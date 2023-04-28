Василевский мощно ответил критикам! И повторил рекорд Гашека в НХЛ

«Тампа» в решающий момент показала свой чемпионский характер, о котором после трёх поражений подряд в серии с «Торонто» все стали потихоньку забывать. Действительно, это уже не те «молнии», что были раньше, – нет Палата, забивающего важнейшие голы (сейчас он делает это за «Нью-Джерси»), нет звенящей тройки Гурда, Коулмана и Гудроу, Андрей Василевский превратился из вратарского бога в простого смертного.

Стоп, по Василевскому ошибочка вышла. В первых четырёх матчах он действительно был далёк от своей лучшей формы – его команда много забивала, но пропускала ещё больше. На долю Василевского выпало 19 голов в первых четырёх матчах, почти по пять в среднем за игру. Однако, оказавшись припёртым к стенке, мотивированный вернуть репутацию вратаря, который наводит на соперников страх, Андрей стал тащить по-крупному и мощно ответил своим критикам. Бывший помощник Джона Купера Дерек Лалонд на днях высказался в телетрансляции, что в своё время «Тампе» пришлось полностью перестраивать игру в обороне, чтобы замаскировать слабые стороны Василевского, а именно – неспособность отбивать дальние броски.

Купер тогда ответил, что Лалонд привирает, но более дипломатичным языком, а сегодня вновь вернулся к этому вопросу: «Кто сегодня по-настоящему упёрся рогом, так это вратарь, которого много обсуждали в последние дни. Думаю, он доказал, что способен справляться с высокими бросками».

Василевский пропустил первым уже на шестой минуте встречи – Джон Таварес отобрал шайбу у Михаила Сергачёва в зоне атаки и переправил её в слот одному из главных снайперов этой серии Моргану Райлли, который пальнул впритирку со штангой под ловушку вратарю. Но затем Андрей повесил на ворота большой амбарный замок и табличку «Закрыто». В концовке периода он сделал два сейва подряд на Калле Йернкроке, потом вытащил опасный бросок Вильяма Нюландера.

Второе звено «Тампы» уже в следующей смене после пропущенного гола сравняло счёт, Энтони Чирелли сыграл на добивании на пятачке, а во втором периоде Майки Эйссимонт подловил Илью Самсонова броском с острого угла.

Ключевое спасение Василевского, пожалуй, пришлось на второй период, когда Митч Марнер убежал один на один. Сравняй он в этот момент счёт, арена «Торонто» заходила бы ходуном и неизвестно, чем бы всё закончилось.

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«Это игра Васи. Мы ведём в одну шайбу, и нам нужен этот сейв. И он его сделал», — отметил после игры Купер.

«Он в очередной раз доказал, что является лучшим в этом деле. Он был на высоте, когда нам это было нужно», — сказал Виктор Хедман.

«Он уже долгое время был и остаётся лучшим вратарём лиги», — похвалил Василевского нападающий Патрик Марун.

Это был действительно матч уровня плей-офф, когда каждый момент надо было выгрызать зубами. «Тампа» смогла забить в середине третьего периода – снова третье звено запутало оборону «Торонто» и Ник Пол первым подоспел на добивание. Василевский был безупречен, пропустив только один гол в формате «пять на шесть» от Остона Мэттьюса, но полевые «Тампы» смогли довести дело до победы, и за несколько секунд до конца Алекс Киллорн поразил пустые ворота и установил окончательный счёт. «Сегодня мы были голодными. Когда они забили второй гол, мы не паниковали и сделали всё, как надо», — отметил Хедман.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Торонто» в эпоху Мэттьюса и Марнера в десятый раз подряд, начиная с 2018 года, не смог выиграть матч, который вывел бы команду в следующий раунд. Василевский отразил 28 из 30 бросков (процент – 93,3%), был признан второй звездой встречи и выиграл 65-й матч плей-офф за карьеру. Таким образом, он вышел на 12-е место в истории НХЛ по победам, а также повторил рекорд Доминика Гашека среди европейских вратарей. Андрей помог вернуть серию в «Тампу», но впереди ещё много работы. Однако если он продолжит показывать такой же хоккей, как сегодня, то у «молний» появятся неплохие шансы совершить камбэк в серии.