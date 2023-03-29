Шансы «Вашингтона» на плей-офф НХЛ. Команда Овечкина способна на чудо? Онлайн

Расклад перед игрой с «Айлендерс»

Каков расклад для «Вашингтона»? Из борьбы за топ-3 в Столичном дивизионе, что гарантирует участие в плей-офф, «столичные» выпали уже давно, остаётся бороться за два места в зоне «уайлд-кард». Конкуренция огромная: помимо «Кэпиталз» на эти позиции претендуют «Айлендерс», «Питтсбург», «Флорида», «Баффало» и «Оттава». У «Вашингтона» сейчас 76 очков, от идущего на восьмом месте «Питтсбурга» команду Овечкина отделяет шесть баллов.

Сегодня «Кэпиталз» сыграют важный матч с одним из конкурентов – «Айлендерс», и по итогам короткого игрового дня в НХЛ смогут приблизиться к «пингвинам».