Живая легенда! Макдэвид выбил уже 140 очков за сезон, войдя в пул величайших игроков НХЛ

Такой результативности лучшая лига мира не видела 27 лет.

Исторический сезон Коннора Макдэвида продолжается и будоражит воображение итоговыми цифрами, к которым может прийти канадский форвард к концу регулярки. На пятой минуте гостевой встречи с «Аризоной» лучший игрок современности отдал шикарный пас на пятачок, откуда Зак Хайман переправил шайбу в ворота и сравнял счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Эта передача стала 80-й для Макдэвида в сезоне, это его 140-е очко! Уже давно ясно, что Коннор заберёт по итогам регулярки и «Морис Ришар» (приз лучшему снайперу), и «Арт Росс» (лучшему бомбардиру), ну а сейчас уже канадский «нефтяник» ведёт заочную борьбу с легендарными хоккеистами из прошлого, обновляя рекорды для постлокаутной эпохи в НХЛ.

Ещё 11 очков назад Макдэвид побил рекорд Никиты Кучерова по результативности в рамках одного сезона в новейшей истории НХЛ (с сезона-2005/2006).

№ Игрок Очки за сезон Сезон 1 Коннор Макдэвид («Эдмонтон») 140 (60+80) 2022/2023 2 Никита Кучеров («Тампа») 128 (41+87) 2018/2019 3 Джо Торнтон («Сан-Хосе»/«Бостон») 125 (29+96) 2005/2006

Сейчас у Коннора 140 баллов за один сезон, и за последние 27 лет никто из хоккеистов до такой отметки в одной регулярке не добирался. Более того, в принципе за всю историю лиги 140 очков выбивали только девять игроков: Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Стив Айзерман, Фил Эспозито, Берни Николс, Яромир Ягр, Пэт Лафонтейн, Майк Босси, Адам Оутс. Макдэвид стал десятым в этом пантеоне легенд, но у Коннора ещё есть целых восемь матчей, чтобы улучшить свой результат.

По количеству голов Коннор тоже близок к тому, чтобы дотянуться до рекорда современности.

№ Игрок Голы за сезон Сезон 1 Александр Овечкин («Вашингтон») 65 2007/2008 2-4 Коннор Макдэвид («Эдмонтон») 60 2022/2023 Остон Мэттьюс («Торонто») 60 2021/2022 Стивен Стэмкос («Тампа») 60 2011/2012

В последних двух матчах нынешнего сезона Макдэвид не забрасывал шайбы, но у капитана «Эдмонтона» ещё есть достаточно игр, чтобы догнать и перегнать Овечкина с показателем 65 голов.

А вот стать лучшим ассистентом в рамках одного сезона современной НХЛ у суперканадца вряд ли получится. Уж слишком мощно постарался в нулевых его великий соотечественник и коллега по амплуа центрфорварда Джо Торнтон.

№ Игрок Передачи за сезон Сезон 1 Джо Торнтон («Сан-Хосе»/«Бостон») 96 2005/2006 2 Джо Торнтон («Сан-Хосе») 92 2006/2007 3 Никита Кучеров («Тампа») 87 2018/2019 4 Джонатан Юбердо («Флорида») 85 2021/2022 5 Сидни Кросби («Питтсбург») 84 2006/2007 6 Хенрик Седин («Ванкувер») 83 2009/2010 7 Коннор Макдэвид («Эдмонтон») 80 2022/2023

Но, понятно, что достичь абсолютно всех вершин за один сезон малореально, однако универсализм и продуктивность Макдэвида сводят с ума. В эру современного хоккея, когда защищаться умеют намного лучше, чем в 80-е и 90-е, а некоторые вратари превращаются в монстров, Коннор набрал 60+80 за неполный сезон! Такой фантастический набор в истории НХЛ собирали лишь шесть игроков, и все – в прошлом веке: Лемье, Гретцки, Ягр, Айзерман, Николс, Босси.

В игре с «Аризоной», кстати, Макдэвид больше очков не набрал, но это не помешало «Эдмонтону» одержать победу.

«Нефтяники» продолжают уверенно держаться в топ-3 Тихоокеанского дивизиона, впереди у них плей-офф, где от Коннора будут ждать новых и самых убедительных доказательств его величия.