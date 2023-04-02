Овечкин психанул! Набросился на соперника, аплодировал судьям и был изгнан с матча НХЛ

Его «Вашингтон» продолжает терпеть поражение за поражением, день за днём сокращая и без того минимальные шансы на плей-офф.

Шесть поражений в последних семи матчах фактически окончательно приговорили «Вашингтон Кэпиталз» в нынешнем сезоне НХЛ. За шесть матчей до завершения регулярного чемпионата команда Питера Лавиолетта отставала от зоны плей-офф на восемь очков, и в такой ситуации даже свои победы во всех оставшихся встречах оставляли «столичным» минимальные шансы на попадание в кубковую восьмёрку.

Да и эти победы ещё надо было одержать, тогда как домашний матч с «Нью-Йорк Рейнджерс» не задался для Александра Овечкина и его партнёров едва ли не с самого начала. После довольно скучной и закрытой стартовой половины первого периода «синерубашечники» добавили в активности и стали методично наказывать соперника за оплошности.

На 14-й минуте периода Винсент Трочек получил передачу от Артемия Панарина, прорвался по флангу и бросил с острого угла — голкипер хозяев Дарси Кемпер неудачно отразил шайбу, и защитник гостей К’Андре Миллер первым успел на отскок и добил в пустой угол ворот. Для российского форварда эта передача стала 60-й в текущем регулярном сезоне.

31-летний Панарин третий раз в карьере и второй раз подряд добрался до столь престижной статистической отметки в регулярках НХЛ. Российский форвард стал всего вторым игроком в истории «синерубашечников», кто отдал 60 и более результативных передач в трёх сезонах. Первым игроком с таким достижением является защитник Брайан Лич.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Настоящим украшением матча стал второй гол «Рейнджерс» в этой встрече. Спустя две минуты после гола Миллера первый номер драфта НХЛ Алекси Лафреньер совершил сольный проход по центру, элегантно убрал со своего пути шведского защитника Расмуса Сандина и с неудобной руки бросил в угол — Кемпер не дотянулся.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На старте второго периода гости продолжили огорчать канадского голкипера «Кэпиталз». Подопечные Жерара Галлана навязали борьбу в чужой зоне и совершили перехват. Миллер ушёл за ворота и прострелил на пятак, а Каапо Какко замкнул в касание.

Шанс если не вернуться в игру, то хотя бы возродить подобие интриги хозяева получили через несколько минут, когда в штрафном боксе оказались сразу двое игроков «Рейнджерс». В двойном большинстве ближе всех к голу оказался защитник Джон Карлсон, но с его броском Игорь Шестёркин справился.

А вот при игре в равных составах российский голкипер всё-таки пропустил. Дилан Строум влетел в зону, ушёл за ворота и бросил с отрицательного угла – шайба попала в щиток Шестёркину и предательским образом для российского вратаря отскочила в сетку. В голевой атаке «Вашингтона» принял участие и Овечкин, отметившийся результативной передачей.

Под занавес периода капитан столичной команды в рамках правил применил фирменный эффектный силовой приём против Баркли Гудроу, после чего страсти на льду немного вспыхнули. Буквально в следующей смене защитник «Кэпиталз» Мэтт Ирвин и форвард «Рейнджерс» Джимми Веси сбросили краги и обменялись ударами, а затем Мэтт повалил соперника на лёд.

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В начале третьего периода «Кэпиталз» упустили последнюю возможность зацепиться за этот матч. Овечкин набросил на пятак, Уилсон активно сражался перед воротами, но не сумел добить шайбу в сетку. Не преуспел в этом и сам Александр, также приехавший на пятак и произведший последний бросок в атаке.

Шестёркин отбился, а в ответной атаке отличились его партнёры. Синерубашечники» организовали быструю атаку, Трочек вошёл в зону и сделал пас на левый фланг, Тарасенко продвинулся вперёд и с кистей уложил шайбу в дальнюю девятку. Панарин второй раз в матче заработал в свой актив второстепенную голевую передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

До конца игры хозяева смогли создать ещё несколько опасных моментов и даже отыграли одну шайбу. Белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас оказался самым расторопным на пятаке и добил шайбу в ворота Шестёркина. Но для спасения матча было уже слишком поздно.

К тому же «Кэпиталз» тут же остались в меньшинстве – и большинство «Рейнджерс» сработало. На протяжении всех двух минут «синерубашечники» тотально контролировали шайбу в зоне, постоянно угрожая чужим воротам. Кемпер до поры до времени спасал партнёров от пятой пропущенной шайбы, но в итоге всё же пропустил. Отличился Мика Зибанеджад, а его ассистентами выступил Патрик Кейн и оформивший ассистентский хет-трик Панарин.

Концовка встречи получилась горячей. Как и в конце второго периода, Овечкин и Гудроу снова пересеклись на льду. Канадский нападающий гостей применил силовой приём против Александра, в результате которого Ови налетел на лайнсмена, что привело россиянина в ярость. Капитан «Кэпиталз» погнался разбираться со своим обидчиком – и на этот раз уже за рамками дозволенного – несколько раз клюшкой ударил форварда «Рейнджерс», наработав на две минуты штрафного времени. И тут же возникла стычка два на два – Том Уилсон подрался с Гудроу, а вторым планом отношения выясняли Мартин Фехервари и Нико Миккола. Сам же Овечкин саркастически аплодировал судьям, за что получил ещё 10 минут штрафа и был отправлен в раздевалку.

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Сегодняшнее поражение, ставшее для столичной команды седьмым в последних восьми матчах, по-прежнему ещё не лишило «Вашингтон» шансов на плей-офф. Но это уже давно не более чем вопрос математики. В ближайшие несколько дней «Кэпиталз» официально распрощаются с мечтой о плей-офф и впервые с 2014 года не смогут выйти в розыгрыш Кубка Стэнли.

«Синерубашечники» же продолжают подготовку к своему кубковому походу. Команда Галлана практически наверняка не поднимется выше третьего места в Столичном дивизионе, и весь вопрос для «Рейнджерс» заключается в том, кто же станет их соперником по первому раунду плей-офф – «Каролина Харрикейнз» или «Нью-Джерси Дэвилз». Пока всё идёт к противостоянию с «дьяволами», но у «Нью-Джерси» ещё есть возможность обогнать «Каролину» в турнирной таблице НХЛ, изменив тем самым состояние вещей.