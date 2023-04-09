Гусев больше не сыграет за СКА? Почему герой Олимпиады стал изгоем в команде

Ещё по ходу третьего матча серии СКА с ЦСКА нападающий Никита Гусев перестал появляться на льду в третьем периоде.

«Отсутствие Гусева в третьем периоде? У нас играли лучшие игроки. Весь сезон так было, так будет и всегда. К каждому игроку одинаковое отношение. У нас нет игроков, которые могут рассчитывать на какие-то поблажки со стороны тренерского штаба. Мы смотрим дальше, будем думать. Понятно, что у нас есть и вынужденные замены, но это останется внутри. У нас есть игроки, которые могут выйти. У нас есть резервы. Вы увидите совершенно другую игру в следующий раз. И будут другие игроки», — заявил после встречи главный тренер армейцев Роман Ротенберг.

30-летний нападающий, подписавший контракт со СКА и вернувшийся в команду в 2021 году после безуспешных попыток пробиться в НХЛ, изначально совершил ошибку. Да, были определённые договорённости, что в случае возвращения в КХЛ Никита в первую очередь будет разговаривать с Санкт-Петербургом, но теперь мы видим, чем, судя по всему, заканчивается его история со СКА.

Нынешний Гусев и сегодняшняя система СКА совершенно не подходят друг другу. Никита никогда не отличался высокой скоростью и силовой манерой хоккея. Этот праворукий крайний нападающий – умный технарь с хорошими руками под большинство. Мастеров у Питера хватает, но обыграть тот же ЦСКА на одном мастерстве невозможно. Нужно перебегать, перебить, переработать соперника, а это явно не про Никиту. Отсюда и решение тренерского штаба.

В итоге Гусева вывели из состава, в четвёртом матче он даже не попал в заявку. Интересно, что контракт Никиты действует ещё и на следующий сезон. В случае если стороны решат расстаться, придётся полюбовно договариваться о расторжении либо же искать обмен. Но с такой высокой зарплатой вряд ли будет легко провернуть сделку, хотя спрос на нападающего в КХЛ однозначно будет.

Всё активнее ходят разговоры, что больше в составе СКА Никиту Гусева мы не увидим. Писали, что у форварда якобы появились проблемы с чрезмерным употреблением пива, но подтвердить мы их не можем: лично с Никитой не выпивали и свечку не держали. Да и с чего бы им резко появиться именно по ходу плей-офф? То есть в регулярном чемпионате проблем не было и всех всё устраивало, а сейчас они обнаружились? Не слишком убедительная версия.

Никита Гусев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вполне возможно, что у Гусева возник какой-то конфликт с Романом Ротенбергом. Например, Никита сказал что-то такое, что не понравилось главному тренеру, после чего угодил в запас. Но и это лишь догадки, потому что сам Ротенберг по-прежнему не рассказывает журналистам о причинах случившегося.

«Гусев выведен из состава из-за нарушения спортивной дисциплины? Вы знаете, мы комментируем вопросы, связанные с нашей командой. У нас идёт плей-офф, это наши внутренние вопросы, поэтому без комментариев», — сказал Ротенберг после вчерашнего гостевого победного матча для СКА (3:1).

Увы, но так получилось, что один из главных героев золотой для сборной России корейской Олимпиады 2018 года стал изгоем в своей нынешней команде. Тогда, в финале с немцами, Никита дважды отличился и ещё столько же раз ассистировал партнёрам, выдав блестящий матч. Сейчас же в финальной серии Западной конференции Гусев оказался не нужен. Прошлыми заслугами в хоккее не живут, хотя, не сомневаемся, Никита ещё обязательно проявит себя с лучшей стороны. Но, думается, сделает он это уже в новой команде и в следующем сезоне.