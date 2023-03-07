«Вашингтон» — мимо плей-офф, «Бостон» не догнать. Расклады на финиш Востока НХЛ

Дедлайн кончился, до конца регулярного сезона осталось 20 игр, а для многих команд и ещё меньше. Распродажа существенно повлияла на шансы большинства клубов: кто-то фактически взял самоотвод от плей-офф, а кто-то укрепился с расчётом на долгий поход.

Восток в этом сезоне будет интересовать всех гораздо больше. Там исторически больше русских игроков, а теперь ещё намного больше звёзд, чем на Западе и есть претендент на звание лучшей регулярочной команды в истории лиги («Бостон»). Уже первый раунд будет мясом, где явного фаворита назвать сложно.

Напомним формулу плей-офф: от каждого дивизиона прямые путёвки получают три команды, а два места (уайлд-кард) получают две лучшие команды конференции вне зависимости от дивизиональной прописки. Вторые и третьи команды дивизионов в первом раунде играют друг с другом. Лучший из двух победителей дивизионов получает в соперники худшую из двух команд зоны уайлд-кард. Второй раунд тоже проводится внутри дивизиона.

Если не случится чего-то абсолютно невероятного, то одна кубковая пара на Востоке уже известна, причём известна чуть ли не с декабря: «Торонто» – «Тампа-Бэй». «Бостон» уже везёт второму месту дивизиона безумные 19 очков, а отрыв «Тампы» от четвёртого места в дивизионе — 11 баллов. Нынешний кризис «Лайтнинг» в заблуждение вводить не должен: не первый год команда испытывает спад со стартом календарной весны, но как-то из него вылезает. Другое дело, что «Торонто» с большой долей вероятности получает преимущество домашней площадки в первом раунде, хотя в прошлом году оно им не помогло.

Примерно такая же ситуация в Столичном дивизионе. С большой долей вероятности третье место там займут «Рейнджерс», а «Каролина» (90 очков в 61 матче) и «Нью-Джерси» (88 очков в 62 матчах) будут решать судьбу титула в дивизионе. Календарь у команд примерно одинаковый (по расчётам сайта Tankathon, восьмой и девятый по сложности в НХЛ), и в этом плане «Дэвилз» остаётся надеяться, что их дорогостоящее приобретение Тимо Майер с первых же игр покажет себя и поможет ликвидировать небольшое отставание. Кроме того, 12 марта соперники сойдутся на льду «ураганов».

«Каролина» — «Нью-Джерси» Фото: Karl B DeBlaker/AP Photo/ТАСС

А что там в зоне уайлд-кард? От борьбы за плей-офф фактически самоустранились «Вашингтон» и «Детройт»: на решение первых повлияла неудачная серия, вторые проиграли два ключевых матча разогнавшейся «Оттаве» пропустив суммарно 12 шайб. Конечно, «столичные» не только продавали: выменяли молодого Расмуса Сандина и не пригодившегося в «Бостоне» ветерана Крэйга Смита, генменеджер команды оптимистично говорит про шансы на Кубок Стэнли. Однако математическая модель MoneyPuck оценивает их только в 7,2%, что ожидаемо: и в своём лучшем состоянии немолодые уже «Кэпс» были слишком уж нестабильны.

Упомянутая в начале текста шестёрка восточных команд уже де-факто гарантировала себе попадание в плей-офф: их шансы на попадание согласно уже упомянутой модели — выше 94%. Более 90% имеет «Питтсбург», который после неудач в конце февраля снова выдал четырёхматчевую победную серию. Впереди у «пингвинов» — три матча за неделю с «Рейнджерс», и в случае очень удачной игры в них они могут залезть и на третье место в дивизионе. Однако самый реальный вариант для «Питтсбурга» на конец сезона — первая позиция среди команд в зоне уайлд-кард и попадание на «Нью-Джерси» или «Каролину».

Самым реальным претендентом на вторую позицию в зоне уайлд-кард и право попасть в зубы «Бостона» математика называет «Айлендерс». По процентовке очков они прямо сейчас как раз восьмые на Востоке, впереди у них калифорнийское турне с матчами с командами в перестройке и достаточно игр с восточными аутсайдерами. Кроме того, не стоит забывать о ключевом факторе в успехе команды: Илья Сорокин продолжает играть без спадов и лидирует в НХЛ по голам, отражённым сверх xG.

Илья Сорокин Фото: Mary Altaffer/AP Photo/ТАСС

Против «Баффало» в концовке сезона пока играет их полная неопытность. На дедлайне команда даже немного укрепилась, но взяла испытывавшего проблемы Джордана Гринвея, не решившись тратить драфт-пики на опытных ветеранов. Несмотря на небольшое отставание по очкам от того же «Питтсбурга», математические модели рисуют «клинкам» лишь 20% шансов на проход дальше: мешают сложный календарь и очень неуверенная игра вратарской бригады.

Из гонки с большой вероятностью выбыла «Флорида», которая чередует победы и поражения весь сезон и никак не может обрести стабильность. На команду так повлияли два фактора: летний обмен Мэттью Ткачука, который сбил баланс в обороне и атаке, плюс приход явно уставшего от хоккея в «Виннипеге» Пола Мориса, который обладает удивительным умением превращать любую команду в середняка. У «Оттавы» в конце сезона внезапно возникли вратарские проблемы, и сегодня молодой датчанин Сëгор пропустил от аутсайдеров из «Чикаго» пять шайб.

Наиболее реалистичные пары плей-офф на Востоке

«Бостон» – «Айлендерс»

«Торонто» — «Тампа-Бэй»

«Каролина» – «Питтсбург»

«Нью-Джерси» – «Рейнджерс».