Вратарский переворот. Какими будут бригады голкиперов топ-клубов КХЛ на Востоке

До 30 апреля ещё месяц, но слухи и разговоры о возможных трансферах вовсю идут уже сейчас. В частности, особняком стоит вратарский вопрос. Разбираемся, как в теории будут выглядеть вратарские бригады топ-клубов КХЛ в Восточной конференции. Ведь без сильных голкиперов побороться за Кубок Гагарина точно не удастся.
«Ак Барс»
У Казани вряд ли стоит ждать изменений. В плей-офф делается ставка на Билялова, но и про Мифтахова в казанском клубе никто не забывает. Главное, особенно в случае с Тимуром, чтобы травмы обходили стороной, ведь всем известна травматичность этого голкипера. В остальном же не звёздная, но довольно крепкая линия голкиперов.
«Авангард»
Василий Демченко – Андрей Мишуров/Дмитрий Шикин
Демченко, не сомневаемся, оставят в «Авангарде», а вот дальше становится интереснее. С арендованным у «Спартака» Сковронским и Мельничуком явно расстанутся, а бэкапом Василия могут сделать Андрея Мишурова. Хотя ходят разговоры о возможном переходе из «Витязя» Дмитрия Шикина. Тогда у Демченко будет куда более серьёзная конкуренция. Шикин очень прилично показал себя в Балашихе.
«Автомобилист»
Евгений Аликин – Владимир Галкин/Игорь Бобков
Поговаривают, что «Автомобилист» уже урвал один из самых жирных кусков – договорился с выходящим на рынок свободных агентов Евгением Аликиным из «Амура». И, конечно, именно на Евгения будет сделана ставка. Вторым оставят либо прогрессирующего Владимира Галкина, либо Игоря Бобкова, к которому по итогам плей-офф много вопросов. Именно Бобков заменял травмировавшегося шведа Маттссона, но в итоге не выручил в серии с «Металлургом». С Юханом, кстати, почти наверняка расстанутся, ведь лимит на легионеров становится жёстче.
Игорь Бобков
Фото: hc-avto.ru
«Металлург»
Артём Загидулин – Антон Худобин
По всей видимости, после скорого прихода Андрея Разина на пост главного тренера «Металлурга» многое, в том числе и в плане состава, в уральском клубе поменяется. Василий Кошечкин в любом случае завершил карьеру, а вот Эдди Паскуале теперь вряд ли останется. Скорее всего, вратарскую бригаду «Магнитки» составят выступавший в чемпионате Финляндии Артём Загидулин, а также возвращающийся из Северной Америки Антон Худобин. Для Антона, кстати, «Металлург» далеко не чужой клуб. Худобин ранее уже выступал в Магнитогорске.
Антон Худобин
Фото: nhl.com
«Салават Юлаев»
Ежов сам хочет остаться в Уфе, и, думается, ему предложат новый контракт. Но нужно понимать, что это не первый голкипер для команды с большими задачами. Видимо, Паскуале переберётся из «Металлурга» именно в «Салават Юлаев». Это будет очень серьёзным усилением для башкирской команды. Правда, уфимским боссам придётся раскошелиться на приличную зарплату. Интересно, где окажется Андрей Кареев, но в «Салавате» его уже точно не будет. Доверия к себе этот вратарь так и не ощутил.
«Трактор»
Североамериканский вратарь – Сергей Мыльников/Кирилл Устименко
У Челябинска большой бюджет и серьёзные задачи. Новый генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков намерен привезти в клуб первым номером сильного североамериканского вратаря, а вторым номером станет либо Сергей Мыльников, либо Кирилл Устименко. Или же оставят обоих, тоже вполне реальный вариант. Есть ещё Вячеслав Бутеец, но он пока не созрел для первой команды. А вот с Ильёй Проскуряковым однозначно попрощаются.
- 29 марта 2023
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