В ВХЛ и МХЛ финальные серии могут завершиться очень быстро.

«Динамо» сохранило американца на три года, назван состав «России 25». Итоги дня в хоккее

«Каролина» увеличила счёт в серии с «Айлендерс»; «Флориде», «Эдмонтону» и «Далласу» удалось отыграться в своих парах

Игровой день в плей-офф НХЛ состоял из четырёх матчей. «Каролина» и во второй раз обыграла «Айлендерс» на своей площадке, а вот «Флориде», «Эдмонтону» и «Далласу» удалось обыграть «Бостон», «Лос-Анджелес» и «Миннесоту» соответственно, сравняв счёт в противостояниях.

«Спартак» подпишет контракт со словацким защитником

Как стало известно «Чемпионату», словацкий защитник Михал Чайковски станет игроком «Спартака».

Напомним, в последних двух сезонах 30-летний игрок обороны играл за «Сибирь». Накануне стало известно, что защитник покинет новосибирский клуб после окончания текущего сезона. Также за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Чайковски выступал за «Автомобилист» и московское «Динамо». Всего в КХЛ Михал провёл 333 встречи, в которых забросил 50 шайб и отдал 93 результативные передачи, набрав в общей сложности 143 очка с показателем полезности «+51».

Стал известен окончательный состав и тренерский штаб «России 25» на майское турне

Федерация хоккея России на официальном сайте объявила окончательный состав «России 25» на майское турне по городам России, Казахстана и Беларуси.

Вратари: Никита Серебряков («Адмирал»), Даниил Исаев («Локомотив»), Дмитрий Николаев, Сергей Иванов (оба — СКА).

Защитники: Александр Елесин, Даниил Мисюль (оба – «Локомотив»), Никита Камалов, Арсений Коромыслов, Александр Никишин, Михаил Пашнин, Андрей Педан, Георгий Солянников, Никита Смирнов (все – СКА), Никита Новиков («Динамо» М), Максим Федотов («Торпедо»), Илья Карпухин («Трактор»).

Нападающие: Захар Бардаков, Дмитрий Бучельников, Александр Волков, Михаил Воробьёв, Василий Глотов, Святослав Гребенщиков, Валентин Зыков, Николай Поляков, Марат Хайруллин, Марат Хуснутдинов (все – СКА), Максим Джиошвили («Динамо» М), Матвей Мичков («Сочи»), Павел Порядин, Андрей Чивилёв (оба – «Нефтехимик), Глеб Петров (АКМ), Ярослав Лихачёв («Амур»), Иван Зинченко, Александр Яремчук, Владислав Кара (все – «Витязь»).

Тренерский штаб команды:

Главный тренер – Роман Ротенберг.

Тренеры – Сергей Зубов, Константин Шафранов, Альберт Лещёв, Евгений Корешков, Алексей Бабинцев.

Тренеры вратарей – Антон Зеленов, Юрий Ключников.

Тренеры по ОФП – Артём Нехороших и Александр Трошин.

Московское «Динамо» на три года сохранило американского защитника

Американский защитник Бреннан Менелл продлил контракт с московским «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026.

«Свою карьеру праворукий защитник начинал в Американской хоккейной лиге, где за 237 игр набрал 127 (16+111) очков при показателе полезности «+10». В Континентальной хоккейной лиге выступал за минское «Динамо».

Состав московского «Динамо» хоккеист пополнил по ходу чемпионата в прошлом сезоне и за 50 игр набрал 27 (2+25) очков при показателе полезности «+10». Новое соглашение носит односторонний характер», — сказано в сообщении на сайте бело-голубых.

«Чайка» одержала третью победу в финале плей-офф МХЛ над «Омскими Ястребами»

В Нижнем Новгороде на стадионе имени Виктора Коноваленко завершился четвёртый матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), в котором «Чайка» принимала «Омских Ястребов». Хозяева одержали победу со счётом 5:2 (0:0, 2:1, 3:1).

В первом периоде команды голов не забили.

На четвёртой минуте второго периода счёт в матче открыл Михаил Гуляев с передачи Вячеслава Малова. На 11-й минуте восстановил равенство в счёте Егор Виноградов с передач Артёма Мисникова и Александра Пелевина. Спустя две минуты Егор Виноградов сделал дубль.

На пятой минуте третьего периода счёт 3:1 сделал Захар Зиминов. На 13-й минуте периода четвёртую шайбу хозяев забросил Даниил Омелюсик с передачи Макара Чупина. На 15-й минуте вторую шайбу гостей забросил Денис Малов. Спустя минуту Егор Виноградов оформил хет-трик, сделав счёт 5:2.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед 3-1 в пользу «Чайки». Пятый матч в серии состоится 23 апреля в Омске и начнётся в 10:00 мск.

«Химик» в третий раз подряд обыграл «Сокол» в финальной серии плей-офф ВХЛ

В Воскресенске на стадионе «Подмосковье имени Николая Эпштейна» закончился третий матч финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Химик» принимал красноярский «Сокол». Победу в дополнительное время со счётом 3:2 одержали хозяева.

В конце первого периода счёт в матче открыл Герман Рубцов с передач Демида Мансурова и Даниэля Усманова.

На шестой минуте второго периода восстановил равенство в счёте Егор Пучков с передач Артура Гиздатуллина и Кирилла Слепца. На 15-й минуте периода вновь вывел хозяев вперёд Даниэль Усманов с передач Артёма Серикова и Фёдора Свечкова. На 19-й минуте периода счёт 2:2 сделал Алексей Князев. В овертайме победу хозяевам принёс Артём Сериков.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед 3-0 в пользу «Химика». Следующий матч состоится в Воскресенске 21 апреля.