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Последние новости хоккея: результаты матчей Кубка Стэнли, финал ВХЛ, финал МХЛ, состав сборной России, 20 апреля 2023

«Динамо» сохранило американца на три года, назван состав «России 25». Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Последние новости хоккея
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В ВХЛ и МХЛ финальные серии могут завершиться очень быстро.

«Каролина» увеличила счёт в серии с «Айлендерс»; «Флориде», «Эдмонтону» и «Далласу» удалось отыграться в своих парах

Игровой день в плей-офф НХЛ состоял из четырёх матчей. «Каролина» и во второй раз обыграла «Айлендерс» на своей площадке, а вот «Флориде», «Эдмонтону» и «Далласу» удалось обыграть «Бостон», «Лос-Анджелес» и «Миннесоту» соответственно, сравняв счёт в противостояниях.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
20 апреля 2023, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Штястны (Славин, Джарвис) – 05:49 (5x5)   2:0 Ноэсен – 27:19 (5x4)   2:1 Палмьери (Добсон, Нельсон) – 30:48 (5x5)   2:2 Барзал (Пелеч) – 39:39 (5x5)   2:3 Нельсон (Палмьери, Добсон) – 49:18 (5x5)   3:3 Славин (Ахо, Бёрнс) – 52:19 (5x5)   4:3 Фаст (Стаал, Бёрнс) – 65:03 (5x5)
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
20 апреля 2023, четверг. 02:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Ткачук) – 21:42 (5x5)   1:1 Маршан (Носек) – 32:13 (4x5)   1:2 Стаал (Казинс) – 34:18 (5x5)   2:2 Бертуцци (Заха, Орлов) – 37:01 (5x4)   2:3 Монтур (Райнхарт, Барков) – 40:22 (4x4)   2:4 Вераге (Ткачук) – 47:00 (5x5)   2:5 Монтур (Казинс, Уайт) – 52:30 (5x5)   2:6 Луостаринен (Форслинг) – 57:35 (en)   3:6 Холл (Фолиньо, Форборт) – 58:50 (5x5)
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
20 апреля 2023, четверг. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
7 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Хинц (Кивиранта) – 04:14 (4x5)   2:0 Сегин (Хейсканен, Робертсон) – 11:20 (5x4)   2:1 Сундквист (Нюквист, Дамба) – 16:11 (5x5)   3:1 Бенн (Хинц, Хейсканен) – 24:07 (5x4)   4:1 Дадонов (Джонстон, Бенн) – 25:34 (5x5)   4:2 Юханссон (Болди, Цуккарелло) – 31:54 (5x4)   4:3 Годро (Нюквист) – 32:05 (5x5)   5:3 Дадонов (Хейсканен) – 36:08 (5x5)   6:3 Хинц – 36:56 (5x5)   7:3 Хинц (Робертсон, Хейсканен) – 52:16 (5x4)
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
20 апреля 2023, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Райан (Драйзайтль, Нурс) – 02:34 (5x5)   2:0 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 12:06 (5x4)   2:1 Дано (Кемпе, Андерсон) – 34:38 (5x5)   2:2 Виларди (Мур, Гавриков) – 39:18 (5x5)   3:2 Костин – 42:20 (5x5)   4:2 Кейн (Драйзайтль) – 59:37 (en)
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«Спартак» подпишет контракт со словацким защитником

Как стало известно «Чемпионату», словацкий защитник Михал Чайковски станет игроком «Спартака».

Напомним, в последних двух сезонах 30-летний игрок обороны играл за «Сибирь». Накануне стало известно, что защитник покинет новосибирский клуб после окончания текущего сезона. Также за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Чайковски выступал за «Автомобилист» и московское «Динамо». Всего в КХЛ Михал провёл 333 встречи, в которых забросил 50 шайб и отдал 93 результативные передачи, набрав в общей сложности 143 очка с показателем полезности «+51».

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Стал известен окончательный состав и тренерский штаб «России 25» на майское турне

Федерация хоккея России на официальном сайте объявила окончательный состав «России 25» на майское турне по городам России, Казахстана и Беларуси.

Вратари: Никита Серебряков («Адмирал»), Даниил Исаев («Локомотив»), Дмитрий Николаев, Сергей Иванов (оба — СКА).

Защитники: Александр Елесин, Даниил Мисюль (оба – «Локомотив»), Никита Камалов, Арсений Коромыслов, Александр Никишин, Михаил Пашнин, Андрей Педан, Георгий Солянников, Никита Смирнов (все – СКА), Никита Новиков («Динамо» М), Максим Федотов («Торпедо»), Илья Карпухин («Трактор»).

Нападающие: Захар Бардаков, Дмитрий Бучельников, Александр Волков, Михаил Воробьёв, Василий Глотов, Святослав Гребенщиков, Валентин Зыков, Николай Поляков, Марат Хайруллин, Марат Хуснутдинов (все – СКА), Максим Джиошвили («Динамо» М), Матвей Мичков («Сочи»), Павел Порядин, Андрей Чивилёв (оба – «Нефтехимик), Глеб Петров (АКМ), Ярослав Лихачёв («Амур»), Иван Зинченко, Александр Яремчук, Владислав Кара (все – «Витязь»).

Тренерский штаб команды:

Главный тренер – Роман Ротенберг.

Тренеры – Сергей Зубов, Константин Шафранов, Альберт Лещёв, Евгений Корешков, Алексей Бабинцев.

Тренеры вратарей – Антон Зеленов, Юрий Ключников.

Тренеры по ОФП – Артём Нехороших и Александр Трошин.

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Московское «Динамо» на три года сохранило американского защитника

Американский защитник Бреннан Менелл продлил контракт с московским «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026.

«Свою карьеру праворукий защитник начинал в Американской хоккейной лиге, где за 237 игр набрал 127 (16+111) очков при показателе полезности «+10». В Континентальной хоккейной лиге выступал за минское «Динамо».

Состав московского «Динамо» хоккеист пополнил по ходу чемпионата в прошлом сезоне и за 50 игр набрал 27 (2+25) очков при показателе полезности «+10». Новое соглашение носит односторонний характер», — сказано в сообщении на сайте бело-голубых.

«Чайка» одержала третью победу в финале плей-офф МХЛ над «Омскими Ястребами»

В Нижнем Новгороде на стадионе имени Виктора Коноваленко завершился четвёртый матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), в котором «Чайка» принимала «Омских Ястребов». Хозяева одержали победу со счётом 5:2 (0:0, 2:1, 3:1).

В первом периоде команды голов не забили.

На четвёртой минуте второго периода счёт в матче открыл Михаил Гуляев с передачи Вячеслава Малова. На 11-й минуте восстановил равенство в счёте Егор Виноградов с передач Артёма Мисникова и Александра Пелевина. Спустя две минуты Егор Виноградов сделал дубль.

На пятой минуте третьего периода счёт 3:1 сделал Захар Зиминов. На 13-й минуте периода четвёртую шайбу хозяев забросил Даниил Омелюсик с передачи Макара Чупина. На 15-й минуте вторую шайбу гостей забросил Денис Малов. Спустя минуту Егор Виноградов оформил хет-трик, сделав счёт 5:2.

Olimpbet МХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 4-й матч
20 апреля 2023, четверг. 19:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
5 : 2
Омские Ястребы
Омск
0:1 Гуляев (Малов) – 23:26 (4x3)   1:1 Виноградов (Мисников, Пелевин) – 30:44 (5x4)   2:1 Виноградов (Пелевин) – 32:55 (5x4)   3:1 Зиминов – 44:56 (5x5)   4:1 Омелюсик (Конюшков, Чупин) – 52:53 (5x5)   4:2 Малов (Хворов) – 54:29 (5x5)   5:2 Виноградов (Бреус) – 55:36 (5x5)

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед 3-1 в пользу «Чайки». Пятый матч в серии состоится 23 апреля в Омске и начнётся в 10:00 мск.

«Химик» в третий раз подряд обыграл «Сокол» в финальной серии плей-офф ВХЛ

В Воскресенске на стадионе «Подмосковье имени Николая Эпштейна» закончился третий матч финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Химик» принимал красноярский «Сокол». Победу в дополнительное время со счётом 3:2 одержали хозяева.

В конце первого периода счёт в матче открыл Герман Рубцов с передач Демида Мансурова и Даниэля Усманова.

На шестой минуте второго периода восстановил равенство в счёте Егор Пучков с передач Артура Гиздатуллина и Кирилла Слепца. На 15-й минуте периода вновь вывел хозяев вперёд Даниэль Усманов с передач Артёма Серикова и Фёдора Свечкова. На 19-й минуте периода счёт 2:2 сделал Алексей Князев. В овертайме победу хозяевам принёс Артём Сериков.

ВХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 3-й матч
20 апреля 2023, четверг. 18:30 МСК
Химик В
Воскресенск
Окончен
3 : 2
ОТ
Сокол
Красноярск
1:0 Рубцов (Мансуров, Усманов) – 19:25 (5x5)   1:1 Пучков (Гиздатуллин, Слепец) – 25:56 (5x5)   2:1 Усманов (Сериков, Свечков) – 34:56 (5x5)   2:2 Князев – 38:08 (5x4)   3:2 Сериков (Усманов) – 65:38 (5x4)

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед 3-0 в пользу «Химика». Следующий матч состоится в Воскресенске 21 апреля.

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