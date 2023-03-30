Вратарский переворот. Какими будут бригады голкиперов топ-клубов КХЛ на Западе

До 30 апреля ещё месяц, но слухи и разговоры о возможных трансферах вовсю обсуждают уже сейчас. В частности, особняком стоит вратарский вопрос. Разбираемся, как в теории будут выглядеть вратарские бригады топ-клубов КХЛ в Западной конференции. Ведь без сильных голкиперов побороться за Кубок Гагарина точно не удастся.

СКА

Дмитрий Николаев – Владислав Подъяпольский

По ходу регулярного чемпионата армейцы уже произвели обмен с участием вратарей, отправив Самонова в Череповец и получив в своё распоряжение Подъяпольского. Не думаем, что в межсезонье вратарская линия СКА претерпит серьёзные изменения.

Тренерский штаб в целом доволен нынешним дуэтом, а в резерве есть молодые Валерий Бринкман и Сергей Иванов. Так что у Питера, как и прежде, всё в порядке с конкуренцией и точно есть, на ком остановить свой выбор.

Дмитрий Николаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА

Иван Федотов – Адам Рейдеборн

Попробуем предположить, что ЦСКА всё же вернёт в свои ряды обладателя Кубка Гагарина Ивана Федотова, когда тот пройдёт срочную службу в армии. В НХЛ после пропуска целого сезона смысла ехать нет, а в армейской команде (права на Ивана в КХЛ у ЦСКА) как раз можно набрать былую форму и выйти на прежний уровень. И неплохо бы москвичам оставить у себя шведа Рейдеборна. Да, в условиях ужесточения лимита на легионеров вратарь-иностранец — роскошь, но Адам здорово выглядит в нынешнем плей-офф. В свою очередь, Александр Шарыченков почти наверняка покинет армейский клуб.

Материалы по теме ХК ЦСКА: мы готовы рассмотреть возможность возвращения Федотова по завершении срока службы

«Локомотив»

Даниил Исаев – Максим Майоров/Иван Бочаров

В Ярославле, как сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после поражения от ЦСКА, нужна чистка. Увы, но с памятным разменом Коновалов – Бочаров железнодорожники явно не угадали. У Ильи отличные позиции в московском «Динамо», а вот Иван проиграл конкуренцию Исаеву в «Локомотиве». При этом у обоих контракты ещё на следующий сезон, но не удивимся, если по Бочарову последуют определённые решения. И пора больше доверять Майорову (сыну Василия Кошечкина) и Мурашову.

«Торпедо»

Иван Кульбаков – Адам Гуска

Авансом внесём в список топ-клубов «Торпедо», которое при Игоре Ларионове сделало значительный шаг вперёд в своём развитии. Вратарская бригада у нижегородцев вполне крепкая, вряд ли тут стоит ждать каких-то кардинальных изменений.

У Кульбакова контракт ещё на следующий сезон, а Гуске сейчас главное — залечить травму, из-за которой словак не смог помочь нижегородцам в плей-офф. А так продление контракта с этим голкипером напрашивается, по регулярному чемпионату он оставил о себе хорошее впечатление.

Иван Кульбаков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Динамо» (Москва)

Илья Коновалов – Константин Волков/Вадим Жеренко

В «Динамо» есть железный первый номер – Илья Коновалов. У него действующее соглашение до 30 апреля 2024 года, поэтому здесь не может быть никаких вопросов. По бэкапу ситуация сложнее: есть неплохой голкипер Константин Волков, но у него не так много игровой практики, как хотелось бы. Нужно попробовать вернуть из Северной Америки Вадима Жеренко, права на которого в КХЛ у «Динамо». Возможно, в межсезонье это удастся сделать. Тогда конкуренция среди голкиперов в столичной команде серьёзно усилится.