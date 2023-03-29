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«Вашингтон» и плей-офф НХЛ-2023: попадёт ли команда Овечкина в розыгрыш Кубка Стэнли, какие шансы, расклады онлайн

Шансы «Вашингтона» на плей-офф НХЛ. Команда Овечкина способна на чудо? Онлайн
Лев Лукин
Команда Овечкина способна на чудо?
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Всё о финише регулярки для «Кэпиталз».

Александр Овечкин продолжает погоню за великим рекордом Уэйна Гретцки, но его «Вашингтон» сейчас близок к тому, чтобы впервые за девять лет не попасть в плей-офф НХЛ. «Столичные» идут за пределами кубковой восьмёрки на Востоке, и уже далеко не всё зависит от них. Будут ли «Кэпиталз» бороться за Кубок Стэнли или уже через пару недель отправятся в отпуск? Следим за этой интригой в нашей онлайн-трансляции.

Турнирная таблица НХЛ
НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2023, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Расклад перед игрой с «Айлендерс»
Live Лев Лукин

Расклад перед игрой с «Айлендерс»

Каков расклад для «Вашингтона»? Из борьбы за топ-3 в Столичном дивизионе, что гарантирует участие в плей-офф, «столичные» выпали уже давно, остаётся бороться за два места в зоне «уайлд-кард». Конкуренция огромная: помимо «Кэпиталз» на эти позиции претендуют «Айлендерс», «Питтсбург», «Флорида», «Баффало» и «Оттава». У «Вашингтона» сейчас 76 очков, от идущего на восьмом месте «Питтсбурга» команду Овечкина отделяет шесть баллов.

Сегодня «Кэпиталз» сыграют важный матч с одним из конкурентов – «Айлендерс», и по итогам короткого игрового дня в НХЛ смогут приблизиться к «пингвинам».

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