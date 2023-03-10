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«Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 2:3 Б, Овечкин провалил попытку в серии буллитов, видео, турнирная таблица НХЛ

И что это было? Овечкин исполнил ужасный буллит, запулив шайбу «по воробьям»
Лев Лукин
Овечкин провалил попытку в серии буллитов
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«Вашингтон» снова проиграл. Частично из-за странного промаха капитана в серии бросков.

«Вашингтон» продолжает пытаться вести борьбу за место в плей-офф на Востоке НХЛ. Положение «столичных» тяжёлое, но не критичное, при этом понятно, что для возможности конкурировать с «Флоридой», «Питтсбургом» и «Айлендерс» команде Александра Овечкина нужны победы.

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Сам капитан клуба вроде бы уже отошёл от печально известных событий, из-за которых Ови летал в Россию в разгар сезона. В последних двух матчах он забил три шайбы, возобновив погоню за рекордом Гретцки. Но сегодня Александру и его команде предстояло серьёзное испытание – игра с одним из лидеров Столичного дивизиона «Нью-Джерси».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2023, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 ван Римсдайк – 19:50 (5x5)   1:1 Хаула (Мерсер, Сиверсон) – 26:55 (5x4)   1:2 Мерсер (Хишир, Татар) – 27:32 (5x5)   2:2 Строум (Оши, Милано) – 29:50 (5x5)   2:3 Майер – 65:00

«Вашингтон» в этой встрече смотрелся достойно и сумел заработать одно очко, а для «Кэпиталз» сейчас каждый балл на счету. Подопечные Питера Лавиолетта открыли счёт в самой концовке первого периода, когда шайба после броска Тревора ван Римсдайка нашла удачный рикошет.

В середине матча хозяева льда пропустили два гола за 37 секунд, особенно обидным вышел первый, когда шайба юркнула за спину Дарси Кемперу рикошетом от российского защитника «Вашингтона» Александра Алексеева.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Впрочем, «Вашингтон» довольно быстро отыгрался усилиями Дилана Строума, и эта шайба на 30-й минуте оказалась последней в основное время матча. Александр Овечкин в этот день был не слишком заметен: статистики насчитали всего два броска в створ в его исполнении, да три силовых приёма.

Турнирная таблица НХЛ

Шанс исправиться у лидера «Кэпиталз» появился в серии буллитов, до которой докатилась игра. Ови выполнял бросок четвёртым в своей команде (серия из трёх бросков завершилась 0:0), но сделал это просто ужасным образом. Что это вообще было в исполнении великого мастера? Наверное, россиянин и сам не понял, как умудрился так сильно промахнуться и послать шайбу «по воробьям».

ВИДЕО

В результате в ответной попытке новичок «Нью-Джерси» Тимо Майер переиграл Кемпера и принёс «дьяволам» победу.

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