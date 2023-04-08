В. Крикунов — о победе над ЦСКА: перемены в составе пошли СКА на пользу

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов поделился мнением о четвёртом матче финала Запада ЦСКА — СКА (1:3, 2-2).

«Накануне четвёртого матча тренерский штаб СКА пошёл на достаточно серьёзные перестановки в составе — не каждый решится убрать такого игрока, как Никита Гусев. Но на деле оказалось, что они пошли только на пользу. В новых сочетаниях СКА явно смотрелся монолитнее и дисциплинированнее. И дело не только в том, что петербуржцы совсем не удалялись, тут и повода-то не было. Важнее что они гораздо внимательнее сыграли в обороне, выиграли борьбу у борта, забрали свой пятак, несколько раз использовали наложения. После гола Окулова можно было подумать, что продолжится позавчерашний матч, но в этот раз СКА сыграл спокойно, дисциплинированно и в нужный момент проявил настоящий инстинкт убийцы — сравнял и сразу забил ещё. Символично, что победный гол на счету возвращённого в состав Волкова.

Весь третий период петербуржцы старались провести образцовую контратаку, и в итоге у Бардакова это получилось. Счёт в серии теперь равный, но психологическое преимущество явно на стороне СКА", — сказал Крикунов «Чемпионата».