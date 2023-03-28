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Коннор Макдэвид набрал 140 очков в сезоне НХЛ, рекорд, видео, сколько Макдэвиду осталось до Гретцки

Живая легенда! Макдэвид выбил уже 140 очков за сезон, войдя в пул величайших игроков НХЛ
Лев Лукин
Коннор Макдэвид набрал 140 очков
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Такой результативности лучшая лига мира не видела 27 лет.

Исторический сезон Коннора Макдэвида продолжается и будоражит воображение итоговыми цифрами, к которым может прийти канадский форвард к концу регулярки. На пятой минуте гостевой встречи с «Аризоной» лучший игрок современности отдал шикарный пас на пятачок, откуда Зак Хайман переправил шайбу в ворота и сравнял счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Эта передача стала 80-й для Макдэвида в сезоне, это его 140-е очко! Уже давно ясно, что Коннор заберёт по итогам регулярки и «Морис Ришар» (приз лучшему снайперу), и «Арт Росс» (лучшему бомбардиру), ну а сейчас уже канадский «нефтяник» ведёт заочную борьбу с легендарными хоккеистами из прошлого, обновляя рекорды для постлокаутной эпохи в НХЛ.

Ещё 11 очков назад Макдэвид побил рекорд Никиты Кучерова по результативности в рамках одного сезона в новейшей истории НХЛ (с сезона-2005/2006).

ИгрокОчки за сезонСезон
1Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)140 (60+80)2022/2023
2Никита Кучеров («Тампа»)128 (41+87)2018/2019
3Джо Торнтон («Сан-Хосе»/«Бостон»)125 (29+96)2005/2006

Сейчас у Коннора 140 баллов за один сезон, и за последние 27 лет никто из хоккеистов до такой отметки в одной регулярке не добирался. Более того, в принципе за всю историю лиги 140 очков выбивали только девять игроков: Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Стив Айзерман, Фил Эспозито, Берни Николс, Яромир Ягр, Пэт Лафонтейн, Майк Босси, Адам Оутс. Макдэвид стал десятым в этом пантеоне легенд, но у Коннора ещё есть целых восемь матчей, чтобы улучшить свой результат.

По количеству голов Коннор тоже близок к тому, чтобы дотянуться до рекорда современности.

ИгрокГолы за сезонСезон
1Александр Овечкин («Вашингтон»)652007/2008
2-4Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)602022/2023
Остон Мэттьюс («Торонто»)602021/2022
Стивен Стэмкос («Тампа»)602011/2012

В последних двух матчах нынешнего сезона Макдэвид не забрасывал шайбы, но у капитана «Эдмонтона» ещё есть достаточно игр, чтобы догнать и перегнать Овечкина с показателем 65 голов.

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А вот стать лучшим ассистентом в рамках одного сезона современной НХЛ у суперканадца вряд ли получится. Уж слишком мощно постарался в нулевых его великий соотечественник и коллега по амплуа центрфорварда Джо Торнтон.

ИгрокПередачи за сезонСезон
1Джо Торнтон («Сан-Хосе»/«Бостон»)962005/2006
2Джо Торнтон («Сан-Хосе»)922006/2007
3Никита Кучеров («Тампа»)872018/2019
4Джонатан Юбердо («Флорида»)852021/2022
5Сидни Кросби («Питтсбург»)842006/2007
6Хенрик Седин («Ванкувер»)832009/2010
7Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)802022/2023

Но, понятно, что достичь абсолютно всех вершин за один сезон малореально, однако универсализм и продуктивность Макдэвида сводят с ума. В эру современного хоккея, когда защищаться умеют намного лучше, чем в 80-е и 90-е, а некоторые вратари превращаются в монстров, Коннор набрал 60+80 за неполный сезон! Такой фантастический набор в истории НХЛ собирали лишь шесть игроков, и все – в прошлом веке: Лемье, Гретцки, Ягр, Айзерман, Николс, Босси.

В игре с «Аризоной», кстати, Макдэвид больше очков не набрал, но это не помешало «Эдмонтону» одержать победу.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2023, вторник. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
4 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Маччелли (Макбэйн, Круз) – 03:50 (5x5)   1:1 Хайман (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 04:40 (5x4)   2:1 Хэйтон (Круз, Шмальц) – 12:59 (5x4)   2:2 Бушар (Фёгеле, Бьюгстад) – 13:34 (5x5)   2:3 Нурс (Ямамото) – 18:10 (4x5)   2:4 Драйзайтль – 34:32 (5x5)   3:4 Маччелли (Круз, Макбэйн) – 43:52 (5x5)   4:4 Хэйтон (Келлер, Шмальц) – 44:50 (5x5)   4:5 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Драйзайтль) – 52:05 (5x4)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нефтяники» продолжают уверенно держаться в топ-3 Тихоокеанского дивизиона, впереди у них плей-офф, где от Коннора будут ждать новых и самых убедительных доказательств его величия.

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