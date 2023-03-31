СКА – чемпион по подготовке топовых игроков. И в этом его основное отличие от ЦСКА

Питер давно уже не закупает суперзвезд

Скептики ворчат: «И снова СКА – ЦСКА». Но какой смысл вспоминать о том, кто играл в финале Запада семь-восемь лет назад? Ведь кубковые дерби двух армейских клубов сегодня не имеют ничего общего с теми сериями, которые были в 2015-м, 2016-м и даже в 2018 году.

Изменился прежде всего СКА. Раньше армейцы с Невы были главным олигархом лиги. Раньше они комплектовались по принципу «элитные энхаэловцы плюс главные звезды отечественного чемпионата». Раньше пятое звено питерской команды было бы первым в любом другом клубе лиги. Другой подход, другие возможности – и, как следствие, другой стиль работы хоккейного проекта Северной столицы. Нужно было не столько тренировать и обучать, сколько правильно расставлять звёзд внутри коллектива и грамотно ими управлять.

Теперь же выезжать на готовых звёздах стремится скорее ЦСКА, который ещё после Пхёнчхана постарался «насыпать» максимальному количеству олимпийских чемпионов длинные и большие контракты. Неслучайно, именно московские армейцы стали базовым клубом сборной во время прошлогодней, уже пекинской Олимпиады.

А вот СКА сейчас принципиально придерживается иной политики. Работать не деньгами, а взять перспективных, но далеко не самых звездных игроков – и выводить их на новый уровень. Питер давно уже не закупает суперзвëзд, а старается их вырастить.

СКА Фото: ska.ru

Процесс развития хоккеистов состоит из нескольких этапов. И самая сложная его часть – вывести одаренных игроков на высший уровень мастерства. СКА демонстрирует, что такой подход способен приносить очень хорошие результаты А в нынешних непростых условиях путь, по которому пошли в Петербурге – едва ли не единственный способ удержать отечественный хоккей на привычном высоком уровне.

Работа, которую ведет штаб СКА – стратегическая. Она в длинную. Её не замечают в текучке плотного сезона. О ней говорят куда меньше, чем о громком публичном успехе Питера в виде выигранной регулярки. Но эта работа – она не про сиюминутный результат. Она про фундамент, про воспитание и создание мощной кадровой базы.

Кто добился наибольшего прогресса

Никишин именно после переезда в Северную столицу раскрылся так, что уместно называть его то ли новым Фетисовым, то ли новым Гончаром. Защитников такого уровня у нас не появлялось со времён 90-х (когда выезжали на инерции советской системы).

Хуснутдинов, который ещё в прошлом сезоне «пожарил» и был эмоционально нестабилен, по ходу текущего чемпионата внезапно повзрослел. С точки зрения старания, умения создать момент из ничего и работать на каждом метре площадки — это один из самых полезных игроков лиги прямо сейчас.

Михаил Воробьёв в своё время чуть не загубил карьеру в Северной Америке, не пользовался доверием в «Салавате»-2020/2021. За два года работы в питерской системе он превратился в одного из лучших центрфорвардов страны.

Степан Фальковский считался несуразным защитником с массой слабых мест. А теперь лучше всего о прогрессе говорит тот факт, что в СКА он играет лучше, ярче и эффективнее, чем в минском «Динамо». Обычно бывает наоборот – ведь уровень требований и задач в Северной столице куда выше. Но тут Фальковского именно что вывели на новый уровень

СКА Фото: ska.ru

Никита Гусев возвращался на берега Невы с ярлыком списанного, никому не нужного, едущего с ярмарки «бывшего мастера». Но в системе СКА он снова расцвел и ворвался во все топы бомбардирского списка. В других клубах предпочли бы дать деньги и время на льду легионеру вроде Буше или Хмелевски.

У Дмитрия Николаева до нынешнего сезона было пять матчей на уровне КХЛ. Теперь это первый вратарь лучшей команды регулярного чемпионата. И в том мире, где ИИХФ не сходила б с ума от русофобии, Николаев точно попал бы в состав сборной, которая играла бы на весеннем ЧМ в Питере.

Не буду напоминать про голы-очки Марата Хайруллина. Есть более показательный момент. Звезда и лидер средней команды совсем необязательно проявит себя на том же уровне в клубе с чемпионскими задачами. Таких примеров в нашей лиге – десятки. Вспомните, как феерил Панарин в «Витязе» и как потом потух в «Ак Барсе» — топ-карьера могла бы закончиться, не начавшись. А много ли полезного сделал в том же СКА Бывальцев, который приезжал из «Амура» в том же статусе, что и Хайруллин из «Нефтехимика». Но форвард из Татарстана попал в систему, которая максмимально благоприятствует вот таким перспективным и стремящимся. В текущем плей-офф очень показательны его голы в пустые ворота. Ведь это говорит и о личном хладнокровии, и об умении отобрать-бросить. И главное – о доверии штаба. Который выпускает человека на ключевые секунды кубковых матчей

СКА Фото: ska.ru

По весне модно обсуждать, как хорошо развивают игроков «Торпедо» и «Адмирал». Но если сравнивать и проводить аналогии, то в Нижнем и Владивостоке – школа-интернат. Где неплохим ребятам из ВХЛ и так далее дают программу за 7-10-й класс и выводят на новый уровень. Питер же выпускает не перспективных. Питер выпускает игроков, которые с отрывом выиграли регулярку и уже вышли в финал конференции.

Сколько говорили о том, что «Локомотиву», «Торпедо», «Адмиралу», «Динамо» и другим в текущем плей-офф не хватило кубкового опыта? На контрасте: в СКА тоже нет многократных чемпионов мира, бывших звёзд НХЛ, игроков, несколько раз побеждавших в Кубке Гагарина. Исключением может считаться разве что Гусев. Тем не менее «неопытные» торпедовцы и динамовцы давно в отпуске. А СКА спокойно готовится к финалу Запада, имея за спиной две уверенно выигранные серии.