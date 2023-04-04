Матч СКА и ЦСКА закончился массовой дракой! Команды схлестнулись стенка на стенку

Первый матч западного финала ЦСКА сначала спас за семь секунд до сирены, а затем забрал в третьем овертайме. Большую часть дополнительного времени москвичи были напористее, с физическими кондициями у них точно всё в порядке, даже несмотря на то, что до этого им пришлось пройти два тяжёлых семиматчевых раунда.

«Багаж есть багаж, две серии мы отыграли, но после одного выходного и следующей подготовки к серии мы психологически не везём те серии с собой.Да, вы можете сказать, что мы сыграли два раунда по семь игр. Но надо отдать должное соперникам, это не прогулка в парке. Все готовятся, все на нас настраиваются. Это нас закалило», — объяснял после первого матча главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров.

Ожидаемо заявка гостей осталась неизменной, в отличие от СКА. Роман Ротенберг перетряхнул первые две тройки – капитан Дмитрий Яшкин отправился во второе звено к Глотову и Жафярову, а его место в тройке Хуснутдинова занял Марат Хайруллин. Появились опытнейшие Михаил Пашнин и Евгений Кетов, а также Михаил Воробьёв, который пропускал предыдущую встречу.

Первый период получился равным во всём – по одному большинству с каждой сторон, одинаковое количество бросков, неплохие моменты и у тех, и у других. Мог забивать Сергей Плотников после отскока от лицевого борта, но Дмитрий Николаев успел переместиться, великолепный момент был у Константина Окулова. Бросал в дальний угол Захар Бардаков, несколько раз мощно прикладывался по шайбе Михаил Пашнин, Василий Глотов зарядил чуть выше ворот. Лучший шанс СКА минут за пять до перерыва организовал Никита Гусев – вырвался на оперативный простор, убежал один на один, отправил шайбу в «домик» Адаму Рейдеборну, но шайба прошла в миллиметрах от стойки ворот. Гусеву пока что не везёт – он и в первом матче имел убойный момент, но забить не смог.

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И сработало старое хоккейное правило, которое гласит: «Не забиваешь ты, забивают тебе». Через минуту сразу два игрока ЦСКА оказались неприкрытыми прямо перед воротами, когда Антон Слепышев сделал наброс. Шайба до ворот не дошла, но Андрей Светлаков быстро оценил ситуацию и с разворота пробил Николаева. Кстати, для 87-го номера ЦСКА этот матч стал историческим – он стал рекордсменом московских армейцев по играм в плей-офф КХЛ (112), опередив Сергея Андронова.

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В первом матче СКА удачнее всего провёл второй период, забив два гола за три минуты. Сегодня для гола им потребовались глупое удаление соперника за нарушение численного состава, бросок Игоря Ожиганова от синей линии и идеальное подправление Валентина Зыкова, для которого эта шайба стала первой в нынешнем плей-офф. Как бы ни был хорош Адам Рейдеборн (а он очень хорош), такие рикошеты не способен просчитать ни один вратарь.

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На эмоциях от забитого гола хозяева ещё активнее понеслись вперёд, ещё раз поиграли в большинстве, но не смогли извлечь из него дивидендов, а третий период уже резво начал ЦСКА. Но СКА выдержал это давление, а потом сам пошёл вперёд и забросил вторую. Важнейший для хозяев гол забил вернувшийся в состав Воробьёв!

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В прошлом матче СКА тоже вёл 2:1 в третьем периоде, но его сгубила слишком пассивная игра. Сегодня они этого не допустили и очень уверенно провели концовку. Плюс вывели из игры одного из ключевых игроков ЦСКА Сергея Плотникова. Сначала ему прилетело от Бардакова – Плотс держался за руку, морщась от боли, но продолжил игру. Однако через некоторое время получил чувствительный толчок от Дмитрия Яшкина, после чего отправился прямиком в раздевалку.

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Уже после финальной сирены Даррен Диц пошёл мстить Яшкину, и это переросло в массовую потасовку, где команды схлестнулись стенка на стенку. Жара в серии продолжится уже в Москве. Там команды начнут при счёте 1-1.