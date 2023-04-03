Евгений набрал 80-е очко в сезоне, а потом умудрился за один период собрать 28 штрафных минут.

Малкин отметил юбилей, а потом сорвался на судью! Ещё одну русскую звезду выгнали с матча

«Питтсбург Пингвинз» отчаянно сражается за место в плей-офф на Востоке НХЛ, и Евгений Малкин – один из лидеров «пингвинов» — делает многое, чтобы этой цели команда добилась.

Сегодня россиянин начал пенсильванское дерби с «Филадельфией» с двух результативных передач. Сначала он выигранным вбрасыванием запустил атаку, закончившуюся сверхкурьёзным голом Ракелля.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А затем Евгений вместе с Кросби помогли шведу оформить дубль в большинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

После этой передачи на счету Малкина стало 80 (25+55) очков в нынешнем сезоне. Отличный юбилей, Евгений лишь третий россиянин в этом чемпионате, после Никиты Кучерова и Артемия Панарина, кто добрался до этой отметки. Всего же у Малкина теперь 756 ассистов за карьеру в НХЛ, сегодня в списке лучших распасовщиков всех времён Евгений обошёл Дага Уэйта и вышел на 45-е место в истории НХЛ.

Впрочем, если первый период оказался для Малкина успешным, то во втором на него нашло какое-то удивительное затмение. С 28-й по 35-ю минуту россиянин умудрился схватить три подряд малых штрафа! Поэтому, когда в самом начале третьего отрезка арбитры и в четвёртый раз выписали Евгению две минуты, он не выдержал.

По пути в штрафной бокс Малкин высказал судье всё, что думает о его работе в этот вечер, и вместо скамейки для плохих парней отправился прямиком в раздевалку, заработав двойной дисциплинарный штраф.

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Как итог – 28 минут штрафа за период с хвостиком. Вероятно, это личный рекорд Малкина. «Питтсбург» же в отсутствие своего лидера едва не растерял преимущество в три шайбы, но всё-таки не допустил полноценного камбэка «Филадельфии», а гол Пилинга в пустые ворота успокоил всех болельщиков «пингвинов». На данный момент их команда попадает в плей-офф.

В свете обсуждения дисциплинарного провала Малкина занятно, что за несколько часов до игры «Питтсбурга» свой матч по схожим причинам не доиграл Александр Овечкин.

Так две главные русские звезды НХЛ XXI века одновременно показали себя с весьма необычной стороны.