И что это было? Овечкин исполнил ужасный буллит, запулив шайбу «по воробьям»

«Вашингтон» продолжает пытаться вести борьбу за место в плей-офф на Востоке НХЛ. Положение «столичных» тяжёлое, но не критичное, при этом понятно, что для возможности конкурировать с «Флоридой», «Питтсбургом» и «Айлендерс» команде Александра Овечкина нужны победы.

Сам капитан клуба вроде бы уже отошёл от печально известных событий, из-за которых Ови летал в Россию в разгар сезона. В последних двух матчах он забил три шайбы, возобновив погоню за рекордом Гретцки. Но сегодня Александру и его команде предстояло серьёзное испытание – игра с одним из лидеров Столичного дивизиона «Нью-Джерси».

«Вашингтон» в этой встрече смотрелся достойно и сумел заработать одно очко, а для «Кэпиталз» сейчас каждый балл на счету. Подопечные Питера Лавиолетта открыли счёт в самой концовке первого периода, когда шайба после броска Тревора ван Римсдайка нашла удачный рикошет.

В середине матча хозяева льда пропустили два гола за 37 секунд, особенно обидным вышел первый, когда шайба юркнула за спину Дарси Кемперу рикошетом от российского защитника «Вашингтона» Александра Алексеева.

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Впрочем, «Вашингтон» довольно быстро отыгрался усилиями Дилана Строума, и эта шайба на 30-й минуте оказалась последней в основное время матча. Александр Овечкин в этот день был не слишком заметен: статистики насчитали всего два броска в створ в его исполнении, да три силовых приёма.

Шанс исправиться у лидера «Кэпиталз» появился в серии буллитов, до которой докатилась игра. Ови выполнял бросок четвёртым в своей команде (серия из трёх бросков завершилась 0:0), но сделал это просто ужасным образом. Что это вообще было в исполнении великого мастера? Наверное, россиянин и сам не понял, как умудрился так сильно промахнуться и послать шайбу «по воробьям».

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В результате в ответной попытке новичок «Нью-Джерси» Тимо Майер переиграл Кемпера и принёс «дьяволам» победу.