Бобровский побил личный рекорд в истории «Флориды», когда команде грозил конец плей-офф

Состоялся пятый матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме.

Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский совершил 44 спасения и показал третий по сейвам результат в истории «Флориды», когда команде грозил вылет из плей-офф. Рекорд клуба в таких матчах принадлежит Джону Ванбисбруку, который в 1996 году отразил 55 бросков. Второе место занимает канадский голкипер Роберто Луонго (49 сейвов в 2016 году).

Больше никому из вратарей «Флориды» не удавалось достичь отметки в 40 сейвов в матче, когда американской команде грозило завершение сезона. Ранее сам Бобровский в 2020 году отразил 33 броска в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Таким образом, сегодня россиянин побил личный рекорд в данной номинации. Теперь «Бостон» ведёт в серии 3-2.