Михаил Сергачёв стал вторым защитником в истории «Тампы» с 50 передачами за сезон, но не смог закончить матч после нелепого столкновения.

Как же больно смотреть это видео! Русский защитник вошёл в историю, а затем получил травму

В Тампе прошла дуэль российских вратарей. Илья Сорокин в этом сезоне – второй в лиге по проценту отражённых бросков, а Андрей Василевский с двумя Кубками Стэнли и «Везиной» уже давно стал стандартом, по которому меряют всех остальных.

Это противостояние осталось за голкипером «молний», который, как и вся команда, набрал мощный ход и оформил четвёртый «сухарь» в сезоне и второй – в последних трёх матчах. И, хотя «Тампа» добилась разгромной победы, для шат-аута Василевскому пришлось изрядно потрудиться, остановив все 38 бросков. Вася был заслуженно признан первой звездой встречи.

ВИДЕО.

«Мы ему помогли [заработать «сухарь»], и он это ценит. Мы считаем его лучшим вратарём в мире, но даже лучшим вратарям мира нужно немного помогать в обороне, и мы это делаем», — отметил главный тренер команды Джон Купер.

Его визави было не позавидовать. В концовке первого периода Михаил Сергачёв зарядил свою лазерную пушку и пальнул через трафик. Шайба залетела в сетку, отскочив от ноги Александра Романова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Результат «Тампа» сделала во втором периоде, забросив ещё три безответные шайбы. Российский защитник продолжил набирать очки и отметился передачей, хотя в этом случае гол сделали длинный пас Брейдена Пойнта и хитрющий Никита Кучеров. Нападающий исчез с радаров соперников, дождался паса у чужой синей линии, пока игра переместилась в зону «Тампы», и хладнокровно разобрался с Сорокиным один на один.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Пусть эта была и вторая передача, но она вписала имя Сергачёва в историю «Тампы». Он стал вторым защитником клуба, добравшимся до отметки в 50 ассистов в сезоне. Больше отдавал только Виктор Хедман (56 ассистов в 2017 году и 65 – в 2022-м). Кроме того, Сергачёв обогнал Дэна Бойла и вышел на чистое второе место среди ассистентов-защитников за историю «молний» (188 передач).

«Сергачёв превращается в одного из лучших защитников в лиге. Вместе с Хедди они составляют «двойной удар», а рядом с ними – умные игроки. Эти ребята реально вышли на следующий уровень в последнее время», — сказал Джон Купер.

Кучеров же в третьем периоде ассистировал Пойнту, чей гол поставил точку в разгроме. К тому времени Сорокин уже отдыхал, его поменяли на Семёна Варламова после четвёртой пропущенной шайбы. Илья смог отразить лишь 17 бросков из 21, но отдых ему не помешает. Завтра, вполне вероятно, ему ещё играть «бэк-ту-бэк» с «Каролиной».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но яркая победа омрачилась нелепой травмой Сергачёва. В середине третьего периода он в борьбе с Жан-Габриэлем Пажо повредил ногу. Купер после игры не раскрыл никаких подробностей, но по повтору кажется, что дело в колене.

ВИДЕО.

Как же больно смотреть на это видео! Сергачёв сразу захромал, сделал небольшой круг и отправился в раздевалку. На льду он больше не появлялся. Очень не вовремя и для Михаила, и для «Тампы» — прямо перед плей-офф.

«Молнии» как раз сегодня оформили выход в кубковую весну и даже узнали будущего соперника – «Торонто». Остаётся только надеяться, что с Сергачёвым, который проводит лучший сезон в карьере, всё обойдётся.