Живая легенда! Макдэвид выбил уже 140 очков за сезон, войдя в пул величайших игроков НХЛ

Исторический сезон Коннора Макдэвида продолжается и будоражит воображение итоговыми цифрами, к которым может прийти канадский форвард к концу регулярки. На пятой минуте гостевой встречи с «Аризоной» лучший игрок современности отдал шикарный пас на пятачок, откуда Зак Хайман переправил шайбу в ворота и сравнял счёт.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Эта передача стала 80-й для Макдэвида в сезоне, это его 140-е очко! Уже давно ясно, что Коннор заберёт по итогам регулярки и «Морис Ришар» (приз лучшему снайперу), и «Арт Росс» (лучшему бомбардиру), ну а сейчас уже канадский «нефтяник» ведёт заочную борьбу с легендарными хоккеистами из прошлого, обновляя рекорды для постлокаутной эпохи в НХЛ.
Ещё 11 очков назад Макдэвид побил рекорд Никиты Кучерова по результативности в рамках одного сезона в новейшей истории НХЛ (с сезона-2005/2006).
|№
|Игрок
|Очки за сезон
|Сезон
|1
|Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
|140 (60+80)
|2022/2023
|2
|Никита Кучеров («Тампа»)
|128 (41+87)
|2018/2019
|3
|Джо Торнтон («Сан-Хосе»/«Бостон»)
|125 (29+96)
|2005/2006
Сейчас у Коннора 140 баллов за один сезон, и за последние 27 лет никто из хоккеистов до такой отметки в одной регулярке не добирался. Более того, в принципе за всю историю лиги 140 очков выбивали только девять игроков: Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Стив Айзерман, Фил Эспозито, Берни Николс, Яромир Ягр, Пэт Лафонтейн, Майк Босси, Адам Оутс. Макдэвид стал десятым в этом пантеоне легенд, но у Коннора ещё есть целых восемь матчей, чтобы улучшить свой результат.
По количеству голов Коннор тоже близок к тому, чтобы дотянуться до рекорда современности.
|№
|Игрок
|Голы за сезон
|Сезон
|1
|Александр Овечкин («Вашингтон»)
|65
|2007/2008
|2-4
|Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
|60
|2022/2023
|Остон Мэттьюс («Торонто»)
|60
|2021/2022
|Стивен Стэмкос («Тампа»)
|60
|2011/2012
В последних двух матчах нынешнего сезона Макдэвид не забрасывал шайбы, но у капитана «Эдмонтона» ещё есть достаточно игр, чтобы догнать и перегнать Овечкина с показателем 65 голов.
А вот стать лучшим ассистентом в рамках одного сезона современной НХЛ у суперканадца вряд ли получится. Уж слишком мощно постарался в нулевых его великий соотечественник и коллега по амплуа центрфорварда Джо Торнтон.
|№
|Игрок
|Передачи за сезон
|Сезон
|1
|Джо Торнтон («Сан-Хосе»/«Бостон»)
|96
|2005/2006
|2
|Джо Торнтон («Сан-Хосе»)
|92
|2006/2007
|3
|Никита Кучеров («Тампа»)
|87
|2018/2019
|4
|Джонатан Юбердо («Флорида»)
|85
|2021/2022
|5
|Сидни Кросби («Питтсбург»)
|84
|2006/2007
|6
|Хенрик Седин («Ванкувер»)
|83
|2009/2010
|7
|Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
|80
|2022/2023
Но, понятно, что достичь абсолютно всех вершин за один сезон малореально, однако универсализм и продуктивность Макдэвида сводят с ума. В эру современного хоккея, когда защищаться умеют намного лучше, чем в 80-е и 90-е, а некоторые вратари превращаются в монстров, Коннор набрал 60+80 за неполный сезон! Такой фантастический набор в истории НХЛ собирали лишь шесть игроков, и все – в прошлом веке: Лемье, Гретцки, Ягр, Айзерман, Николс, Босси.
В игре с «Аризоной», кстати, Макдэвид больше очков не набрал, но это не помешало «Эдмонтону» одержать победу.
«Нефтяники» продолжают уверенно держаться в топ-3 Тихоокеанского дивизиона, впереди у них плей-офф, где от Коннора будут ждать новых и самых убедительных доказательств его величия.
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