлов, контрактные переговоры с которым стоят на месте.