Тяжёлое машиностроение. СКА хочет победить ЦСКА, пытаясь подражать чемпиону

Когда канадская пресса только начинала употреблять оборот «Красная машина», у советских тренеров это вызывало вовсе не восторг, а скорее недоумение и недовольство. «Машиной» в те годы называли немецкую футбольную сборную, которая выигрывала титулы за счёт бешеной физподготовки, самоотверженности и самоотдачи, но уж точно не креатива. Советский хоккей — это всё-таки скорее «креативность через автоматизм», но не голый автоматизм.

В то время как ФХР рассуждала о «Красной машине», её внезапно создали на клубном уровне — причём не совсем те люди, которые продвигали это на уровне сборной. Начиная с плей-офф-2018 ЦСКА проиграл лишь две серии, и обе в главном финале. Меняются тренеры, игроки, но московский клуб выходит и умудряется всех перебегать, переработать и перепахать, хотя уже давно не обладает явным превосходством по составу, шести пятёрок звёзд нет, в запасе ребята из ВХЛ.

И вот СКА, который не может взять красно-синий барьер с 2015-го, весной кардинально меняет вектор, приглашает в тренерский штаб Евгения Корешкова, работавшего с атакой ЦСКА в оба чемпионских сезона. В защиту подбираются габаритные и силовые игроки, в атаке предпочтение отдаётся парням, которые могут быстро бегать и постоянно прессинговать: если упрощать, в Петербурге решили сделать что-то типа чемпионского «Лос-Анджелеса» десятилетней давности. Хочешь победить ЦСКА — стань ЦСКА сам!

Серия СКА — ЦСКА Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Стремление СКА скопировать ЦСКА вполне логично: про НХЛ в Америке всегда говорят, что это «copycat league», что переводится примерно как «лига повторюшек». «Питтсбург» побежал ускорять игру и выиграл два титула — почти все побежали ускорять игру. При этом СКА предпринимал такие попытки уже после запоминающегося вылета в финале 2018-го, когда ЦСКА Никитина просто перетерпел мегазвёздную банду Знарка, делая под 30 блок-шотов за матч. Однако тогда состав СКА всё ещё сохранял крен в креатив, и работать технарям не всегда получалось.

При назначении Сергея Фёдорова, если вы помните, руководство ЦСКА пыталось продвинуть тему «советского хоккея»: первые два месяца с новым тренером армейцы играли во что-то непредставимое, после чего вернулись к старой системе. Её суть недавно отчеканил Игорь Есмантович: «ЦСКА – это не хоккейная команда. ЦСКА – это хоккейная философия, суть которой заключается только в победе». Вот уж где точно не одобряют витиеватый хоккей, так это на «ЦСКА-Арене».

Обратите внимание: в составе ЦСКА давно нет людей, которые позволяли бы себе вольности в защите. Случайно ли, что Голдобин, Лайпсик и Коростелёв отправились из столицы по одному и тому же маршруту? А вот «полузащитник» Диц, который в «Барысе» был одним из лучших защитников-бомбардиров лиги, резко сдал в результативности на новом месте, но зато фантастически эффективен в плей-офф. Костяк ЦСКА неизменен долгие годы, часто пополняется молодёжью из своей же системы, которая благодаря фарм-клубу имеет представление, как играть в таком же стиле.

Тяжело было смотреть два матча этих соперников в этой серии, а уж описывать их ещё сложнее. Два тянитолкая упорно ждали чужой ошибки — чуть ли не единственным человеческим событием за два питерских матча, растянувшихся почти на три, стал голевой пас Григоренко на первой же минуте серии. После этого 40 человек почти не выходили за пределы своих желобков. Правда, ошибок, подобных тому, что случилась в эпизоде с шайбой Светлакова, когда два игрока гостей остались на пятаке перед одиноким Николаевым, ЦСКА не допускал — и это не очень приятный знак для СКА.

Несмотря на 1-1, нет ощущения, что текущая стратегия приведёт СКА к победе. Их соперник чем-то напоминает персонажа серии ужастиков: казалось бы, главный злодей почил в бозе, но это был конец не истории, а лишь одной части фильма, в сиквеле злодей возвращается, полный сил. Вот и победа в одном матче с ЦСКА прямо сейчас вообще ни к каким выводам не приводит. По ходу второго периода вчера не возникало ощущения, что СКА возьмёт и перевернёт матч, но внезапно у армейских роботов вышла из строя кнопка правильной смены состава.

Когда сейчас особо приближённые к СКА эксперты говорят, что бензинчик у соперника кончится, всё это больше напоминает желаемое и действительное. По питерской части серии точно не видно, что ногами чемпионы уступают, хотя далеко не так активны в силовой борьбе. Даже перед седьмым матчем с «Локомотивом» в личном разговоре один из действующих тренеров КХЛ поставил на Ярославль по простой причине — москвичи проводили 14 матчей через день, и рано или поздно это должно было сказаться. Как оказалось, расчёт был ошибочным.

СКА — ЦСКА Фото: РИА Новости

Суммируя всё сказанное: правило «копия всегда хуже оригинала» в хоккее всегда работало практически безупречно. Попыток скопировать упомянутый выше «Питтсбург» было немало — не взлетела ни одна. ЦСКА по дороге к своей нынешней форме прошёл через историческое поражение с 3-0, через без шансов проигранный финал-2018, через обидное поражение в седьмой игре финала-2016. В Петербурге начинают строить то, на что у конкурентов ушло минимум пять лет — и для СКА это первый год нынешней концепции. Может быть, надо было придумать что-то другое? У вас же есть все возможности для этого.

Финал Запада показывает, что КХЛ в тактическом плане так и застряла где-то в 2013-м, только стиль того самого «Динамо» стал ещё более автоматизирован. Несмотря на попытки команд Ларионова, Разина, Епанчинцева и других тренеров играть как-то креативнее, побеждает всё равно тот, кто работает больше всех. Если команда чуть ли не с самым большим ресурсом в КХЛ приходит к идее «пахать до мозолей для победы», но при этом всё равно не выглядит сильнее тех, кто эту идею ввёл в жизнь первым, это максимально грустно в плане перспектив лиги.