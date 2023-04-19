Кучеров — в компании легенд НХЛ! Его гол заставил фанатов «Торонто» освистать команду

Никита в 21-й раз в карьере набрал три очка в матче плей-офф, а Илья Самсонов пропустил шесть голов и досматривал игру со скамейки запасных.

«Торонто» уже долгие годы мечтает не о Кубке Стэнли, а хотя бы о проходе первого раунда, но вот уже шесть лет подряд, несмотря на обилие больших звёзд в составе, только продолжает набивать шишки. Ожидания от «Торонто», чья кубковая засуха тянется 56 лет, как всегда, огромные, давление зашкаливает, но пока их костяк не может похвастаться ничем, кроме чувствительных поражений.

«Тампа», в свою очередь, кубковая до мозга костей команда, которая лучше всех в НХЛ знает, как побеждать. После двух Кубков Стэнли и трёх финалов подряд она невразумительно провела вторую половину регулярки, но уже в первом матче плей-офф показала, что списывать её со счетов – смерти подобно. «Мы невероятно хорошо играли до тех пор, пока не вышли в плей-офф. А дальше это в человеческой природе. Ребята, конечно, понимали ситуацию, бывали в ней и раньше, но последние полтора месяца сказалась психологическая усталость», — предупреждал главный тренер Джон Купер.

На лёд «Скотиабанк-Арены» вышла эталонная «Тампа», которая прекрасно помнила, какие проблемы ей доставили «Лифс» год назад (0:5 в стартовой встрече, семь матчей в серии), и в мгновение ока смяла соперника. «Торонто» выглядел оробевшим, а их оборона – несуществующей.

Уже на второй минуте четвёртое звено «молний» вдоволь порезвилось в чужой зоне и открыло счёт. Через несколько минут концерт продолжила вторая тройка, а за четыре секунды до перерыва выстрелили тяжеловесы. Никита Кучеров разрядил свою пушку в большинстве из круга вбрасывания и заставил болельщиков «Торонто» освистать свою команду, провожая её со льда.

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Во втором периоде хозяева показали признаки жизни и реализовали два большинства подряд, но интрига жила недолго. «Тампа» теряла одного игрока за другим – Виктор Хедман не появлялся на льду после первого периода, затем выбыли Майки Эйссимонт, попавший под мощный силовой Маккейба, и Эрик Чернак, которому Майкл Бантинг зарядил в голову локтем. Но даже с четырьмя защитниками в составе «Тампа» продолжила унижение соперника и ответила ещё тремя голами в большинстве. Никита Кучеров дважды выступил ассистентом для Брэйдена Пойнта, последнюю передачу отдав за две секунды до сирены на перерыв.

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Россиянин в 21-й раз в карьере набрал три очка в матче плей-офф, попав в компанию легенд НХЛ. По этому показателю он обогнал великого Яромира Ягра и сравнялся с Денисом Саваром. Впереди только три человека – Курри (28 матчей с 3+ очками), Мессье (30) и Гретцки (59).

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После 40 минут матч для Ильи Самсонова был окончен, на лёд вышел Джозеф Уолл, пропустивший в третьем периоде одну шайбу с пяти бросков. «Мне надо играть лучше. Тяжёлое поражение, не так мы себе видели первый матч», — сказал Самсонов, пропустивший шесть голов с 29 бросков. Главный тренер «Лифс» Шелдон Киф заявил, что пока ещё рано говорить о том, кто начнёт второй матч. Самсонов был надёжен весь сезон, но в первом матче оглушительно провалился (хотя и оборона ему вообще никак не помогла). Надёжного сменщика у него нет – Мэтт Мюррей травмирован, Уолл – вратарь из АХЛ, у третьего голкипера Эрика Челльгрена, экстренно вызванного в основу, опыта ещё меньше.

«Тампа», конечно, ещё не выиграла серию, и «Торонто» наверняка соберётся и будет биться. Но хватит ли у него психологической устойчивости, чтобы пройти такого мощного соперника? История говорит, что нет – «Лифс» ещё ни разу не выигрывали серию, пропустив семь в стартовой встрече.