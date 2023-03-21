Раз в год и… Самый критикуемый иностранец КХЛ подтолкнул «Металлург» к пропасти

После неудачных попыток в двух первых матчах серии «Металлург» и «Авангард» вспомнили и показали, что такое настоящий кубковый хоккей. Третья встреча получилась значительно более сдержанной, хотя моментами ретивый нрав соперников всё же прорывался наружу.

Развитие событий на старте предопределила игра в неравных составах. «Ястребы» остались в меньшинстве уже по ходу второго круга смен, но нисколько не смутились, отстояли свои владения и, окрылённые позитивными эмоциями, провели образцовую позиционную атаку. Виктор Сведберг выполнил коварный наброс от синей линии, а Корбан Найт вышел победителем из борьбы на пятаке.

Вскоре омичи схватили удаление за нарушение численного состава. Действия уральцев снова выглядели несогласованными и малоэффективными. Однако, упустив отличный шанс, они воспользовались менее очевидным. Защитники «Авангарда» растерялись под ненавязчивым прессингом, а голкипер Василий Демченко не угадал с траекторией перемещений, и Максим Карпов восстановил равенство.

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Во втором периоде «Магнитка» чуть больше посвятила себя созиданию. Самая запоминающаяся возможность выпала на клюшку Николая Голдобина. В результате масштабного контрнаступления форвард даже попал в сетку – правда, с внешней стороны.

«Авангард» не торопился с ответом и даже в большинстве не развернулся во всю мощь. Тем не менее омичи едва не вышли вперёд – 21-летний защитник Семён Чистяков во втором матче подряд подкрасил шайбу цветом штанги.

На протяжении первой половины третьего отрезка соперники умело отыгрывали роли кубковых бойцов. Ни те, ни другие не стремились раскачивать лодку, сосредоточившись на удержании зыбкого равновесия. Первыми ритм нарушили сибиряки, причём в качестве рвачей выступили члены третьего звена. Наиль Якупов попал в ближнюю штангу при выходе «2 в 1», а Иван Телегин в аналогичной расстановке проверил на прочность шлем Эдди Паскуале.

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Со стороны «Магнитки» вызов принял Денис Зернов. Экс-нападающий «Авангарда» смерчем прилетел на пятак, где незаконно был сбит Сведбергом. Де-юре магнитогорцы не реализовали большинство, но Григорий Дронов успел достичь цели до того, как оштрафованный защитник докатился до своей зоны.

«Авангард» не стал откладывать дело по собственному спасению и отыгрался через 75 секунд. Исполненный решимости реабилитироваться Сведберг нашёл свободное пространство в глубине зоны, откликнулся на передачу Рида Буше и вонзил шайбу в сетку за спиной Паскуале. Принимая поздравления от партнёров, двухметровый защитник возвышался над ними не только физически. В течение сезона часто неуклюжие действия Сведберга заставляли омских болельщиков то смеяться, то плакать, но за один чудесный бросок ему наверняка простят все прегрешения.

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Для шведа, заигранного за сборную Казахстана, этот гол стал первым в форме «Авангарда». В последний раз он забивал в декабре 2021 года, будучи игроком ЦСКА.

Времени на то, чтобы изменить счёт, у соперников уже не оставалось, и игра свалилась в овертайм – второй в этой серии. Понимая, что каждый бросок может стать судьбоносным, соперники не гнушались угрожать воротам из самых посредственных позиций. Квинтэссенцией этого подхода стала голевая атака «ястребов». Щелчок Чистякова цели не достиг, но Арсений Грицюк тут же предпринял вторую попытку – и она оказалась успешной.

3:2 в матче и 3-0 в серии. «Авангард» в одном шаге от финала Востока, а «Магнитку» этот шаг отделяет от бездны.