7 важных матчей четверга в футболе, шахматах, хоккее и баскетболе

Сегодняшний день ещё не окончен, но есть расписание на завтра. Непомнящий попробует оправиться от ошибки, а в финале КХЛ близится развязка!

Все события 27 апреля в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале — по Москве. Программа коротко:

🏀 2:30: «Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», НБА — плей-офф, 1/4 финала — Запад, пятый матч

Интрига: «Лейкерс» могут выйти в следующий раунд плей-офф НБА

Посыпятся ли игроки «Мемфиса» после провальной серии в Лос-Анджелесе на фоне великолепного выступления Леброна Джеймса? Счёт в серии 3-1, «Гриззлиз» на своём паркете: битва наверняка будет насмерть, не исключены потасовки и мелкие стычки. Диллон Брукс, просыпайся!

«Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» Фото: Ronald Martinez/Getty Images

🏒 4:30: «Колорадо Эвеланш» — «Сиэтл Кракен»: НХЛ, 1/4 финала — Запад, пятый матч

Интрига: как чемпионы справятся с потерями?

Самая загадочная история плей-офф НХЛ связана с внезапным отъездом из расположения команды Валерия Ничушкина. Журналисты сообщают о некой истории, связанной с алкоголем, но эта ремарка внесла ещё большую неясность. Кроме того, действующие обладатели Кубка Стэнли и так весь сезон играют без капитана команды Габриэля Ландескога, а пятый матч серии проведут без Кейла Макара: один из лучших защитников НХЛ получил одноматчевую дисквалификацию. Смогут ли чемпионы перебороть самый молодой клуб НХЛ, который играет в этой серии на равных?

«Колорадо» — «Сиэтл» Фото: Lindsey Wasson/AP Photo/ТАСС

🏀 5:00: «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз», НБА — плей-офф, 1/4 финала — Запад, пятый матч

Интрига: 2-2 в серии — всё заново. «Сакраменто» снова окажется сильнее действующих чемпионов на своей площадке?

Обе команды выиграли на своих площадках, сделав счёт в серии 2-2. Даже несмотря на одноматчевую дисквалификацию Дрэймонда Грина, это не подкосило игроков калифорнийского клуба. Смогут ли подопечные Стива Керра наконец выиграть на чужой площадке, несмотря на то что в нынешнем сезоне показатели на выезде «Уорриорз» — 11 побед и 32 поражения?

«Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз» Фото: Ezra Shaw/Getty Images

♟ 12:00: Ян Непомнящий — Дин Лижэнь, 13-я партия матча за шахматную корону

Интрига: оправится ли Ян Непомнящий от катастрофической ошибки?

12-я партия матча за титул чемпиона мира подарила болельщикам настоящую драму. Россиянин Ян Непомнящий, игравший чёрными фигурами, на выходе из дебюта имел значительный перевес. Поклонники российского шахматиста уже мечтали о его победе и досрочном завершении чемпионского матча, но Ян, пожалуй, не был бы собой, если бы спокойно довёл дело до победы. Сначала он серией неудачных ходов растерял преимущество и сам оказался на грани поражения. А потом, когда ситуация вроде бы стабилизировалась, допустил страшный зевок и одним ходом проиграл партию.

Безусловно, для Яна это сильный эмоциональный удар. Но его надо перенести стойко. В 13-й партии Непомнящему играть белыми, и нужно сыграть крепко и надёжно, потому что новая роковая ошибка, скорее всего, оставит его без титула.

Ян Непомнящий — Дин Лижэнь Фото: FIDE

🏒 19:00: ЦСКА — «Ак Барс», КХЛ — финал, шестой матч

Интрига: закончится ли сезон уже сейчас?

«Ак Барс» вышел на пятый матч финала невероятно заряженным, и казанская арена увидела огромное количество силовых приёмов и фантастическую самоотверженность хозяев. Казанский клуб провёл почти идеальный матч, и даже красивейший гол от Прохора Полтапова не помог ЦСКА стать чемпионом уже в Казани. Впрочем, армейцы наверняка надеются сделать это дома: два предыдущих своих Кубка Гагарина они выигрывали на чужом льду, а в последний раз на своей арене отмечали чемпионство ещё в советские времена.

ЦСКА — «Ак Барс» Фото: РИА Новости

⚽️ 22:00: «Фиорентина» — «Кремонезе», Кубок Италии, полуфинал — ответный матч

Интрига: «фиалки» приблизятся к первому трофею с 2001 года?

«Фиорентина» близка к выходу в финал Кубка Италии. В последний раз флорентийский клуб играл в решающей встрече в 2014 году, но уступил «Наполи» (1:3). В первом полуфинале текущего розыгрыша «фиалки» обыграли в гостях «Кремонезе» (2:0). Команде Винченцо Итальяно достаточно не проиграть в два мяча дома, чтобы оказаться в финале (там сыграет с «Интером» или «Юве»). Болельщики «Фиорентины» соскучились по трофеям: в последний раз команда завоёвывала титул в далёком 2001 году. Тогда «фиалки» в двухматчевом противостоянии обыграли «Парму» в финале Кубка Италии (1:1, 1:0). Ну а победа в кубке в этом сезоне – последний шанс попасть в еврокубки. Через чемпионат сделать это почти невозможно, команда идёт на 10-м месте.

«Фиорентина» — «Кремонезе» Фото: Marco M. Mantovani/Getty Images

⚽️ 22:15: «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 33-й тур

Англия - Премьер-лига. 33-й тур 27 апреля 2023, четверг. 22:15 МСК Тоттенхэм Хотспур Лондон Не начался Манчестер Юнайтед Манчестер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «МЮ» оторвётся от преследователей в гонке за ЛЧ или «Тоттенхэм» сохранит пятое место с новым и. о. главного тренера?

«Манчестер Юнайтед» сражается за место в Лиге чемпионов. Команда Эрика тен Хага опережает идущую пятой «Астон Виллу» на пять очков (имея три матча в запасе). «Тоттенхэм» также пытается создать иллюзию борьбы. Но уже отстаёт от зоны ЛЧ на шесть очков, сыграв на две встречи больше «МЮ». В последнем туре лондонцы разгромно уступили в гостях «Ньюкаслу» (1:6). Игроки «Тоттенхэма» признали позор и пожалели болельщиков, решив вернуть им деньги за билеты на матч.

Но загладить виду сполна «шпоры» смогут, если одержат победу над «Юнайтед» дома. Это последний шанс для команды включиться в гонку за Лигу чемпионов. Поведёт «Тоттенхэм» вперёд новый и. о. – Райан Мэйсон. Кристиан Стеллини, сменивший Антонио Конте, был уволен после разгрома в игре с «Ньюкаслом». «МЮ» же одержал три победы в последних трёх встречах. Смогут ли лондонцы прервать серию «красных дьяволов» и обострить интригу за топ-4?